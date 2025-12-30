L'encadrement des frais de port du livre a-t-il bénéficié aux librairies ?

Introduit par la « loi Darcos » en 2021, le concept de frais de port plancher pour les commandes de livres visait à « renforcer l'équité entre ses acteurs », principalement entre les librairies et les acteurs de la vente en ligne, Amazon en tête.

Ainsi, depuis le mois d'octobre 2023, lorsque la facture totale des ouvrages commandés en ligne est inférieure à 35 €, les frais de port sont facturés au client, à hauteur, au minimum, de 3 € (un prix plancher qui retombe à 0,01 € lorsque le montant total de la commande dépasse 35 €). Une exception à cette règle avait été introduite, quand les ouvrages commandés sont retirés dans un magasin de vente au détail de livres.

La loi prévoyait par ailleurs, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions, d'un rapport consacré à leurs effets « sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l'accès du public à l'achat de livres ». Ce document, remis au Parlement en octobre dernier, a été rendu public par le ministère de la Culture.

Plus ou moins de livres vendus ?

L'une des principales inquiétudes au sujet de l'encadrement des frais de port tenait aux effets sur les ventes de livres elles-mêmes : avec 3 € supplémentaires par commande inférieure à 35 €, les achats suivraient-ils malgré tout ?

Pour son rapport, le ministère de la Culture s'est appuyé sur les données NielsenIQ-GfK, en comparant l'évolution à partir du mois d'octobre 2023 avec la tendance générale avant cette date. Son constat est simple : « les variations mensuelles à partir d'octobre 2023 n'apparaissent pas particulièrement dégradées par rapport à la tendance déjà à la baisse du marché depuis 2022, laquelle existait également avant la crise sanitaire ».

Pour compléter cette première analyse, le ministère de la Culture a souhaité modéliser l'évolution du marché en l'absence d'encadrement des frais de port du livre. À l'aide d'algorithmes, une projection peut être calculée, mais elle souffre de nombreuses limites, soulignées par le gouvernement dans son rapport.

Pour commencer, l'entrainement du modèle de projection est restreint (2017-septembre 2022), par ailleurs marqué par des années atypiques, liées à la pandémie de Covid-19. En outre, la marge d'erreur de la projection reste autour de 5 %, en raison des variations de ventes de livres d'une semaine à l'autre, liées à la présence de tel ou tel best-seller.

Autrement dit, l'analyse « contrefactuelle » du ministère est limitée. Néanmoins, en prenant en compte la marge d'erreur, « seules des évolutions particulièrement élevées, de l'ordre de plusieurs points de pourcentage, permettraient de déduire un effet positif ou négatif du changement de régulation ». Si l'effet bénéfique n'est pas prouvé, « la tarification minimale n'a pas pénalisé les ventes de livres imprimés neufs ».

Des librairies mieux loties ?

Le rapport du gouvernement se penche par ailleurs sur les effets de la tarification minimale sur les détaillants, en commençant par les librairies. D'après les données fournies par le Syndicat de la librairie française, l'entrée en vigueur de l'encadrement correspondrait à « une amélioration de la tendance en faveur de l'activité des librairies ».

À partir de 2022, ces commerces connaissaient en effet une diminution régulière des ventes en volume — les ventes en valeur étant influencées par l'inflation —, que la tarification minimale aurait permis d'infléchir, pour atteindre une certaine stabilité générale, « entre légers reculs et petites augmentations par rapport à l'année précédente ».

D'autres données, en provenance de Kamael — qui fournit une solution logicielle et un portail de vente aux libraires —, suggèrent une baisse des ventes en magasin, mais une stabilisation des ventes en ligne à compter d'octobre 2023. Par ailleurs, les livraisons à domicile auraient reculé, au profit des retraits en magasin. Enfin, le nombre de clients uniques en ligne aurait progressé à partir d'octobre 2023.

À ce titre, le ministère rappelle que le portail librairiesindependantes.com regrouperait 1454 librairies distinctes, tandis qu'il existerait environ 2600 sites internet de librairies, en hausse de 13 % entre octobre 2023 et septembre 2024.

