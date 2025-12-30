Inscription
Aux jungles labiles

Julian Paillassa, Éditions des utopies .

« Guerrière à griffes

Effervescente

Rarement recluse

Brièvement charmante

Incongrûment

Liée aux lices,

Lascives effluves

Empreintes du risque. »


Julian Paillassa fait virevolter les mots pour créer une poésie minutieuse, observatrice et lyrique, pour raconter la bestialité sous toutes ses formes. Vive, douce, meurtrière, mordante, paresseuse… À chaque poème, l’évocation d’un animal et de ses atouts, ses attraits, ses capacités. L’exercice pourrait sembler facile, et pourtant ! Page après page, ce bestiaire poétique se découvre comme un puzzle : pièce par pièce, tous les êtres peuplant notre belle planète se dévoilent, à travers des doubles sens et des jeux d’écriture. Jungles, océans, montagnes et forêts sont autant de paysages pour planter le décor de ce délicieux voyage. 

Et si cette ode aux animaux et bêtes en tout genre cachait une étude au microscope des êtres humains ? Au fil des vers, difficile de ne pas s’interroger…

#Roman francophone
Une michronique de
Valentine Costantini

Publiée le
30/12/2025 à 17:00

