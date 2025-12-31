Faire de l’argent avec son séjour en prison : et si Sarkozy reversait ses droits d’auteur ?

Monsieur l’ex-Président,

Vous avez donc écrit Le Journal d’un prisonnier. Un titre sec, cinq mots calibrés pour frapper l’imaginaire collectif : la chute, l’épreuve, l’homme face aux murs. On entend déjà le silence des couloirs, le soupir des barreaux, la clé qui tourne et la grave solitude de la cellule... On s’approche. On lit. On compatit — un instant.

Puis une question surgit, insistante : combien ça rapporte, la prison, quand on s’appelle Nicolas Sarkozy ? Avec ce corollaire : combien ça coûte d’incarcérer Nicolas Sarkozy ?

Les ventes de ce Tour de la Santé en vingt et un jours et sans ballon, publié aux éditions Fayard, ont, à date, dépassé les 140.000 exemplaires, soit près de 3 millions d’euros, il serait notoire que vous ne demandiez pas d’avance sur droits, en contrepartie de quoi vous exigez 25 % sur les ventes. Grosso modo, vous gagneriez donc 5 € par titre écoulé. Mais sont-ce là des vérités, ou rappeler qu'on ne prête qu'aux riches ?

Dans cet essai qui se veut à la fois intime et politique, vous partagez ce « gris » omniprésent, l’absence d’horizon, la faim du regard humain — autant de réalités carcérales que tout lecteur un tant soit peu familier du sujet reconnaîtra comme les terribles éléments de l’expérience d’enfermement.

Car enfin, soyons honnêtes : vous avez parfaitement le droit de (vous) raconter. Nul ne vous conteste ce droit. La parole est libre, même derrière les barreaux — surtout quand on n’y reste que quelques semaines, quand on en sort avec un contrat d’édition, une couverture médiatique massive et des plateaux télé prêts à recueillir la moindre larme bien cadrée.

Mais là où le bât blesse, Monsieur Sarkozy, ce n’est pas le récit. C’est sa monétisation.

Ce paradoxe est accentué par le fait que vous n’êtes plus, à proprement parler, dans une situation d’extrême nécessité économique ou sociale. Vos revenus et votre fortune personnelle, qui servent aujourd’hui aussi à évaluer votre capacité à régler l’amende prononcée dans le cadre de l’affaire du financement libyen, témoignent d’une réalité matérielle bien différente. Selon les déclarations de 2023, vous affichez quelque 4,5 millions d’euros de revenus annuels et un patrimoine immobilier net d’environ 9,9 millions d’euros, enrichi par vos activités d’avocat, de conférencier international et par des mandats dans de grandes entreprises françaises.

Dans votre ouvrage, vous parlez de l’humiliation, du temps qui se dilate, du regard des autres détenus, de l’isolement. Vous écrivez — comme l’ont relevé Le Monde et Libération — que la prison « réduit l’homme à sa plus simple expression », qu’elle « déshabille les certitudes ». C’est très bien.

Mais pendant que vous décrivez l’effacement, votre nom, lui, continue de produire de la valeur. Votre livre n’est pas l’œuvre d’un nécessiteux, mais d’un homme habitué à la tribune, aux grandes conférences rémunérées et aux positions de pouvoir.

Vous n’êtes pas un prisonnier anonyme. Vous êtes un ancien président condamné dans plusieurs affaires judiciaires — corruption et trafic d’influence dans l’affaire dite « Bismuth », financement illégal de campagne dans l’affaire libyenne — des dossiers que la presse judiciaire a documentés pendant plus de dix ans (Le Monde, Mediapart, Libération).

Vous êtes entré en prison à la suite de ces affaires-là, pas par malchance, pas par erreur judiciaire romantique, mais au terme d’un long processus légal.

De cette prison, vous ressortez avec un livre vendu, promu, rentabilisé. Et, répétons-le, pour être clairs : vous n’avez pas besoin de cet argent.

Alors, pourquoi vendre ?

Pourquoi transformer l’expérience carcérale — que vous décrivez comme une épreuve morale — en produit éditorial, avec tirage, droits d’auteur et stratégies de lancement ? Pourquoi faire de la prison un chapitre de carrière, un nouvel épisode dans la longue saga de votre résilience médiatique ?

Dès lors, Monsieur Sarkozy, je vous pose humblement cette question, non pour nourrir une polémique stérile, mais pour que ces mots qui sont les vôtres se confrontent à votre réalité : ne serait-il pas plus juste que les droits tirés de cette parution soient reversés, intégralement, à des organismes qui accompagnent pour de vrai la vie carcérale, les droits des personnes incarcérées, les familles des détenus et les associations de réinsertion sociale ?

C’est ici que la formule s’impose, lancinante, presque indécente par sa simplicité : reversez cet argent.

Une telle démarche, loin de nier votre droit légitime à raconter, dépasserait l’émotion que vous décrivez. Elle changerait une narration lucrative en une contribution concrète pour ceux qui partagent cette expérience — bien mieux que la posture d’autoapitoiement maîtrisé telle que certaines pages le suggèrent.

Cette idée de reversement n’est pas un tribut, mais une manière d’admettre que la souffrance racontée n’est pas seul apanage d’un ex-chef d’État, et que votre position de fortune et de visibilité peut servir plus que votre simple notoriété — elle peut redistribuer du sens et des ressources réelles.

Reversez l’argent, Monsieur Sarkozy.

Reversez-le aux associations qui travaillent réellement dans les prisons, à celles qui accompagnent les familles, à celles qui tentent de réparer ce que l’enfermement brise durablement. Reversez-le à ceux qui ne sortent pas avec un contrat Fayard, mais avec un casier, une honte sociale et aucune tribune.

Ce ne serait pas une punition. Ce serait un geste. Un vrai. Un qui coûterait — enfin — quelque chose.

Car aujourd’hui, votre livre raconte la prison sans en assumer la conséquence la plus radicale : la perte. Vous racontez l’enfermement, mais vous capitalisez encore. Vous évoquez la dépossession, mais vous encaissez. Vous décrivez l’égalité brutale de la cellule, mais vous en sortez avec un privilège intact : celui de transformer la peine en valeur marchande.

Vous écrivez que la prison apprend l’humilité : prouvez-le. Peut-être alors que votre Journal d’un prisonnier cessera d’être un exercice de communication post-judiciaire pour devenir autre chose : un acte.

Un vrai.

À chacun son jugement littéraire. Mais à chacun aussi ses responsabilités sociales.

Avec respect — et une curiosité.

Crédits photo : Pascal Terjan CC BY SA 2.0

Par Nicolas Gary

