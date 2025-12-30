Balthazar, le Mage qui revient : un conte philosophique et poétique

Dans ces pages, Balthazar devient un passeur, un « pèlerin d’absolu », et incarne la possibilité d’un dialogue entre traditions spirituelles, au-delà des oppositions dogmatiques. Ce passage, centré sur la symbolique de la myrrhe et sur le retour singulier de Balthazar dans le récit, illustre la démarche de l’auteur : une écriture « philopoétique » qui cherche moins à expliquer qu’à relier, et à ouvrir un espace de réconciliation entre les croyances, les cultures et les sensibilités.

[…] Quand nous entrions dans le temps de Noël, nous savions qu’Ariel allait nous rappeler que « l’humanité se recrée en chaque enfant qui vient au monde » et peut-être commenter le fait que le Christ, pour fréquenter notre conscience, avait choisi la périphrase hébraïque « Fils de l’Homme », formule qui équivalait, selon lui, à « l’homme en soi », l’être humain, que chacun porte au plus profond de sa conscience ; non pas un concept mais une dynamique agissante en perpétuelle reconfiguration. À vrai dire, j’ai eu parfois le sentiment indicible que mon père se sentait vulnérable et se vivait comme un orphelin placé sous la tutelle bienveillante du genre humain.

Mais c’est l’épisode des Rois Mages qui a pris la place la plus importante dans l’iconographie de ma mémoire, et sans doute de la tienne, Sarah ; car l’évocation de la crèche reste associée à un récit merveilleux que nous racontait notre mère, dans notre prime enfance, au moment de l’Avent. Un récit qui était sujet chaque année à des variations, mais semblait toujours rythmé, bercé, par l’amble et le balancement des mehara et des caravanes traversant des déserts et des cités aux noms exotiques…

Il y avait trois princes en exil qui s’étaient établis à Damas pour apprendre du grand maître, Zoroastre, à lire leur destin dans le ciel étoilé. Un soir un astre inconnu apparut à l’horizon, une comète aux cheveux resplendissants, qui leur enjoignit de se rendre à Bethléem en Judée en emportant leur bien le plus précieux, pour rendre hommage à un roi qui était venu au monde pour assurer leur salut.

L’un, Gaspard, originaire du Septentrion, prit de l’or, présent royal, qu’il pouvait, en excellent alchimiste, reconvertir en n’importe quelle chose ; l’autre, Melchior, venu de Chaldée, portait de l’encens qui devenait, en brûlant, un nuage spirituel dans lequel Dieu se manifestait ; le troisième, Balthazar, fils d’un prince qui avait dû quitter l’Éthiopie pour la Syrie, avait emporté de la myrrhe, un baume qui faisait perdurer les corps des défunts, pour l’éternité…

C’est ainsi que les quelques lignes de l’Évangile selon saint Matthieu constituant le socle de l’Épiphanie étaient devenues pour Dionise un heureux prétexte de nous plonger dans un dépaysement oriental et de faire résonner, au gré des pérégrinations et des souvenirs des trois Mages, des mots chargés de poésie qui faisaient danser des images dans nos têtes enfantines : nuit d’Idumée, fauves d’Hyrcanie, almées d’Alexandrie, ou reine de Palmyre…

Nathaniel Sichel, Almée, entre 1875 et 1905. Huile sur toile. La musicienne tient une harpe arquée égyptienne. Œuvre du domaine public.

Occasions, pour notre mère, de nous faire traverser les terres arides ou édéniques d’une Asie et d’une Arabie de légende, de ressusciter la terre des miracles et le lyrisme sacré d’une géographie biblique, ou de faire un large détour, dans la mémoire de Balthazar, pour évoquer une Afrique mythique, confrontée à une histoire tragique ; quitte à nous angoisser en nous plongeant dans le souffle étouffant du vent de sable, l’harmattan, qui se transformait en nuées semées de signes et d’oracles, au contact des élévations du Tassili ou du Hoggar ; ou bien, sur un autre versant de son récit, nous nous trouvions mêlés à l’animation et aux senteurs des marchés de Byblos ou de Nippur : touffeur aromatique, couleurs épicées, ivresse bourdonnante, parmi tant d’émotions sonores ou de pensées si subtilement embaumées.

Aujourd’hui, quand je me tourne vers ces scènes premières qui orientèrent mon bonheur de vivre, une immense nostalgie s’empare de moi, et fait saigner sans douleur ce passé qui associait si intimement l’imaginaire et le réel… Dionise concluait toujours sa narration en partageant avec nous un parfait étonnement : « imaginez la stupeur de nos trois Mages-pèlerins, parvenus au pays lointain de Palestine, quand ils virent l’étoile qui les avait guidés choir du ciel pour prendre corps d’un nouveau-né, dans une étable, dans une crèche, entre Marie et Joseph, près d’un Bœuf méditatif, ruminant de folles idées et un âne rêvant, léger parmi les anges, d’aller au paradis ».

