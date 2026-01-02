Sarah Orokieta ausculte l’absurdité du monde contemporain

Rapport d’activité met en scène Loïc, trente et un ans, un homme dont la vie réglée comme une horloge commence à vaciller le jour où il entreprend de tenir un journal intime, ouvrant la voie à un lent et méthodique dérèglement de son existence ; premier roman de Sarah Orokieta, le livre paraît aux éditions Zoé le 5 février.
Le 02/01/2026 à 07:00 par Clotilde Martin
02/01/2026 à 07:00
Loïc aime l’ordre, la répétition et les habitudes rassurantes. La semaine est consacrée au travail, les soirées aux journaux télévisés et aux documentaires historiques, le dimanche au changement des draps. Cette mécanique bien huilée lui suffit, jusqu’à ce qu’un ami lui suggère de tenir un journal. L’idée le gêne, d’autant que sa sœur balaie l’exercice d’un revers de main méprisant.
Pourtant, il s’y met. Jour après jour, il note les faits, les paroles, les gestes, persuadé de rester maître du cadre. Mais l’écriture agit comme un révélateur : ce qu’il consigne avec application témoigne peu à peu d’un monde intérieur et extérieur qui se fissure, échappant à toute tentative de contrôle.
En adoptant la logique rigoureuse et parfois déconcertante de son narrateur, le roman joue avec les attentes du lecteur. La voix de Loïc, fragmentée, précise, souvent drôle malgré elle, devient aussi profondément touchante. À travers son regard, c’est moins un simple portrait psychologique qui se dessine qu’une observation aiguë du monde contemporain, de ses brutalités ordinaires, de ses élans contradictoires et de son absurdité persistante.
Les éditions Zoé nous en offrent les premières pages en avant-première :
Née en 1977, Sarah Orokieta vit en Valais. Avec Rapport d’activité, elle signe son premier roman, porté par une écriture singulière qui explore l’écart entre les règles que l’on s’impose et la réalité qui résiste, en donnant naissance à une voix littéraire déjà très affirmée.
DOSSIER - Ouvrir les bibliothèques de France : Erik Orsenna au rapport
Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com
Paru le 05/02/2026
160 pages
Editions Zoé
17,50 €
Cordon sanitaire, premier roman de Marie Hapax, paraît le 23 janvier 2026 aux Éditions Intervalles. À travers le parcours d’une femme qui interroge son histoire familiale pour protéger ses propres enfants, le livre explore la façon dont un climat incestuel peut s’installer, se banaliser et se transmettre, longtemps à bas bruit, au sein d’une cellule familiale.
01/01/2026, 08:20
« Au départ il y a les femmes et leurs lamentations, les larmes qu’elles ravalent, leurs histoires, leurs prières, leurs espoirs, leurs regrets qui se mélangent au lait, leurs chagrins venus des temps anciens, charriés par celles qui les ont précédées. »
01/01/2026, 07:00
Tante Dimity et le manoir aux esprits (Les Mystères de Tante Dimity, tome 5), de Nancy Atherton, est traduit de l’anglais (États-Unis) par Axelle Demoulin et Nicolas Ancion. Best-seller depuis trente ans aux États-Unis, la série d’enquêtes de Tante Dimity propose un cosy mystery à l’atmosphère chaleureuse.
31/12/2025, 08:00
Addicted, la saga new adult culte pour des millions de lecteurs à travers le monde, suit Lily Calloway et Loren Hale pendant deux années qui les changeront à tout jamais. Alors que de fausses rumeurs se propagent comme une traînée de poudre — dont celle d’un plan à trois avec le frère de son petit ami féru d’escalade — Lily se replie dans l’obscurité de sa chambre.
31/12/2025, 07:00
Deuxième volume des Conversations au long cours entre Robert Craft et Igor Stravinsky, Souvenirs et commentaires propose une plongée dense et souvent incisive dans la mémoire du compositeur. À travers ces échanges, Stravinsky revient sur sa trajectoire personnelle et artistique, mêlant souvenirs intimes, réflexions esthétiques et portraits sans complaisance de son époque.
