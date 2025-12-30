Inscription
L'encadrement des frais de port du livre a-t-il bénéficié aux librairies ?

Depuis 2023, une commande de livres au montant total inférieur à 35 € se voit appliquer des frais de port minimaux de 3 €, une obligation pensée par le législateur afin de rétablir l'équilibre entre les librairies et les acteurs de la vente en ligne. Deux ans après l'application de la mesure, le gouvernement en évalue les effets et se montre, sans surprise, satisfait.

Le 30/12/2025 à 15:25 par Antoine Oury

Antoine Oury

Introduit par la « loi Darcos » en 2021, le concept de frais de port plancher pour les commandes de livres visait à « renforcer l'équité entre ses acteurs », principalement entre les librairies et les acteurs de la vente en ligne, Amazon en tête. 

Ainsi, depuis le mois d'octobre 2023, lorsque la facture totale des ouvrages commandés en ligne est inférieure à 35 €, les frais de port sont facturés au client, à hauteur, au minimum, de 3 € (un prix plancher qui retombe à 0,01 € lorsque le montant total de la commande dépasse 35 €). Une exception à cette règle avait été introduite, quand les ouvrages commandés sont retirés dans un magasin de vente au détail de livres.

La loi prévoyait par ailleurs, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions, d'un rapport consacré à leurs effets « sur le marché du livre, sur le réseau des détaillants de livres et sur l'accès du public à l'achat de livres ». Ce document, remis au Parlement en octobre dernier, a été rendu public par le ministère de la Culture.

Plus ou moins de livres vendus ?

L'une des principales inquiétudes au sujet de l'encadrement des frais de port tenait aux effets sur les ventes de livres elles-mêmes : avec 3 € supplémentaires par commande inférieure à 35 €, les achats suivraient-ils malgré tout ?

Pour son rapport, le ministère de la Culture s'est appuyé sur les données NielsenIQ-GfK, en comparant l'évolution à partir du mois d'octobre 2023 avec la tendance générale avant cette date. Son constat est simple : « les variations mensuelles à partir d'octobre 2023 n'apparaissent pas particulièrement dégradées par rapport à la tendance déjà à la baisse du marché depuis 2022, laquelle existait également avant la crise sanitaire ».

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-12-30-a-11-59-04-6953b0df790ce882573569.jpg

Pour compléter cette première analyse, le ministère de la Culture a souhaité modéliser l'évolution du marché en l'absence d'encadrement des frais de port du livre. À l'aide d'algorithmes, une projection peut être calculée, mais elle souffre de nombreuses limites, soulignées par le gouvernement dans son rapport.

Pour commencer, l'entrainement du modèle de projection est restreint (2017-septembre 2022), par ailleurs marqué par des années atypiques, liées à la pandémie de Covid-19. En outre, la marge d'erreur de la projection reste autour de 5 %, en raison des variations de ventes de livres d'une semaine à l'autre, liées à la présence de tel ou tel best-seller.

Autrement dit, l'analyse « contrefactuelle » du ministère est limitée. Néanmoins, en prenant en compte la marge d'erreur, « seules des évolutions particulièrement élevées, de l'ordre de plusieurs points de pourcentage, permettraient de déduire un effet positif ou négatif du changement de régulation ». Si l'effet bénéfique n'est pas prouvé, « la tarification minimale n'a pas pénalisé les ventes de livres imprimés neufs ».

Des librairies mieux loties ?

Le rapport du gouvernement se penche par ailleurs sur les effets de la tarification minimale sur les détaillants, en commençant par les librairies. D'après les données fournies par le Syndicat de la librairie française, l'entrée en vigueur de l'encadrement correspondrait à « une amélioration de la tendance en faveur de l'activité des librairies ».

À partir de 2022, ces commerces connaissaient en effet une diminution régulière des ventes en volume — les ventes en valeur étant influencées par l'inflation —, que la tarification minimale aurait permis d'infléchir, pour atteindre une certaine stabilité générale, « entre légers reculs et petites augmentations par rapport à l'année précédente ».

