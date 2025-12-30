Avec Admirations. Sept héros de la médecine, Gilles Pialoux, publié aux éditions Perrin, propose un livre qui prend la forme d’une galerie de portraits volontairement subjective, conçue comme une réponse aux doutes contemporains qui fragilisent notre rapport à la science et à ceux qui la font vivre.

L’auteur part d’un constat sans complaisance : la medecine n’a jamais été aussi performante, et pourtant la défiance à l’égard du savoir scientifique progresse, nourrie par les scandales sanitaires, les dérives complotistes et l’emprise croissante du politique sur la science.

Face à ce brouhaha, Gilles Pialoux choisit une autre voie : raconter des vies. Sept trajectoires singulières, parfois méconnues, parfois célèbres. De Madeleine Brès (première femme docteure en France) à Marie Curie, d’Alexandre Yersin (qui a découvert le bacille de la peste) à Marthe Gautier (cardiologue et chercheuse, qui fut longtemps privée de la reconnaissance qui lui revenait pour l’identification de la trisomie 21, son rôle ayant été éclipsé malgré l’importance décisive de sa contribution scientifique), ces figures ont en commun d’avoir travaillé à distance du pouvoir, souvent contre les normes de leur temps, et d’avoir payé le prix de leur indépendance.

Le livre s’attache à leur « face B », à ce qui échappe aux notices académiques : doutes, errances, engagements, fragilités. Loin de toute hagiographie, ces portraits rendent la science incarnée, traversée par des combats éthiques, sociaux et politiques.

La construction de l’ouvrage, mêlant récits biographiques et entretiens fictifs nourris d’archives, permet une lecture fluide et vivante. En filigrane, se dessine une réflexion sur la mémoire, l’oubli et la manière dont l’histoire retient, ou efface, celles et ceux qui ont contribué au progrès médical.

Dans un contexte marqué par la montée des discours antiscientifiques et la crise des vocations soignantes, "Admirations" rappelle que la médecine, avant d’être une technologie, est humaine, et que plus elle progresse, plus cette dimension devient essentielle.

Un livre exigeant sans être austère, qui donne envie de comprendre et d'admirer.