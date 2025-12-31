Pourquoi J. R. R. Tolkien détestait Dune de Frank Herbert

Dans une lettre à son ami John Bush, datée du 12 mars 1966, le Britannique reconnaît avoir lu Dune, et dit le « détester avec une certaine intensité », tout en jugeant plus juste, dans ce cas, de se taire plutôt que de commenter un confrère.

La tentation est immédiate : chercher la raison - morale, religieuse, esthétique -, qui expliquerait la réaction du père du Seigneur des Anneaux. Sauf que Tolkien ne la donne pas. Alors, si l’on veut comprendre ce qui a pu se jouer, il faut comparer non pas deux « univers de fiction », mais deux approches incompatibles.

Une rare pique… et un silence très tolkienien

Cet antagonisme apparaît quand on pose une question simple : dans quel type de récit le pouvoir sauve-t-il le monde ?

Chez Tolkien, le salut passe par le refus de la domination. L’Anneau n’est pas une arme plus puissante, mais une promesse d’efficacité : faire le bien vite, imposer l’ordre. L'auteur montre que cette logique est un piège, car vouloir imposer le bien par la force engendre la tyrannie. Même les meilleurs y succombent.

L’échec de Frodo n’est pas moral mais humain : face à l’Anneau, la contrainte devient insurmontable, et la victoire naît ailleurs - de la compassion, du renoncement, d’une Providence qui dépasse les volontés individuelles. L’héroïsme n’est pas le succès, mais l’endurance dans une tâche juste, au cœur d’une « longue défaite » traversée d’espérance.

Chez Herbert, le pouvoir est le sujet central, et le héros le problème. Dune raconte une ascension messianique, mais pour en révéler le danger. Paul Atréides n’est pas une solution : il incarne le risque des leaders charismatiques, ceux devant lesquels les foules cessent de penser. L'Américain s’intéresse moins aux vertus individuelles qu’aux systèmes - écologiques, politiques, religieux -, qui fabriquent le pouvoir et transforment la croyance en force de domination.

Tolkien pose la question de façon tragique : peut-on faire le bien en s’emparant de l’outil du mal ? Sa réponse narrative est presque toujours négative - c’est même la voie la plus sûre vers la corruption.

Herbert, lui, démonte des mécanismes : comment une société fabrique un messie, comment une prophétie devient un levier de pouvoir, comment une libération se mue en domination, parfois au nom du salut. Dans cette optique, Paul n’est pas un « Frodo du désert », mais un cas d’étude sur l’emballement politico-religieux. D’où une ironie : nombre de lecteurs et d’adaptations l’ont héroïsé, là où la saga s’emploie précisément à en montrer le coût humain et politique.

Le Moyen-Âge face au futur

On peut avancer plusieurs hypothèses solides, non psychologiques, mais proprement littéraires, sur l'incompatibilité entre les deux créateurs de mondes.

D’abord, le soupçon envers l’idée que la fin puisse justifier les moyens. Le Seigneur des Anneaux repose sur une défiance radicale à l’égard de l’efficacité morale : gagner n’est jamais une preuve de justesse. Chez Herbert, au contraire, la politique relève d’un art du moindre mal, d’un calcul permanent dans un monde structuré par des forces écrasantes - ressources, empires, croyances. Cette logique du compromis peut heurter une vision où le bien ne se négocie pas.

Ensuite, chez le Britannique, l’histoire est traversée par une forme d’ordre supérieur - Providence ou grâce -, qui n’abolit pas la liberté humaine mais la déborde. Dune met en scène l’inverse : la prescience, la capacité à voir les futurs possibles et à s’y enfermer. Même lorsque Paul hésite, le récit insiste sur l’enchaînement des causes et des effets, et sur le danger de croire qu’un homme peut piloter l’Histoire.

Du côté de Tolkien, le spirituel est d’abord une source d’espérance, une force de « consolation » au sens fort : ce qui permet de tenir debout dans la défaite. Herbert, lui, regarde la religion comme une technologie sociale, capable de mobiliser, de légitimer et de contrôler.

Le temps de l'auteur du Hobbit est mélancolique et rétrospectif. Le monde est déjà en train de décliner, et l’action juste consiste moins à construire l’avenir qu’à préserver ce qui peut encore l’être. La morale naît de la mémoire : des chants, des récits, d’un passé plus grand que le présent. Chez le second, au contraire, le temps est projeté vers l’avant. La prescience transforme l’avenir en champ stratégique, en suite de trajectoires possibles à optimiser. Là où Tolkien regarde en arrière pour savoir comment agir, Dune regarde trop loin devant - au risque de transformer l’Histoire en plan.

Chez le Britannique, le langage est presque sacré. Nommer, chanter, raconter, c’est maintenir le monde en vie : les langues anciennes, les poèmes et les légendes transmettent, relient, préservent. Chez Herbert, le langage devient un instrument. Prophéties et récits messianiques sont fabriqués, orientés, utilisés pour mobiliser et contrôler. Là où Tolkien voit dans la parole une mémoire, le second en fait une technologie.

Enfin, le mal tolkienien est localisable, même s’il est contagieux. Il a un centre, une origine, une tentation claire : l’Anneau, Sauron, la volonté de dominer. On peut lui résister, le refuser, s’en détourner — au prix d’un immense effort. Dans Dune, le mal est plus diffus. Il ne réside pas dans un individu mais dans l’emballement des systèmes : politiques, religieux, économiques. Il n’y a pas de point net où dire non, seulement des engrenages rationnels qui s’enchaînent. Un mal sans visage.

Finalement, Tolkien pense depuis un imaginaire médiéval - en lecteur de Beowulf et des mythes nordiques -, nourri de limites, de fidélité et d’ordres hérités : le pouvoir doit être retenu, et le bien ne se fabrique pas. Herbert écrit depuis la modernité : il déconstruit, montre comment les systèmes produisent le pouvoir et les illusions qui l’accompagnent.

Des biais racistes ?

Il est aussi légitime de s’interroger sur la manière dont Tolkien et Herbert mobilisent, chacun à leur époque, des figures venues du désert. Les Haradrim du Seigneur des Anneaux, peuples du Sud alliés à Sauron, à la peau sombre, armés d’armes exotiques et montés sur des mûmakil, relèvent d’un imaginaire médiéval occidental où l’altérité reste largement vue de l’extérieur.

Ils apparaissent d’abord comme des silhouettes guerrières, définies par leur provenance, leur apparence et leur fonction d’ennemis, perçues à travers le regard des peuples de l’Ouest. Tolkien introduit toutefois une brèche morale décisive en laissant Sam se demander qui était vraiment l’homme qu’il vient de voir tomber - s’il n’avait pas, lui aussi, une maison, des raisons, une vie que la guerre a rendues invisibles.

Dune, à l’inverse, place au centre un peuple du désert inspiré de cultures arabes et berbères, les Fremen, dotés d’une langue, de rites et d’une intelligence collective valorisées. Mais ce renversement n’est pas une idéalisation naïve : Herbert montre comment cette culture est exploitée, comment sa ferveur religieuse devient un instrument de domination impériale.

Ce n’est pas seulement la fantasy contre la science-fiction : c’est la limite contre le système. Au moins, Tolkien a eu de la chance sur un point : pour les grandes adaptations de ses oeuvres au cinéma, c’est Peter Jackson qui s'en est occupé...