D'autres données, en provenance de Kamael — qui fournit une solution logicielle et un portail de vente aux libraires —, suggèrent une baisse des ventes en magasin, mais une stabilisation des ventes en ligne à compter d'octobre 2023. Par ailleurs, les livraisons à domicile auraient reculé, au profit des retraits en magasin. Enfin, le nombre de clients uniques en ligne aurait progressé à partir d'octobre 2023.

À ce titre, le ministère rappelle que le portail librairiesindependantes.com regrouperait 1454 librairies distinctes, tandis qu'il existerait environ 2600 sites internet de librairies, en hausse de 13 % entre octobre 2023 et septembre 2024.

Ainsi, si la tarification minimale ne semble pas avoir eu d'effets sur le nombre de librairies ou le maillage territorial de ces commerces, elle aurait incité les libraires à s'équiper de sites internet.

Une baisse des achats sur internet

En s'appuyant sur un panel de consommateurs géré par la société Kantar, le ministère de la Culture a observé les différents canaux d'achat du livre, dans un contexte de baisse structurelle des ventes de livres neufs. 

Entre 2017 et 2024, les grandes surfaces spécialisées ont gagné le plus de parts de marché, pour atteindre 30 % en 2024 (+1,5 point par rapport à 2023), devant les librairies, qui pointent à 27 % (+ 3 points par rapport à 2023). La part des grandes surfaces alimentaires, elle, plafonne à 18 %, en érosion.

 

/uploads/images/capture-d-ecran-2025-12-30-a-12-33-24-6953bac97077b884677904.jpg

À l'inverse, les ventes en ligne ont accusé le coup en 2024, avec 2 points de baisse pour se stabiliser autour de 20 % : « l'essentiel de cette baisse provient d'Amazon d'une part, des sites de clubs de livres d'autre part, tandis que les autres vendeurs en ligne (grandes surfaces, librairies) ont maintenu voire légèrement gagné des parts, ce qui signale une plus grande diversité des sites au sein du canal de la vente en ligne », se félicite le ministère de la Culture.

Des profils de lecteurs lésés ?

Une autre préoccupation concernant l'encadrement des frais de port du livre, régulièrement mise en avant par Amazon, grand pourfendeur de la loi Darcos : cette dernière porterait préjudice aux lecteurs et lectrices vivant éloignés des commerces au détail de livres, en égratignant leur pouvoir d'achat.

En utilisant les données du panel de consommateurs Kantar, le ministère de la Culture assure que le nombre d'acheteurs de livres n'a globalement pas baissé. Les sommes investies, elles, ont connu des changements : les dépenses des catégories socio-professionnelles dites « inférieures » (CSP -) ont ainsi diminué de 5 points en 2024, comme celles des habitants des communes rurales.

À LIRE - 3 € pour lire : mythes et réalités d’une “taxe sur la lecture

Deux points qui pourraient accréditer l'hypothèse d'un effet négatif de l'encadrement des frais de port sur l'accès aux livres de ces populations. Mais l'analyse du ministère est tout autre : il assure que ces baisses sont liées au détournement des ruraux et des CSP - des sites des clubs de livres, et non de nouvelles difficultés financières. La rue de Valois en veut pour preuve la part des achats de livres réalisés par ces populations auprès d'Amazon et de fnac.com, stable en 2024 malgré la hausse significative des frais de port.

Une évaluation attendue

La publication du rapport du gouvernement représente une étape importante dans le parcours tumultueux de l'encadrement des frais de port du livre, dont le principe est fortement critiqué par la multinationale américaine Amazon. 

Cette dernière, dès le mois de juin 2023, avait introduit un recours devant le Conseil d'État, pour « excès de pouvoir ». Cette procédure contestait la légalité de l'arrêté ministériel, en citant ses conséquences sur le pouvoir d'achat des Français, mais surtout un avis circonstancié rendu par la Commission européenne en février 2023. Celle-ci émettait alors des réserves sur la disposition française, pointant une hausse « significative » des prix des livres ainsi que l'absence d'étude d'impact préalable.