30/12/2025, 08:00
Extrait fondamental du premier chapitre du livre I du Capital, Le Caractère fétiche de la marchandise et son secret concentre l’un des apports théoriques les plus décisifs de Karl Marx. Dans ces pages, l’auteur s’attache à analyser le caractère « fantasmagorique » de la marchandise, phénomène qu’il nomme fétichisme, afin de dévoiler les mécanismes invisibles qui régissent les rapports sociaux dans les sociétés fondées sur l’échange marchand.
30/12/2025, 07:00
Qui était réellement Nadja, figure insaisissable et mythifiée par André Breton ? Dans Léona D. La femme cachée dans le mythe de Nadja, Ella Balaert s’attache à restituer une existence longtemps confisquée par la littérature, en redonnant voix et chair à Léona Delcourt, femme réelle derrière l’icône surréaliste.
29/12/2025, 08:00
Bad hombre, de Pola Oloixarac, traduit de l’espagnol par Aloïse Denis et publié aux éditions Le Cherche Midi le 15 janvier 2026, est un roman frontal qui interroge la mécanique implacable de la cancel culture et la difficulté de penser la complexité à l’ère des jugements sans appel, en plaçant une écrivaine face à un choix moral aussi radical que vertigineux.
28/12/2025, 08:33
Genre littéraire particulier, initialement associé à l’oraison funèbre célébrant la vie d’une personne défunte, l’éloge est ici dédié à Rien, ou peut-être rédigé pour Rien. Ne glorifiant que le Rien sous toutes ses formes, cet ouvrage défie le ton grave et solennel et cultive volontiers les paradoxes. En ne chantant les louanges de Rien, l’auteur célèbre tout et Rien à la fois.
28/12/2025, 07:00
« Dans les livres écrits sur mon père, les faits relatés sont en général exacts, mais, pour reprendre une expression de notre Nicolas Gogol, il n’y a rien de pire qu’une vérité qui ne soit pas vraie. En ma qualité de fille aînée, j’ai jugé qu’il m’appartenait de défendre la vérité.
27/12/2025, 08:00
« Nous espérons montrer que la photographie, appliquée de certaine manière, renseigne de la façon la plus exacte sur des mouvements que notre œil ne saurait saisir parce qu’ils sont trop lents, trop rapides ou trop compliqués. Cette méthode que nous allons décrire, c’est la chronophotographie. »
27/12/2025, 07:00
Alma avait fui Trieste pour se construire une nouvelle vie. Contrainte d’y revenir à la mort de son père, la jeune femme, journaliste à Rome, s’accorde trois jours pour régler la question de l’héritage.
26/12/2025, 08:00
Lire ce recueil, c’est poser les yeux sur ceux qui ne voient pas, voient peu, ne sont pas vus. C’est se mettre à la place d’une marcheuse à la canne blanche, d’une voisine derrière son rideau, ou encore d’une mariée qui n’a pas mis ses lunettes.
26/12/2025, 07:00
Marie n’a pas la langue dans sa poche, n’en déplaise à sa famille conservatrice ! De ses premières années en pleine Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin de son adolescence, la jeune Parisienne s’imagine mille aventures sur le chemin de la vie. Sera-t-elle danseuse, actrice, pianiste, chanteuse, chef d’orchestre ? Marie aspire surtout à un avenir libéré des « parce que ça se fait » et des « ça ne se fait pas » de sa grand-mère.
25/12/2025, 08:00
Ce livre s’inscrit en amont de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Pour Michel Odoul, contrairement à la vision occidentale dominante, la maladie n’est jamais le fruit du hasard : elle est à la fois la conséquence et la manifestation d’une fragilisation des terrains physique et psychique.
25/12/2025, 07:00
L’Usine est une autofiction écrite dans un style décapant et touchant. On y suit le parcours de Francis, en quête de travail pour combler ses dettes et survivre. On admire son courage, on partage sa désolation devant le monde, sa solitude, sa rage.
