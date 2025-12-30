Le Livre de Kells : et si le trésor était en réalité écossais ?

Cette question, jamais vraiment réglée, revient aujourd’hui au premier plan : une hypothèse bouscule une évidence largement admise : Victoria Whitworth, archéologue et autrice d’un essai récent, The Book of Kells: Unlocking the Enigma, défend l’idée que le Livre de Kells pourrait ne pas être irlandais - et qu’il faudrait regarder vers l’est de l’Écosse, au cœur de l’ancien territoire des Pictes... Shocking.

Un « Livre de Kells » qui n’a (sans doute) pas été fait à Kells

Le paradoxe est connu des spécialistes : le manuscrit porte le nom de Kells parce qu’il y a été conservé pendant des siècles, mais la fabrication sur place convainc peu. Le Trinity College rappelle que le lieu et la date d’origine restent discutés, même si une large partie du monde académique penche pour Iona, petite île monastique des Hébrides fondée au VIᵉ siècle par Colomba, tout en reconnaissant l’existence d’autres pistes, comme la Northumbrie, royaume anglo-saxon du nord de l’Angleterre au haut Moyen Âge, ou le Pictland, territoire des Pictes correspondant à l’est et au nord de l’actuelle Écosse.

Un autre élément complique la traque : un livre circule. Dans l’univers monastique des premiers siècles médiévaux, des objets - reliques, manuscrits, matières premières, artisans -, passent d’une communauté à l’autre. La « preuve » archéologique est donc plus difficile à stabiliser que pour un monument de pierre.

À cela s’ajoute la perte d’indices matériels. Le manuscrit a connu des restaurations, des manipulations, des aléas historiques. Il apparaît dans les sources au Moyen Âge central, mais une partie de ce qui aurait pu renseigner sur ses débuts – reliure, marques, ajouts – a pu disparaître au fil du temps. Le récit d’un vol au monastère de Kells, rapporté par les Annales d’Ulster, chronique médiévale majeure de l’Irlande, est souvent cité comme un moment critique : le livre est retrouvé, mais sans sa reliure.

La piste « classique » : Iona

Pourquoi Iona domine-t-elle le débat ? Parce qu’elle coche plusieurs cases : un monastère prestigieux, un environnement de production artistique, et surtout une logique institutionnelle. Kells est fondé par des moines liés à Iona, et l’on sait que le monde colombanien – l’ensemble des communautés monastiques issues de l’héritage de Colomba et étroitement connectées entre l’Irlande et l’Écosse – fonctionne comme un archipel spirituel et culturel où circulent textes et savoir-faire. Le Trinity College souligne que l’attribution à Iona correspond aujourd’hui à la tendance majoritaire, sans être une certitude définitive.

Le scénario « Iona puis Kells » a aussi une cohérence historique : l’insécurité liée aux raids vikings pousse des communautés à déplacer des biens précieux, et un manuscrit exceptionnel entre naturellement dans la catégorie des objets à protéger. National Geographic rappelle cet arrière-plan de violence et d’instabilité sur les littoraux britanniques et irlandais à la fin du VIIIe siècle.

Ces expéditions, rapides et violentes, ciblaient en priorité les monastères, riches en objets précieux mais faiblement défendus. Des centres religieux majeurs sont pillés à répétition, leurs communautés dispersées ou massacrées, et leurs biens sacrés déplacés pour être mis à l’abri.

Mais cette cohérence ne suffit pas à fermer le dossier. C’est précisément l’écart entre « un récit plausible » et « une preuve » que Victoria Whitworth exploite.

À gauche, le folio 7v du Livre de Kells, représentant la Vierge à l’Enfant, considéré comme la plus ancienne image conservée de Marie dans un manuscrit occidental. À droite, le folio 27v, avec les symboles des quatre évangélistes — l’ange (Matthieu), le lion (Marc), l’aigle (Jean) et le bœuf (Luc) — disposés dans une composition emblématique de l’art chrétien du haut Moyen Âge.

Et si le berceau était picte ?

La proposition est nette : le Livre de Kells pourrait provenir de Pictland, et plus précisément d’un grand site monastique à Portmahomack, sur la côte est écossaise. L’argumentation mise en avant ne repose pas seulement sur des ressemblances stylistiques, mais sur un point qui compte dans ce type d’enquête : la capacité matérielle à produire un tel objet - du vélin, des ateliers, une culture d’écrit -, au bon moment et au bon endroit.

