Neuf coups de couteau : écrire là où le journal s’arrête

Notre-Dame-des-Démolies tente de raconter ce monde plus grand, ce qui préexiste et succède nécessairement dans le continuum d’une vie irréductible aux varia où elle me semble avoir échoué par défaite à y voir autre chose qu’une matière monstrueuse, informe, un défaut dans le régime des causalités auquel nous tenons tant.

Un monde où il s’avère que je me trouve aussi, point d’existence ayant croisé par la force des choses et le miracle des liens familiaux celle de cette femme qui pour moi n’est pas tout à fait une inconnue, une anonyme, et méritait donc d’être sortie de l’univers totalisant et classificateur du fait divers.

Il s’agit pourtant moins dans ce livre d’expliquer que d’explorer – ou alors du verbe expliquer ne garder que cela : l’idée de déplier et d’explorer ce qui se trame dans les plis, quitte à n’y découvrir qu’une vérité froissée et des signes partiellement illisibles. Pour dire ce monde plus grand, il m’a fallu pour commencer mesurer par la langue ce que veulent dire neuf coups de couteau assénés à un corps pour le faire mourir.

Les compter, les éprouver, les exprimer, peser le geste lorsqu’il s’agit de le penser au-delà du chiffre, au-delà de la ligne brève qu’ils habitent dans les entrefilets qui leur ont été consacrés, ainsi qu’à son autrice, dans de nombreux journaux locaux.

Ces neuf coups de couteau sont le point de départ de l’écriture. Ce sont eux qui ont ouvert la vanne des mots, fait céder la digue contre laquelle s’étaient amoncelées les années de silence, ouvert la brèche dans laquelle pourrait peut-être advenir quelque chose d’autre que la violence pure, immanente, inexplicable. Dans chacun de ces coups s’est logée, en même temps que je les écrivais le souffle court, l’exigence d’apporter un peu de la chair d’une vie sur le squelette froid du fait divers, exigence rendue d’autant plus grande par le lien qui me lie à cette vie.

Restait cependant dès lors à remonter le fil de la lame vers Marthe, celle qui l’a tenue, à ouvrir un espace où la faire vivre autrement que par le verdict de « démence », à poursuivre en amont du geste fatal, parmi la vie vécue et ses débris, les signes de la catastrophe à venir, à dessiner les contours d’une voix, d’une intériorité.

Une ascension à rebours du temps arrimée à quelques pitons rares du réel – témoignages incomplets, documents administratifs clairsemés – qui m’a fait traverser des contrées aussi vraies qu’évanescentes et me heurter à la résistance des faits, partiellement ensevelis sous des couches de brumes.

De l’univers du roman policier, je garderais le verbe « spéculer » pour qualifier ce que par les mots et la fiction j’ai tenté de faire pour combler les manques, habiter les interstices. Détective sans preuve, j’ai cherché ainsi dans l’imaginaire, à tâtons, ce que je tiens pour une vérité possible de la vie de Marthe, et créé le paradoxe d’un monde d’hypothèses partiellement invérifiables que je tiens pourtant pour entièrement vrai.

J’entends résonner aujourd’hui ce constat que Jérôme Meizoz exprime avec une remarquable lucidité dans son roman Haut Val des Loups, et que j’aimerais croire aujourd’hui qu’il m’a été adressé personnellement : « Tu n’auras jamais accès aux sources. Débrouille-toi avec la littérature ».

Olivier Vonlanthen

Né en 1987, Olivier Vonlanthen a grandi à Fribourg, où il vit toujours. Après des études de littérature française et d’histoire de l’art, il s’oriente vers une formation d’enseignant. En parallèle de ce parcours académique relativement linéaire, il exerce divers métiers, par choix autant que par nécessité : employé de supermarché, serveur en café, veilleur de jour dans un centre d’accueil pour personnes en situation de précarité, agent d’entretien paysager, puis accompagnant à la réinsertion socio-professionnelle. Ces expériences multiples nourrissent durablement ses préoccupations sociales et sa conscience politique. En 2022, il reçoit le Prix de poésie C. F. Ramuz pour Ossuaires, son premier recueil.

Son roman Notre-Dame-des-Démolies paraîtra en France le 5 janvier 2026, dans la collection de roman noir « Nuit noire » des Éditions La Veilleuse.

Crédits photo : © Pascal Rotzetter (Éditions La Veilleuse)

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com