24/12/2025, 08:00
La fabrique du merveilleux, nouveau conte de Nétonon Noël Ndjékéry, paraîtra le 14 janvier 2026 chez Hélice Hélas Éditeur, dans la collection Mycélium mi-raisin ; à travers l’ascension d’une courtisane au pouvoir inquiétant, le récit explore le rêve, la domination et les liens invisibles qui relient le vivant, dans une fable à la fois politique et poétique.
24/12/2025, 07:00
Pyrrhon. Naissance du scepticisme, d’Enzo Godinot, paraîtra le 8 janvier 2026 aux éditions du Cerf. Cette étude de grande ampleur propose une relecture approfondie de la figure de Pyrrhon et des origines du scepticisme antique, en renouvelant l’analyse des sources et en mettant au jour la cohérence éthique, pratique et politique d’une tradition trop souvent réduite à ses seuls enjeux théoriques.
23/12/2025, 08:03
Jade, adolescente rebelle, est amoureuse du héros de L’Attrape-cœurs. Grâce à lui, elle échappe à la tragique réalité de sa vie. Mais qui est-elle vraiment : une enfant blessée, une affabulatrice ? Ses proches aussi livrent leur propre version de l’histoire, mais peut-on vraiment leur faire confiance…
23/12/2025, 07:00
L’autrice s’adresse à celles et ceux qui sont toujours disponibles pour les autres, mais rarement pour eux-mêmes, qui ont du mal à dire non, à poser leurs limites et à prendre leur place sans culpabiliser. Elle nomme cette dynamique le « syndrome de la gentille fille ».
22/12/2025, 08:00
Avec une plume acérée et un style foisonnant, le premier roman d’Audrey Alwett suit quatre personnages qui vont œuvrer main dans la main pour faire renaître de ses cendres une sainte bien embarrassante. Ce quatuor, en apparence mal assorti, est constitué d’un jeune chasseur anti-chasse, d’une aide-soignante maltraitée, d’une autrice spoliée par son propre éditeur, et d’un vieux médecin au sommet de sa vigueur.
22/12/2025, 07:00
Et si la manière dont nous dormons disait beaucoup de nos besoins de lien, de réconfort et d’intimité ? À partir d’un aveu simple, partager ses nuits avec son chien, Hélène Gateau ouvre une réflexion sur la nuit, la chambre et tout ce qui s’y joue, entre apaisement et tensions.
21/12/2025, 08:00
« Classes éclairées, éclairez-vous ! » En 1872, Gustave Flaubert laisse éclater sa colère dans une lettre publiée par Le Temps. La cible est précise : la municipalité de Rouen, coupable à ses yeux d’un refus incompréhensible — accorder un espace pour l’édification d’un monument à la mémoire de Louis Bouilhet.
21/12/2025, 07:00
L’Enfant du vent des Féroé, premier roman d’Aurélien Gautherie, paraît le 8 janvier 2026 aux éditions Notabilia. Situé aux îles Féroé au début du XXᵉ siècle, le livre explore un drame familial intime et tragique, porté par une écriture poétique où les vents, la nature et les objets deviennent les témoins d’existences ballottées par des forces qui les dépassent.
20/12/2025, 08:28
Eiao de Marin Ledun, parution le 9 janvier aux éditions Au vent des îles, est un court roman noir qui explore la mémoire blessée des essais nucléaires français en Polynésie à travers le destin d’une femme engagée et d’une île sacrifiée.
20/12/2025, 07:00
Inspectrice des jardins du baron de Kenwood, Héllébore vit sur le domaine avec ses sœurs triplées, Valériane et Aubépine. En secret, la jeune femme s’adonne à sa véritable passion, dont la pratique est pourtant interdite : l’herboristerie.
19/12/2025, 08:00
L’Esprit de sel de Guillaume Viry (éditions du Canoë, parution le 14 janvier 2026) : le récit d’Ita, femme juive née dans la pauvreté en Pologne, contrainte à l’exil et à l’errance à travers l’Europe jusqu’à Paris, porté par une écriture rythmée et habitée qui mêle récit, poème et tragédie.