Portmahomack n’est pas un nom lancé au hasard. Les fouilles rassemblées par le Tarbat Discovery Programme décrivent un monastère picte au VIIIe siècle, avec des ateliers liés à la fabrication du vélin et à la production d’objets liturgiques - autrement dit, un contexte où l’existence d’un scriptorium n’a rien d’exotique.

Victoria Whitworth insiste aussi sur une parenté visuelle : l’art picte, notamment ses pierres sculptées et ses entrelacs, offrirait des correspondances troublantes avec certaines solutions graphiques du Livre de Kells. Le Guardian résume cette logique : Portmahomack aurait produit à la fois du matériau d’écriture et un décor sculpté dont l’esprit et certaines formes dialogueraient avec l’esthétique du manuscrit, là où l’héritage d’Iona apparaîtrait, comparativement, plus sobre.

Pourquoi l’enjeu dépasse la simple querelle de provenance

Si cette hypothèse était retenue, elle modifierait sensiblement notre lecture de l’histoire culturelle du nord de la Grande-Bretagne. Les Pictes sont en effet surtout connus par des sources fragmentaires - témoignages extérieurs, vestiges archéologiques, sculptures monumentales - tandis que les manuscrits leur faisant clairement référence sont quasiment absents des corpus conservés. Attribuer le Livre de Kells à ce contexte reviendrait à combler, au moins partiellement, l’un des grands angles morts de la culture écrite du haut Moyen Âge en Écosse.

Dans ce contexte, un Livre de Kells « picte » deviendrait un objet-pivot : non seulement l’un des plus grands chefs-d’œuvre de l’art insulaire, mais aussi un survivant inattendu d’un monde textuel que l’on croit perdu. Portmahomack ressortirait comme un centre chrétien majeur, et le présupposé d'absence de manuscrits pictes devrait être reconsidéré.

Reste que le débat n’est pas un match à deux équipes. Les pages ont pu être commencées dans un lieu, poursuivies ailleurs, complétées après un déplacement. Même l’hypothèse Iona admet des zones grises, et la thèse Portmahomack doit composer avec la même difficulté : un manuscrit n’emporte pas son acte de naissance...

Quand la science s'en mêle

L’histoire du Livre de Kells est par ailleurs jalonnée de révisions dues à l’analyse scientifique. Un exemple : la question des bleus. Longtemps, on a imaginé l’emploi de lapis-lazuli importé de loin, mais des analyses ont conduit à privilégier d’autres recettes, dont un mélange à base de craie et de guède (woad).

Finalement, même un objet archi-commenté peut encore surprendre quand on le sonde autrement. Trinity College met en avant des campagnes d’analyses non destructives — dont la micro-Raman, une technique spectroscopique permettant d’identifier la composition chimique des pigments et des encres à l’échelle microscopique sans prélever de matière — sur le Livre de Kells et d’autres manuscrits proches, afin de mieux comprendre les matériaux et les techniques employés.

Vu de l’extérieur, le débat peut donner l’impression d’une opposition entre une Irlande et une Écosse se disputant la paternité d’un chef-d’œuvre médiéval. Mais pour les spécialistes, la question se pose en des termes très différents. Le Livre de Kells est né dans un monde monastique où les frontières nationales n’existaient pas, au sein de réseaux intellectuels et spirituels étroitement connectés à l’échelle des îles Britanniques.

À LIRE - Livres rarissimes et cryptomonnaie : récit d’un pillage européen

Ce décalage entre le regard profane et l’approche académique rappelle que l’enjeu n’est pas tant de trancher entre deux pays que de mieux comprendre le fonctionnement, encore partiellement obscur, des grands centres de production culturelle du haut Moyen Âge.

Crédits photo : à gauche, Le Christ en majesté, folio 32v du Livre de Kells, l’une des pages figuratives les plus emblématiques du manuscrit, daté de la fin du VIIIᵉ ou du début du IXᵉ siècle. À droite, le folio 292r, ouvrant l’Évangile selon Jean (In principio erat Verbum), célèbre pour la richesse de son décor et la densité de ses entrelacs. Domaine public.

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com