En mai 2024, le Conseil d'État s'était tourné vers l'Union européenne, en renvoyant la question à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE), afin d'obtenir son avis. Il l'interrogeait notamment pour déterminer si le droit européen autorisait une telle mesure nationale, qui réglemente l'exercice des services en ligne dans le but de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle.

La CJUE a rendu son avis le 18 décembre dernier : elle considère que la législation française peut se justifier, si elle vise à protéger ou promouvoir la diversité culturelle. Pour autant, elle s'apparente à une mesure d’effet équivalent à une restriction quantitative et le gouvernement français doit donc démontrer qu'elle est justifiée et proportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

Le rapport du gouvernement nourrira probablement l'analyse du Conseil d'État, qui doit désormais se prononcer, en prenant en compte l'éclairage de la CJUE.

Le rapport complet du gouvernement est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, Edna Winti, CC BY 2.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ActuaLitté

Neuf coups de couteau : écrire là où le journal s’arrête

Une femme qui « a tué sa maîtresse de neuf coups de couteau de cuisine » et « a probablement agi dans une crise de démence », comme l’indique un quotidien suisse en janvier 1968, appartient à un monde plus grand que celui où l’enferment, comme une deuxième prison, les mots de l’information pure.

30/12/2025, 15:51

ActuaLitté

Polar, jeunesse, essai, manga... ces maisons d’édition qui se sont lancées en 2025

Nouvelles structures indépendantes, lignes éditoriales affirmées, formats audacieux ou ancrages territoriaux revendiqués : malgré un contexte fragile pour le livre, plusieurs maisons d’édition ont vu le jour en 2025 aux quatre coins de la France et en Belgique. Du polar à la jeunesse, de l’essai politique au manga, ces initiatives témoignent d’une volonté de reprendre la main sur les formes, les récits et les conditions mêmes de publication, en assumant des choix éditoriaux tranchés et des modèles souvent hors normes.

30/12/2025, 13:23

ActuaLitté

Intelligence artificielle et édition : la révolution silencieuse qui secoue les éditeurs chinois

Dans la sphère éditoriale chinoise, l’année 2025 s’inscrit comme une période charnière, un moment où l’intelligence artificielle (IA) ne se contente plus d’être un outil auxiliaire, mais devient un acteur à part entière de la chaîne du livre. Un récent article du Beijing News propose de poser une question simple et pourtant difficile : lirez-vous un livre entièrement traduit par une IA ?

30/12/2025, 12:16

ActuaLitté

À l'Assemblée nationale, l'extrême droite s'attaque (encore) à l'écriture inclusive

Aux côtés de l'islam, des éoliennes ou des migrants, l'écriture inclusive reste une des paniques morales préférées de l'extrême droite, et en particulier du Rassemblement national. Une nouvelle proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale, envisage de l'interdire dans l'enseignement supérieur et la recherche. Une démarche qui n'est pas sans rappeler les efforts de l'administration Trump pour criminaliser certains termes dans la sphère académique, aux États-Unis.

30/12/2025, 11:22

ActuaLitté

Fermeture de la Calgary Central Library : un incendie sans gravité, mais spectaculaire

Vers 13 h 05, des appels ont alerté les services d’urgence d’un début d’incendie au 800 3rd Street SE, dans le quartier de Downtown East Village, à Calgary, où se dresse depuis 2018 cet édifice aussi imposant qu’emblématique. Rapidement, pompiers et policiers ont convergé vers la bibliothèque… en feu.