19/12/2025, 07:00
« Qu’est aujourd’hui le prolétaire à l’égard du capitalisme ? Un instrument de travail. » Nous sommes en 1839. La formule claque, sèche, implacable. Félicité de Lamennais décrit une liberté qui n’en est pas une : juridiquement affranchi, l’homme moderne n’est plus la propriété d’un maître, mais sa volonté demeure enchaînée. Le corps n’est plus esclave, écrit-il, mais la faim a remplacé les chaînes.
18/12/2025, 08:00
Londres, 1850. Quand le légendaire sou-fétiche de Picsou disparaît de son célèbre coffre, c’est toute la ville qui risque de s’enfoncer dans le chaos. Les usines ferment une à une et Picsou lui-même semble avoir perdu la tête et dilapide sa fortune !
18/12/2025, 07:00
Avant même sa parution, Sécher tes larmes, premier roman policier de Meï Lepage, a suscité un enthousiasme international exceptionnel, au point d’être d’ores et déjà annoncé pour une traduction dans une dizaine de pays - fait rare pour une autrice débutante, et encore plus pour un premier livre.
17/12/2025, 09:00
Au soir d’une existence chaotique, qui l’a mené d’un bordel viennois jusqu’à la Prusse, où il a acquis une parcelle de terre dans une petite ville bordant l’Oder, Redo Hauptshammer entreprend d’écrire ses mémoires. Traduit par François-Michel Durazzo.
17/12/2025, 08:00
Diplômée de l’École du Louvre, Louise est retournée vivre à Lyon, sa ville d’enfance. Elle y a obtenu un CDD au sein d’une fondation d’art. Toujours tirée à quatre épingles, chignon impeccable, jupe et chemisier soigneusement choisis, elle se persuade de contrôler son existence et de tenir le chaos à distance.
17/12/2025, 07:00
Un chassé-croisé drôle et improbable entre deux amis, Léo le lionceau et Kimbo le papillon, qui essaient tant bien que mal de se retrouver à travers la ville pour fêter ensemble l’anniversaire de Kimbo.
16/12/2025, 08:00
La Terre est dévastée depuis que les hommes ont perdu la guerre contre les machines extraterrestres. Trente ans après l’invasion de la planète bleue par les Phantoms, les géants de métal, l’Humanité vit sous leur joug. Réduits en esclavage, les survivants travaillent à extraire l’énergie vitale, le « Mantra », pour alimenter les vaisseaux-mondes ennemis. Mais dans les ruines d’un monde brisé, l’espoir n’est pas tout à fait mort…
16/12/2025, 07:00
À Kamakura, cinq femmes âgées de trente-sept à soixante-treize ans se retrouvent à partager une même maison sans s’être jamais rencontrées auparavant, à l’exception de Kara, la propriétaire des lieux, et de son amie de longue date Mikiko. Huit minutes à pied de la gare de Kamakura est le nouveau roman de Tsukiko Ochi (trad. Sophie Bescond). À paraître le 9 janver 2026.
15/12/2025, 08:30
Il y a des livres qui racontent une existence : La Vie entière fait plus que cela : il la précède, l’embrasse, l’invente avant même qu’elle n’advienne. Dès l’incipit, une voix féminine s’impose, vibrante et pressée, comme si le temps manquait déjà. « J’ai des souvenirs d’avance. Je les écris dans le désordre, très vite, pour rester vivante. » Tout est dit, ou presque : l’urgence d’écrire, la peur de disparaître, et cette intuition que la vie ne se déroule pas toujours dans l’ordre attendu Sortie le 2 janvier.
01/01/2026, 16:14
Comme il est bon de ne plus craindre la mort propose un texte de témoignage rigoureux, mais aussi comme une construction narrative solide, où chaque scène nourrit une réflexion plus large sur la guerre, la responsabilité et la lucidité politique. Un livre qui ne cherche pas à convaincre par l’émotion seule, mais par l’accumulation patiente des faits — et des voix.