Par la suite, repensant à cet épisode biblique, suggérant les commencements les plus humbles d’un monde renaissant, j’ai cru comprendre que pour mes parents, une « épiphanie » ou « manifestation divine » était bien plus qu’un de ces moments privilégiés de supra-sensibilité, de jubilation associée à ce culte égotiste des épiphénomènes, à cette quête effrénée de l’exceptionnel que mon père désignait avec condescendance comme « illusion phénoménologique » ou « empirisme métaphysique » ( « l’art de prendre son pied, oui ! pas de se prendre la tête ; l’art de s’éclater en poussant le corps dans ses derniers retranchements », eût renchéri l’irrespectueuse Sophie) : c’était pour lui, en vérité, l’irruption de la grâce dans une existence accoutumée à ses devoirs, l’expérience d’une révélation transcendantale qui confirmait son pari pour la spiritualité, une intrusion bouleversante de l’au-delà reprenant l’initiative de sa vie, et relevant finalement d’une « théorie de l’âme » bien plus probante que l’ontologie (« science de l’étant, du being », précisait-il avec son humour caustique).

Le christianisme, dont les débuts étaient représentés allégoriquement par l’épisode des Rois Mages, avait le mérite, à ses yeux, d’avoir réconcilié le monisme juif avec la pluralité païenne grâce à la médiation de ces trois personnages de mon enfance, identifiés comme des disciples de Zarathoustra : apôtres d’une dualité essentielle résumant toutes les données contradictoires de l’existence. En l’occurrence, mon père ne cessait de me répéter : « le choc des contraires est une excellente opportunité pour déclencher l’action ». Et c’est pour cela, soit dit en passant, qu’il aimait le théâtre, cette fascinante mise en scène de la dualité conflictuelle et de la prise de décision.

Essayant de recomposer le puzzle religieux d’Ariel, je saisis donc à présent pourquoi il trouvait excessives les charges de saint Augustin contre le manichéisme qui exaltait la binarité, tout comme les attaques d’intégristes du monothéisme contre la topique trinitaire des chrétiens.

Mais aujourd’hui, dans mon état d’effervescence spirituelle, liée je suppose, aux soubresauts de ma pathologie, je ne peux m’empêcher de revisiter cette extraordinaire allégorie des Rois-mages de l’Épiphanie ; car les présents qu’ils offrent à Jésus, cet enfant divin promis à une royauté céleste et à une médiation suprême, me paraissent figurer l’inessentiel de l’existence, ce dont on doit se dépouiller : cet or qui symbolise la richesse ou l’argent en tant qu’universelle équivalence de toutes choses, du moins dans l’ordre des royautés terrestres ; cet encens, métaphore de tous les rites religieux qui accompagnent une élévation spirituelle, mais importent moins à l’homme que la révélation de son incarnation divine.

Mais que signifiait le cadeau de Balthazar, ce mage africain qui vint avec la myrrhe, étrange cadeau en vérité à un nouveau-né, qui plus est à un homme-dieu, futur ressuscité. Et ce fut pour moi le déclencheur d’une méditation mémorable qui m’entraîna au-delà de tous les repères que ma pensée avait jusque-là acceptés comme balises existentielles.

Balthazar commença à me parler avec les douces inflexions d’une voix intérieure : « cette myrrhe est destinée à apaiser les blessures des corps et des âmes, Héloïse ; son odeur balsamique a célébré dès sa naissance la gloire sacrificielle du Christ, le baume de sa compassion, semblable à ce parfum de nard pur avec lequel Marie de Béthanie, selon saint Jean, lors d’un repas, six jours avant la Crucifixion, "oignit les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux"… Les hommes ont réduit cet onguent miraculeux à la mission funèbre de préservation illusoire du corps, alors qu’il préfigure la suavité éternelle d’une existence s’ouvrant à sa pleine humanité, par un don de soi sans réserve… »

Je suis emportée dans cette spirale où s’élance mon esprit : il n’y a aucune solitude au-delà de la mort. À quoi bon s’attarder et s’acharner sur son seuil ? s’exaspérer dans l’ordre de la chair ? N'ai-je pas suffisamment appris à mourir à moi-même pour recevoir l’onction sacrée de la vie d’outre-mort ?

Jusqu’à mon dernier mot, P.S. Hoggar, Éditions L’Harmattan, 2025

Le voyage des Mages sur la carte de Juan de la Cosa, 1500. Détail du Mapa mundi représentant les Rois mages au Proche-Orient. Œuvre du domaine public.

Crédits photo : Pierre Paul Rubens, L’Adoration des mages, huile sur toile, 1609 (retouchée en 1628-1629), musée du Prado, Madrid.