30/12/2025, 10:18

ActuaLitté

Pass Culture : le plafond d'achat pour les “offres en ligne” réduit à 50 euros

Un arrêté, publié au Journal officiel de ce 30 décembre 2025, apporte de nouvelles modifications - mineures, mais tout de même - au fonctionnement du Pass Culture. Outre une réduction du plafond des dépenses possibles pour des « offres en ligne », il réécrit et réorganise l'arrêté du 20 mai 2021, qui encadre le dispositif.

30/12/2025, 10:17

ActuaLitté

Mort de Pierre Bordage : l’imaginaire français perd “un inventeur d’histoires et de mondes”

Les éditions L’Atalante et Au diable vauvert ont la tristesse de faire part du décès brutal de Pierre Bordage, survenu à la suite d’un arrêt cardiaque, le 26 décembre 2025, à l'âge de 70 ans.

29/12/2025, 16:09

ActuaLitté

Les intimidations de librairies, des “atteintes graves à la liberté d'expression”

En l'espace de quelques mois, les actes de dégradation et d'intimidation visant des librairies — à Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Paris ou Périgueux — se sont multipliés. Et le silence du ministère de la Culture a été particulièrement assourdissant. Lors d'une séance publique au Sénat, le 23 décembre dernier, le sénateur de Paris Ian Brossat a finalement obtenu une réaction du gouvernement. Mais pas de Rachida Dati...

29/12/2025, 13:14

ActuaLitté

Les IA présumées coupables : au Sénat, une guillotine juridique met le droit sur le billot

Le Sénat français vient de dégainer un texte coup de poing contre le prétendu pillage des œuvres par l’intelligence artificielle. En inversant la charge de la preuve, un projet de proposition de loi forcerait les géants de l’IA à prouver leur innocence en matière de droits d’auteur. Une idée simple sur le papier – « coupable jusqu’à preuve du contraire » – qui suscite déjà des grincements de dents chez les start-up, et même des doutes sur sa solidité juridique.

29/12/2025, 12:55

ActuaLitté

De Christine de Pizan à Simin Daneshvar, quarante traductrices pionnières

Elles décident de signer leurs traductions au lieu de rester anonymes, comme il est d’usage à l’époque dans un monde régi par les hommes. Loin de se confiner au travail intellectuel que représente la traduction et l’écriture (la plupart sont aussi écrivaines), elles voyagent, luttent pour les droits des femmes et mènent une vie défiant les conventions de leur temps.

29/12/2025, 12:49

ActuaLitté

Tauromachie, jazz, lettres : ce que Francis Marmande a voulu tenir ensemble

Francis Marmande est mort à Paris le 25 décembre 2025, à l'âge de 80 ans. Écrivain, critique littéraire et musical, musicien de jazz, journaliste, il aura occupé pendant près d’un demi-siècle une place singulière dans le paysage intellectuel français, à la croisée de la littérature, de la musique et de la pensée politique.

29/12/2025, 11:35

ActuaLitté

Benjamin Morel, du ministère à la Drac Bourgogne-Franche-Comté

Aujourd'hui conseiller social, budget, fiscalité, investissement et mécénat au ministère de la Culture, Benjamin Morel devient, à compter du 5 janvier 2026, le directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté.

29/12/2025, 11:07

ActuaLitté

Le label “Capitale française de la culture” perd sa périodicité

Présenté pour la première fois en 2019, le label « Capitale française de la culture » a été attribué par le ministère de la Culture à deux villes, Villeurbanne (2022) et Pays de Montbéliard Agglomération (2024). Destiné à soutenir et mettre en valeur les collectivités (communes ou groupements de communes de 20.000 à 200.000 habitants) œuvrant pour la culture sur le long terme, il ne sera plus décerné tous les deux ans. D'ailleurs, pour des raisons de calendrier, le label n'a pas été attribué pour 2026.

