Un sérial killer à Barcelone : La Cité des ombres, et ses sombres secrets

Cette scène macabre, tirée d’un best-seller espagnol, sert de point de départ à La Cité des ombres, mini-série thriller qui embrase Netflix en cette fin d’année. Adaptation fidèle mais audacieuse d’un roman noir catalan encensé par la critique, la série parvient-elle à transposer l’atmosphère envoûtante du livre à l’écran ? Plongeons dans l’œuvre originale puis dans son pendant télévisuel, pour une double critique croisée.

Souffle glacé sur Barcelone...

Publiée en 2012, la première enquête de l’inspecteur Milo Malart — El asesino de La Pedrera (rebaptisé El Verdugo de Gaudí lors de sa réédition) d’Aro Sáinz de la Maza — s’est imposée d’emblée comme un choc dans le paysage du polar espagnol. Traduit en français par Serge Mestre sous le titre Le Bourreau de Gaudí, le roman rencontre un succès critique et public notable, jusqu’à décrocher une mention spéciale du jury du Ve prix international RBA du roman noir, l’une des distinctions les plus convoitées du genre en Espagne.

Le décor est planté sans détour. Un entrepreneur fortuné est retrouvé pendu, brûlé vif, au balcon de la Casa Milà — la mythique Pedrera de Gaudí. Un crime spectaculaire, presque obscène, commis à quelques semaines de la visite papale pour la consécration de la Sagrada Família. Barcelone, déjà sous tension, vacille.

Pour mener l’enquête, la justice rappelle Milo Malart : inspecteur brillant, mais incontrôlable, mis à pied pour insubordination. L’homme est cabossé, rongé par le suicide inexpliqué de son neveu, englué dans une dépression qu’il ne cherche même plus à masquer. À ses côtés, Rebeca Mercader, jeune sous-inspectrice formée aux États-Unis, tente de canaliser ce flic imprévisible lancé dans une traque aussi violente que méthodique.

Narrativement, Le Bourreau de Gaudí avance à vive allure. Le style, sec et très visuel, transforme Barcelone en terrain de chasse nocturne. Oubliez la carte postale moderniste : Sáinz de la Maza explore la face sombre de la ville, celle des arrangements douteux, des silences institutionnels et d’une corruption qui infiltre tout — des promoteurs immobiliers aux sphères policières.

En toile de fond, le roman convoque des thèmes dérangeants (réseaux pédophiles, symbolique ésotérique, médias prédateurs), sans jamais les empiler gratuitement. Ici, le mal n’est pas abstrait : il est systémique, banal, presque administratif.

Malgré cette densité, le récit reste remarquablement maîtrisé. La critique espagnole salue un polar « solidement construit », où « aucun fil narratif ne reste en suspens ». Personnages crédibles, tension progressive, mécanique implacable : le roman évite les clichés tout en respectant les codes du genre. Ce premier volet lancera d’ailleurs une série littéraire à succès autour de Milo Malart — quatre romans à ce jour — rendant son passage à l’écran presque inévitable. Treize ans plus tard, La Cité des ombres concrétise cette évidence.

La Cité des ombres, Barcelone en clair-obscur

Réalisée par Jorge Torregrossa, la minisérie La Cité des ombres (Ciudad de Sombras en VO), mise en ligne sur Netflix le 12 décembre 2025, adapte cette enquête fondatrice en six épisodes. Rapidement propulsée parmi les séries les plus vues de la plateforme, elle s’inscrit dans la vague du thriller espagnol ambitieux, capable de rivaliser — sans rougir — avec les standards nordiques.

L’adaptation respecte l’ossature du roman tout en opérant quelques déplacements bien sentis. Aro Sáinz de la Maza, étroitement associé au projet, a veillé à préserver l’ADN de Milo Malart. Isak Férriz lui prête une intensité nerveuse, oscillant sans cesse entre génie policier et autodestruction. Le personnage de Rebeca, désormais Rebeka Garrido à l’écran (incarnée par Verónica Echegui), prend en revanche une ampleur nouvelle. Plus qu’une simple partenaire, elle devient le contrepoids moral et méthodologique de Malart, issue d’un autre corps de police, avec ses propres failles et convictions.

Ce duo fonctionne. Mieux : il électrise la série. La relation, tendue sans être caricaturale, apporte une épaisseur émotionnelle bienvenue. La disparition brutale de Verónica Echegui à l’été 2025 confère d’ailleurs à la série une résonance particulière : sa prestation, intense et retenue, reste comme l’un de ses rôles les plus marquants, salué par la production dès le premier épisode.

Visuellement, La Cité des ombres impressionne. Tournée dans plus de soixante-dix lieux réels, la série exploite à fond le patrimoine moderniste barcelonais. Pedrera, parc Güell, Sagrada Família, MACBA : la ville est omniprésente, filmée comme une entité vivante, à la fois majestueuse et menaçante. Barcelone n’est plus un décor, mais un corps urbain traversé de fissures.

Le choix d’un tournage nocturne pour certains sites emblématiques, ainsi que l’alternance entre catalan et castillan, renforce cette sensation d’authenticité rare à la télévision.

Sur le fond, la série couvre l’intégralité du roman sans le diluer. Le scénario condense efficacement les arcs narratifs, conserve la noirceur du propos et refuse toute simplification excessive. Le spectateur est sollicité, parfois bousculé. Corruption, élitisme, trauma intime, symbolisme gaudien : tout est là. Le ton, résolument sombre, pourra rebuter les amateurs de divertissement léger, mais séduira ceux qui attendent d’un polar qu’il laisse des traces.

La mise en scène privilégie l’efficacité : tension progressive, montage précis, photographie contrastée. Rien de tape-à-l’œil, mais une rigueur constante. Certains pointeront un classicisme assumé, voire une absence de réelle prise de risque narrative. C’est vrai. La Cité des ombres ne révolutionne pas le genre. Mais elle le maîtrise suffisamment pour captiver, épisode après épisode.

Aucune saison 2 n’est annoncée à ce stade — et la disparition d’Echegui rend toute suite directe délicate. Reste que Netflix dispose désormais d’un univers solide, adaptable, et d’un héros taillé pour durer. En l’état, La Cité des ombres se suffit à elle-même : un thriller noir, dense et habité, qui respecte son matériau d’origine et confirme, une fois encore, la vitalité du polar espagnol sur la scène internationale.

Par Nicolas Gary

