Après Charlie Hebdo, trouver sa langue pour écrire le deuil

« Pour chaque catastrophe il faut une langue ». Cette question de la langue, dont parle Hélène Cixous, je me la suis posée lorsqu’en octobre 2025 s’est clos le procès de Peter Cherif, le commanditaire de l’attentat de Charlie Hebdo où mon père a trouvé la mort le 7 janvier 2015.

Avec ce procès se sont achevées deux semaines (et sans doute dix années) d’une réalité si cruelle qu’elle paraissait impossible à dire. Des paroles avaient été prononcées par les avocats, par les juges et les procureurs, par les experts, par les témoins et les victimes. Ces paroles hautes ou basses avaient été reprises et commentées par la presse, instrumentalisées parfois par les politiques.

Si je devais écrire, il ne me fallait pas seulement trouver les mots – d’autres s’en étaient déjà chargés - mais inventer une langue autre, qui porte intimement ma voix. En étais-je capable ? J’ai longuement relu le Requiem de la poétesse russe Anna Akhmatova. Un bouquet sombre de quinze poèmes, des textes simples, très brefs, mais qu’elle a mis presque trente ans à écrire, entre 1930 et 1957.

En 1938, en pleine terreur stalinienne, Anna Akhmatova a passé de longs mois à faire la queue devant les prisons de Leningrad, en quête de son fils Lev, arrêté par la police politique. Son mari, Lev Goumilev, avait été fusillé dès 1921. Dans la courte préface de Requiem, elle raconte qu’un jour, une compagne d’infortune, la reconnaissant dans le matin bleu, a remonté la queue et lui a demandé : « Et cela, vous pourriez le décrire ? ». « Oui, je le peux », a-t-elle répondu.

Les mots me sont venus alors comme les images dans un bain révélateur. J’ai cherché une cadence, je voulais aboutir à un texte souple et chahuté qui solde mes tumultes et élucide mes cheminements.

Endormir l’orage est né de ce besoin de donner ma réplique aux dogmes, aux arbitraires, dans la langue mouvante et réversible de la poésie.

Natacha Wolinski

À LIRE - Neuf coups de couteau : écrire là où le journal s’arrête

Natacha Wolinski est critique d’art dans la presse. Elle a publié Son éclat seul me reste chez Arléa en 2020. Endormir l’orage sera en librairie le 8 janvier 2026, toujours chez Arléa.

Crédits photo : © Philippe Séclier (Arléa)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com