01/01/2026, 10:52
Roman de la parole différée, Chimère explore les zones grises de la filiation, de la responsabilité et de la vérité. Rien n’y est livré de front. Tout se gagne par patience, par écoute, par méfiance aussi. Julie Wolkenstein signe ici un texte exigeant, qui fait de la narration elle-même un objet de suspicion — et de fascination. À paraître le 2 janvier.
01/01/2026, 10:40
Le Cherche Midi a eu une bonne idée en éditant les premiers romans et nouvelles de Patrice Jean, auteur atypique qui avait surpris le public en 2017 avec la sortie de L’Homme surnuméraire. Trois romans, deux nouvelles, des articles, des chroniques et des aphorismes, au total 768 pages à dévorer ou à déguster par petits bouts, piochant ici et là des fragments humoristiques ou philosophiques.
31/12/2025, 12:30
Anaïs Nin est une femme qui se veut normale. Épouse modèle de son mari Hugo, banquier, elle se fond dans le quotidien qui a été tracé pour elle. Jours après jours, elle sourit lors des dîners mondains, magnifique trophée d’un homme d’affaires qui a tout réussi. Son seul moment de liberté pour contrer une captivité socialement acceptable ? Le jeudi. Chaque semaine, cette unique journée lui est accordée pour vivre comme bon lui semble, à son rythme, pour assouvir ses désirs – tant que Hugo n’est au courant de rien…
31/12/2025, 11:56
Raïzo vit une vie en marge de la société à Lausanne, elle squatte les combles d’un immeuble vétuste, cultive et vend de l’herbe, mène une vie bien réglée et anonyme. Un molosse Dog Argentin appelé Amon, Matthias, son meilleur ami gay rencontré lors d'un Travail d’Intérêt Général, virtuose de l’informatique et une vielle dame africaine pour qui elle s’occupe de ses courses, constituent son univers.
31/12/2025, 11:54
En 1638, le peintre Poussin reçoit une commande un peu particulière : peindre un tableau en respectant les exigences scéniques d’un commanditaire anonyme qui le menace de mort s’il évoque un jour cette peinture. En 1885, à Montréal, un jeune professeur d’Histoire tout juste admis dans une loge maçonnique, part à la recherche d’un objet convoité : l’Argumentum.
31/12/2025, 11:51
Amateurs du premier degré, du besoin de tout comprendre, de tout analyser, de polémiquer sur tout et souvent pour rien, passez votre chemin : cette lecture n’est pas pour vous. Ici, « l’insaisissable est partout » ! À ceux dont l’imagination est encore fertile, bienvenue dans les mondes merveilleux et délicieusement loufoques de Lewis Carroll, et réjouissez-vous : Alice, suivi de La Chasse au Snark, sont enfin dans la collection de la Pléiade, dans une édition bilingue, traduite par Philippe Jaworski et illustrée par plus de 200 dessins.
31/12/2025, 11:37
Curieux et hypnotique roman qu’est La fenêtre grise : un homme d’une quarantaine d’années, sans travail particulier, turfiste, entretenant une relation avec un mannequin, passe une partie de ses journées à observer l’immeuble en face de son appartement. Il regarde plus particulièrement l’appartement d’un vieux monsieur qui a une vie bien réglée et qui va se faire assassiner sous ses yeux.
31/12/2025, 11:25
Certains romans s’ouvrent comme une porte sur un paysage : Nos héritages (trad. Marguerite Capelle) commence comme une respiration. Avant même que l’intrigue ne se noue, Anna Hope installe un lieu, un rythme, une sensation d’épaisseur du temps. « Le jour n’est pas encore levé », écrit-elle, et tout est déjà là : la terre humide, la maison ancestrale, la fatigue sourde des vivants et la présence insistante des morts
29/12/2025, 12:47
Sans effet de manche, Les mots qui tuent propose une cartographie précise d’un phénomène encore mal compris. Il ne cherche ni l’indignation facile ni la démonstration spectaculaire. Il s’attache, méthodiquement, à rendre lisible l’invisible — et à rappeler que, parfois, les mots suffisent à tuer. Par Lucy L. Sortie le 21 janvier.
