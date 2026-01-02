Sarah Orokieta ausculte l’absurdité du monde contemporain

Loïc aime l’ordre, la répétition et les habitudes rassurantes. La semaine est consacrée au travail, les soirées aux journaux télévisés et aux documentaires historiques, le dimanche au changement des draps. Cette mécanique bien huilée lui suffit, jusqu’à ce qu’un ami lui suggère de tenir un journal. L’idée le gêne, d’autant que sa sœur balaie l’exercice d’un revers de main méprisant.

Pourtant, il s’y met. Jour après jour, il note les faits, les paroles, les gestes, persuadé de rester maître du cadre. Mais l’écriture agit comme un révélateur : ce qu’il consigne avec application témoigne peu à peu d’un monde intérieur et extérieur qui se fissure, échappant à toute tentative de contrôle.

En adoptant la logique rigoureuse et parfois déconcertante de son narrateur, le roman joue avec les attentes du lecteur. La voix de Loïc, fragmentée, précise, souvent drôle malgré elle, devient aussi profondément touchante. À travers son regard, c’est moins un simple portrait psychologique qui se dessine qu’une observation aiguë du monde contemporain, de ses brutalités ordinaires, de ses élans contradictoires et de son absurdité persistante.

Les éditions Zoé nous en offrent les premières pages en avant-première :

Née en 1977, Sarah Orokieta vit en Valais. Avec Rapport d’activité, elle signe son premier roman, porté par une écriture singulière qui explore l’écart entre les règles que l’on s’impose et la réalité qui résiste, en donnant naissance à une voix littéraire déjà très affirmée.

DOSSIER - Ouvrir les bibliothèques de France : Erik Orsenna au rapport

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com