29/12/2025, 09:46

ActuaLitté

Quand Simone de Beauvoir décryptait “le phénomène Bardot, légende créée par les autres”

Publié en août 1959 dans le magazine américain Esquire, Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome n’est pas un livre au sens strict, mais d'un essai incisif de Simone de Beauvoir consacré au « phénomène Bardot ». L’autrice y propose moins une notice biographique qu’une lecture sociale : Bardot, décédée ce 28 décembre 2025, devient un révélateur des tensions de la France d’après-guerre, prise entre morale bourgeoise, culture de masse et reconfiguration des désirs.

28/12/2025, 16:42

ActuaLitté

Brigitte Bardot est morte à 91 ans : le dernier mythe de cinéma et de liberté

Brigitte Bardot est morte le dimanche 28 décembre 2025, à 91 ans, à son domicile du sud de la France, a indiqué la Fondation Brigitte Bardot. 

28/12/2025, 16:25

ActuaLitté

Librairies d'occasion : lutter contre le recel de livres rares

Au détour d’une allée croulant sous les romans, essais, bandes dessinées et vinyles, Pêle-Mêle se présente d’abord comme une caverne d’Ali Baba pour lecteurs curieux et chineurs invétérés. Présente dans plusieurs quartiers de la capitale belge — Ixelles, Waterloo ou encore boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles-Ville — cette enseigne de livres d’occasion incarne depuis longtemps une vitrine de la culture littéraire accessible et conviviale.

28/12/2025, 09:23

ActuaLitté

Punaises de lit : quand les bibliothèques doivent fermer… ou s’adapter

Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.

27/12/2025, 10:50

ActuaLitté

Erotisme et tupperwares : pas encore publié, les droits de ce roman s'arrachent

À peine l’encre sèche… qu’elle fait déjà monter les enchères. Wet Ink, roman encore inédit d’Abigail Avis, déclenche une vraie mêlée autour de ses droits audiovisuels — alors même que sa sortie en librairie n’est annoncée que pour le printemps 2027. Oui, 2027 : dans l’écosystème des séries, c’est quasiment demain. 

27/12/2025, 10:00

ActuaLitté

Une librairie latino s’installe dans un conteneur à Houston : trouver son espace

Dans l’est de Houston, au cœur du quartier Second Ward, un conteneur maritime réaménagé en librairie a récemment ouvert ses portes. Dreamers Books + Culture, fondée par Elizabeth Farfán-Santos, matérialise une idée née sur le terrain : après une année d’événements pop-up à travers la ville, la librairie s’installe de façon permanente dans un espace modeste mais symboliquement fort — un conteneur converti, posé dans le marché Ironworks. 

27/12/2025, 09:53

ActuaLitté

Incendie accidentel dans une librairie en Italie : le drame évité de justesse

Cet après-midi, la tranquillité d’une rue piétonne italienne a été brutalement troublée par la lueur orange d’un incendie naissant dans une librairie du centre de Ceprano, petite cité du Latium. Les passants, d’abord interloqués, ont vite compris que la menace était réelle : une fumée dense s’échappant des vitrines et réduisant l’ordinaire en fumée. 

27/12/2025, 09:41

ActuaLitté

Derrière la censure de livres aux États-Unis, une offensive politique bien huilée

Depuis plusieurs années, les États-Unis sont traversés par une vague d’interdictions d’ouvrages sans précédent. Romans jeunesse, essais historiques, albums illustrés : des milliers de titres disparaissent temporairement – ou durablement – des rayonnages scolaires et publics. 

27/12/2025, 09:27

ActuaLitté

Livres retirés des bibliothèques : la Cour suprême laisse faire

La Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner un recours contestant le retrait de livres jugés « répréhensibles » des bibliothèques publiques d’un comté texan. En laissant intacte une décision de justice locale, elle valide de facto une interprétation restrictive du droit à l’information garanti par le Premier Amendement. L’affaire, suivie de près par les éditeurs, les bibliothécaires et les organisations de défense des libertés, s’inscrit dans un mouvement plus large de censures de livres à travers les États-Unis, particulièrement dans les écoles et bibliothèques publiques, largement couvert par ActuaLitté.