29/12/2025, 11:03
Lorsqu’elle écrivait La Naissance du jour, Sidonie-Gabrielle Colette avait 55 ans. Avec tendresse et l’habituelle libertée lyrique assumée qu’on lui (re)connaît, elle déploie un texte dédié à un sujet inhabituel, aujourd’hui encore : le chemin vers la vieillesse pour une femme. Les Éditions Les Prouesses proposent de replonger dans les deux premiers chapitres, afin de découvrir ou redécouvrir cette réflexion intime et délicate.
29/12/2025, 10:47
Après L’Ère des extrêmes (Agone, 2020), entendue comme l’étude magistrale que l’historien Éric Hobsbawm consacra aux révolutions politiques et culturelles ainsi qu’aux bouleversements majeurs du XXᵉ siècle (1914-1991) – les deux guerres mondiales, le progrès scientifique et la création artistique au premier chef –, c’est encore L’Ère des extrêmes : l’ère de nouvelles visions du monde exterminatrices faisant du colonialisme et d’une guerre d’effacement d’un peuple occupé l’unique voie du parachèvement de la « démocratie »… et de la réalisation de la « paix ».
29/12/2025, 10:43
L’Attrape-mots avance par touches successives, sans chercher l’effet. Il interroge ce que peuvent les mots face à la perte, comment la littérature devient un outil de respiration quand le souffle manque. « J’ai perdu connaissance au milieu d’une phrase », écrit Jade. Et tout le roman semble répondre à cette suspension, en tentant, phrase après phrase, de reprendre l’air. À paraître le 21 janvier 2026.
27/12/2025, 16:12
Un top 10 des meilleures ventes pour clore l’année (du 15/12 au 21/12), qui reflète assez parfaitement les mois écoulés et un basculement qu’à vrai dire personne n’aurait parié : l’emprisonnement d’un ancien président de la République. Retenons surtout qu’une femme à écraser, dominer, a laissé très peu de place aux autres cette année : Freida McFadden.
26/12/2025, 11:12
Bad Hombre (trad. Aloïse Denis) n’est ni un pamphlet ni un manifeste. C’est un texte inconfortable, volontairement instable, qui interroge les certitudes morales de son temps. En refusant la position de surplomb, Pola Oloixarac propose une analyse sans mode d’emploi, attentive aux contradictions et aux dérives possibles d’une justice devenue virale. À paraître le 15 janvier.
25/12/2025, 21:29
Roman épistolaire au long cours, La Correspondante (trad. Leïla Colombier) déploie une intrigue patiente, presque silencieuse, fondée sur un geste en voie de disparition : écrire des lettres. Le récit s’ouvre sur un rituel immuable. « Le lundi, autour de dix heures ou dix heures et demie, Sybil Van Antwerp s’assoit à son bureau. La correspondance constitue sa façon de vivre. » Voilà qui pose l’écriture comme mode d’existence, comme rempart contre l’effacement. À paraître le 8 janvier.
25/12/2025, 18:07
Qu’est-ce que ça veut dire, être mère ? Comment un tel rôle se vit-il ? Voici, entre autres, ce que La République des Mères permet de questionner, d’explorer. D’effleurer du bout des lèvres. Liz Berry nous offre un recueil de poésie bouleversant dédié à la maternité. Une expérience à la fois universelle et terriblement intime, dans un corps qui chante de joie autant qu’il pleure de douleur. Une traduction à quatre mains assurée par Alice Brun et Claire Hélie.
24/12/2025, 13:26
Passions publiques ne propose ni solution clé en main ni apologie des émotions. Il invite plutôt à reposer une question décisive : à quelles conditions les affects peuvent-ils devenir un ressort de la raison politique plutôt que son envers destructeur ? En ce sens, l’essai offre moins un verdict qu’un cadre de compréhension, exigeant et salutaire, pour penser les tensions affectives qui traversent nos démocraties contemporaines.
