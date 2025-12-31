Lewis Carroll dans la Pléiade : ce qu'Alice nous apprend en n’enseignant rien

Au début de sa préface, le traducteur demande où le lecteur choisirait de poser son livre dans sa bibliothèque. Pour moi, pas de question : les aventures d’Alice étaient sur une petite étagère, en Bibliothèque rose, dans la chambre qu’occupait ma mère avant moi. Les rêves d’Alice avaient donc peuplé son esprit avant de prendre place dans le mien.

Bien sûr, d’aucuns objecteront qu’il s’agissait de la version de Disney, mais contre toute attente, c’est peut-être l’une de ses rares reprises qui reste la plus proche de l’histoire originelle. Encore dis-je « originelle », alors qu’il y a eu deux versions de ce que nous nommons, en français, Alice au pays des merveilles. Vous les trouverez toutes deux dans le présent exemplaire, ainsi que De l’autre côté du miroir et ce qu’Alice y trouva, Le Frelon emperruqué et La Chasse au Snark.

Oubliez les esprits chagrins, prenez la main tendue par Alice

Ce que j’aimais enfant, et que j’aime toujours autant aujourd’hui, c’est qu’il n’y a rien à comprendre dans ces histoires. Ainsi, en fonction de votre âge et de votre état d’esprit du moment, chaque lecture sera différente de la précédente, parce que votre esprit les comprendra d’une façon… différente. Cela relève presque de la magie : le même livre ne cesse de vous raconter une histoire qui ne ressemble pas exactement à celle que vous avez lue la dernière fois. Une constante, cependant : il faut juste se laisser porter, accepter que « le Livre d’Alice n’enseigne rien ».

Il n’enseigne rien, mais il demeure so british : « Comment oublier qu’Alice aime la marmelade d’oranges, se précipite au goûter à l’heure du thé, connaît par cœur la comptine de Humpty Dumpty et assiste au combat du Lion et de la Licorne ». Difficile, pour ceux qui ne connaissent pas les us et coutumes, et un peu d’histoire anglaise, de s’y retrouver. Difficile aussi pour le traducteur. Philippe Jaworski le formule très bien dans sa préface, et l’on imagine aisément la difficulté de l’exercice. Imaginez traduire des mots qui, de fait, n’existent pas, ou encore des phrases qui n’ont pas de sens, « comment traduire ce que l’on ne comprend pas ? ».

Pour le lecteur, pas de problème : soit on décide de mettre de côté ce que l’on ne comprend pas, soit on décide de donner le sens que l’on veut ; « tout est désormais possible », votre capacité d’imagination est votre seule limite. Mais le traducteur, lui, se doit de faire passer cette même bizarrerie, ce même non-sens, et rendons-lui hommage : il y arrive très bien. Il doit être un peu « taré » aussi, pas d’autre explication.

Alice, le Blanc Lapin, le Dodo, le Lièvre, le Loir, le Chapelier, la Reine de Cœur, le Chat d’Ailleurs, Tweedledum et Tweedledee, etc., s’adressent tous à l’enfance de chacun. Vous souvenez-vous de vos rêves ? Des personnages que vous inventiez ? Font-ils toujours partie de votre vie, comme les miens y sont, ou les avez-vous oubliés au point de polémiquer sur… tenez, au hasard, un pauvre loup ? « L’obsession de signification appartient à l’adulte »

L’enfance selon Lewis Carroll est curieuse de nouveau et d’inattendu, ravie de pouvoir s’étonner plutôt que de comprendre, et de pouvoir comprendre sans savoir.

Oubliez les esprits chagrins, prenez la main tendue par Alice, fermez les yeux et laissez-vous guider au pays des rêves. Vous ne comprenez pas tout ? Et alors ?

Par Audrey Le Roy