Ainsi, si la tarification minimale ne semble pas avoir eu d'effets sur le nombre de librairies ou le maillage territorial de ces commerces, elle aurait incité les libraires à s'équiper de sites internet.

Une baisse des achats sur internet

En s'appuyant sur un panel de consommateurs géré par la société Kantar, le ministère de la Culture a observé les différents canaux d'achat du livre, dans un contexte de baisse structurelle des ventes de livres neufs.

Entre 2017 et 2024, les grandes surfaces spécialisées ont gagné le plus de parts de marché, pour atteindre 30 % en 2024 (+1,5 point par rapport à 2023), devant les librairies, qui pointent à 27 % (+ 3 points par rapport à 2023). La part des grandes surfaces alimentaires, elle, plafonne à 18 %, en érosion.

À l'inverse, les ventes en ligne ont accusé le coup en 2024, avec 2 points de baisse pour se stabiliser autour de 20 % : « l'essentiel de cette baisse provient d'Amazon d'une part, des sites de clubs de livres d'autre part, tandis que les autres vendeurs en ligne (grandes surfaces, librairies) ont maintenu voire légèrement gagné des parts, ce qui signale une plus grande diversité des sites au sein du canal de la vente en ligne », se félicite le ministère de la Culture.

Des profils de lecteurs lésés ?

Une autre préoccupation concernant l'encadrement des frais de port du livre, régulièrement mise en avant par Amazon, grand pourfendeur de la loi Darcos : cette dernière porterait préjudice aux lecteurs et lectrices vivant éloignés des commerces au détail de livres, en égratignant leur pouvoir d'achat.

En utilisant les données du panel de consommateurs Kantar, le ministère de la Culture assure que le nombre d'acheteurs de livres n'a globalement pas baissé. Les sommes investies, elles, ont connu des changements : les dépenses des catégories socio-professionnelles dites « inférieures » (CSP -) ont ainsi diminué de 5 points en 2024, comme celles des habitants des communes rurales.

Deux points qui pourraient accréditer l'hypothèse d'un effet négatif de l'encadrement des frais de port sur l'accès aux livres de ces populations. Mais l'analyse du ministère est tout autre : il assure que ces baisses sont liées au détournement des ruraux et des CSP - des sites des clubs de livres, et non de nouvelles difficultés financières. La rue de Valois en veut pour preuve la part des achats de livres réalisés par ces populations auprès d'Amazon et de fnac.com, stable en 2024 malgré la hausse significative des frais de port.

Une évaluation attendue

La publication du rapport du gouvernement représente une étape importante dans le parcours tumultueux de l'encadrement des frais de port du livre, dont le principe est fortement critiqué par la multinationale américaine Amazon.

Cette dernière, dès le mois de juin 2023, avait introduit un recours devant le Conseil d'État, pour « excès de pouvoir ». Cette procédure contestait la légalité de l'arrêté ministériel, en citant ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, mais surtout un avis circonstancié rendu par la Commission européenne en février 2023. Celle-ci émettait alors des réserves sur la disposition française, pointant une hausse « significative » des prix des livres ainsi que l'absence d'étude d'impact préalable.

En mai 2024, le Conseil d'État s'était tourné vers l'Union européenne, en renvoyant la question à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), afin d'obtenir son avis. Il l'interrogeait notamment pour déterminer si le droit européen autorisait une telle mesure nationale, qui réglemente l'exercice des services en ligne dans le but de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle.

La CJUE a rendu son avis le 18 décembre dernier : elle considère que la législation française peut se justifier, si elle vise à protéger ou promouvoir la diversité culturelle. Pour autant, elle s'apparente à une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative et le gouvernement français doit donc démontrer qu'elle est justifiée et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Le rapport du gouvernement nourrira probablement l'analyse du Conseil d'État, qui doit désormais se prononcer, en prenant en compte l'éclairage de la CJUE.

Le rapport complet du gouvernement est accessible ci-dessous.

