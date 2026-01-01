Quand l’enfance laisse des traces invisibles : plongée dans Cordon sanitaire

Longtemps, Marie s’est pensée issue d’un foyer aimant, sans parvenir pourtant à faire taire un malaise diffus qui l’accompagne à l’âge adulte. Ce trouble devient le point de départ d’un cheminement intérieur où se croisent analyse, thérapies alternatives et retours sur l’enfance. Peu à peu, des souvenirs s’organisent, révélant un environnement familial instable et profondément déséquilibré. Entre une belle-mère maltraitante, une mère dont l’amour se transforme en emprise et des grands-parents omniprésents, la petite fille grandit avec le sentiment d’être indigne d’affection.

Dans ce cadre brouillé, les frontières se déplacent sans jamais être nommées. Les paroles humiliantes déguisées en plaisanteries, la nudité omniprésente, les jeux ambigus et les sous-entendus à répétition installent une confusion durable. L’enfant perçoit l’anormalité sans pouvoir la formuler, oscillant entre baroque familial et inadmissible socialement toléré. Ce climat incestuel, difficile à qualifier sur le moment, s’imprime en profondeur.

Devenue adulte, Marie quitte le foyer pour s’installer à Paris, où elle rencontre Aliocha. Cette relation, fondée sur la tendresse et le soutien, lui permet de prendre du recul sur ses liens familiaux, en particulier sur la relation fusionnelle et contraignante entretenue avec sa mère. La naissance de ses deux filles agit comme un révélateur. Des peurs nouvelles émergent, nourries par la crainte de reproduire ce qu’elle pensait avoir laissé derrière elle.

Un jour, l’écoute d’un podcast fait surgir un souvenir enfoui. Entre culpabilité, doute et instinct de protection, Marie se retrouve face à une décision impossible. Faut-il rompre avec une partie de sa famille pour se reconstruire et préserver ses enfants, quitte à renoncer à une forme d’amour ?

En dressant le portrait précis d’une famille traversée par des blessures intergénérationnelles et des silences persistants, Cordon sanitaire s’impose comme un roman frontal, mêlant humour et lucidité, qui s’attaque à un sujet de société encore largement occulté.

Les éditions Intervalles vous proposent les premières pages en avant-première :

Née à Hyères en 1988, Marie Hapax vit aujourd’hui au Moyen-Orient. Elle a exercé le métier d’avocate pendant dix ans avant de se consacrer à l’écriture. Cordon sanitaire marque son entrée en littérature avec un premier roman qui interroge les mécanismes de l’emprise familiale et les zones grises de l’intime.