24/12/2025, 10:52
Il est des livres qui avancent à pas feutrés, presque à voix basse, mais qui laissent derrière eux une empreinte durable. La Petite Vie, d’Antoine Cargoet, appartient à cette catégorie rare. Roman du souvenir, de la filiation et de l’ordinaire assumé, le texte se déploie comme une longue confidence adressée au père disparu, dans un mouvement où la mémoire devient à la fois matière narrative et geste de résistance contre l’effacement.
23/12/2025, 18:13
On ne verra pas les fleurs le long de la route n’est ni un récit d’anticipation classique ni un pamphlet. C’est un roman de la lucidité inquiète, qui avance sans illusions, mais sans renoncer totalement à la beauté. Même au milieu des ruines, subsiste un regard levé vers Orion, une main qui écrit, un silence partagé. Peu de consolation, certes, mais une exigence : celle de regarder le monde en face, sans détour. À paraître le 16 janvier.
23/12/2025, 15:22
Dans 14 Juillet, Benjamin Dierstein referme une trilogie entamée avec La Sirène qui fume et La Cour des mirages en replongeant le lecteur au cœur des années 1968-1984, entre gauchisme, barbouzes et montée de l’extrême droite. Le livre s’ouvre sur un avertissement programmatique – « Rien de ce qui suit ne s’est passé de cette façon. Tout aurait pu se passer de cette façon. Et pourtant, rien. »
23/12/2025, 14:51
Le trop rare Alex Taylor nous revient avec un nouveau roman, un western noir et sauvage. Une immersion glacée dans un univers de viande fumante et de chair pourrie où revient sans cesse l'obsédante question de la « servitude de la chair ». Âmes sensibles, s'abstenir. Amoureux des mots, plongez !
23/12/2025, 09:00
Au Fond du Puits, village perdu « au bout de la route », Cécile Coulon ouvre son nouveau roman par une vision d’apocalypse intime : un enfant de sept ans dont « le visage était pourri », transformé en masque de chair boursouflée, « criblé d’énormes et profondes stries ». D’emblée, le décor est posé : ce livre ne reculera ni devant l’horreur, ni devant la tendresse.
22/12/2025, 18:03
Dès les premières pages, Le secret de l’Herboriste pose un cadre limpide et une question morale qui irrigue tout le récit : « Les plantes sont capables du meilleur comme du pire. Certaines guérissent, D’autres blessent. » L’avertissement n’est pas décoratif. Il annonce un roman où le savoir, loin d’être neutre, devient une ligne de partage entre soin et châtiment, transmission et persécution. Par Lucy L. À paraître le 26 janvier 2026.
22/12/2025, 17:35
Dès son prologue, Ici tombent les filles installe une atmosphère d’une violence sourde, presque tellurique. La scène inaugurale, celle de la renarde attirée puis massacrée par un garçon armé d’une hache, agit comme une clé de lecture symbolique. L’animal croit au jeu, à l’échange, avant de comprendre, trop tard, qu'« il ne joue pas ». À paraître le 15 janvier.
22/12/2025, 17:19
Romancier à succès des années 1890-1920, Marcel Prévost (1862-1941) partage avec Marcel Proust son prénom et l’étymologie de son nom. Altération locale du substantif prévôt, le patronyme de Proust a été parfois confondu avec celui de cet autre Marcel, alors plus connu que lui et dont le nom semblait comme « une faute d’impression du » sien, comme il l’écrit en 1912 à Louis de Robert[1]. La postérité a réglé la question et donné raison au cadet : Prévost est complètement oublié, ensablé, quant à Proust chacun le connaît, beaucoup le lisent encore et sa place dans l’histoire de la littérature – comme fondement du Nouveau Roman et de l’autofiction – n’est plus à faire. Par Jean-Marc Quaranta
21/12/2025, 09:00
Commenter cet article