26/12/2025, 17:12

ActuaLitté

Pont-à-Mousson : une librairie ferme après 24 ans, deux nouvelles naissent

La fin d’année marque un tournant pour le paysage culturel de Pont-à-Mousson. Après près d’un quart de siècle d’activité, la librairie-papeterie installée place Saint-Antoine s’apprête à fermer définitivement ses portes. Une disparition qui contraste avec l’arrivée, presque simultanée, de nouvelles librairies dans le centre-ville, portées par une nouvelle génération de professionnels du livre.

26/12/2025, 15:29

ActuaLitté

Quand une librairie et une collectivité repensent la fin de vie des livres

Alors que la COP30 s’est achevée au Brésil sur un accord réunissant près de 200 États, les enjeux environnementaux continuent d’interroger l’ensemble des secteurs culturels. Le monde du livre, dont la fabrication repose sur des ressources naturelles importantes, cherche lui aussi des pistes pour réduire son empreinte écologique.

26/12/2025, 14:20

ActuaLitté

Le manga cancel en Chine : quand la géopolitique s'en mêle

À une semaine de son ouverture, la pré-édition de la 32e édition de Comicup (CP32Pre), l’un des plus grands rendez-vous chinois dédiés aux créations de fans, qui se tiendra les 27 et 28 décembre 2025 à Hangzhou, a brusquement réorienté sa programmation vers un « nouveau style chinois », mettant de fait à l’écart les contenus liés à des œuvres japonaises. Une décision prise sur fond de tensions géopolitiques, aux répercussions financières significatives pour de nombreux acteurs de l’événement.

26/12/2025, 12:25

ActuaLitté

Kiriko Nananan : la disparition discrète d’une figure majeure du manga intimiste

La mangaka japonaise Kiriko Nananan est décédée le 25 décembre 2024, à l’âge de 52 ans. Sa mort n’a été rendue publique qu’un an plus tard, le 25 décembre 2025, par un avis diffusé par Tokyo News Service, conformément à la volonté exprimée par l’autrice et sa famille.

26/12/2025, 10:32

ActuaLitté

Des livres devenus cultes au cinéma, mais suspendus dans une école au Pérou ?

À première vue, l’affaire ressemble à un dossier technique : une autorité de défense du consommateur qui s’invite dans la politique de prêt d’une bibliothèque scolaire. Mais, au Pérou, la décision de l'organisme de protection de la propriété intellectuelle visant le Colegio Franklin Delano Roosevelt — établissement privé de Lima — a déclenché une onde de choc culturelle. 

25/12/2025, 15:13

ActuaLitté

La bibliothèque du futur existe déjà : elle est à Shenzhen, en Chine

Sous la lumière crue des projecteurs technologiques, la bibliothèque de Shenzhen – une des municipalités les plus riches de Chine – ne se contente plus d’être un simple lieu de lecture. Elle se présente désormais comme une vitrine industrielle, un démonstrateur de « bibliothèque du futur » où tri robotisé et emprunt sans contact redéfinissent l’accès à la connaissance.

24/12/2025, 10:18

ActuaLitté

Subvention, mobilisation, Noël : le combat d’une librairie à Nanterre

À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.

23/12/2025, 18:08

ActuaLitté

Décès du mangaka Shikako à 37 ans, auteur de Manchuria Opium Squad

Le manga est en deuil après l’annonce du décès du mangaka Shikako, de son vrai nom Tohru Hakoishi, connu pour sa série Manchuria Opium Squad. L’éditeur de Young Magazine a publié un avis officiel à l’attention des lecteurs, confirmant la disparition de l’auteur et rendant hommage à sa carrière et à son influence. Il est décédé le 8 novembre 2025, à l’âge de 37 ans, d'un mélanome choroïdien. 

23/12/2025, 17:41

ActuaLitté

Conflit syndical : le Snac porte plainte contre la CGT-Spectacle

Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) annonce engager une plainte pour diffamation contre la CGT-Spectacle. L’organisation dénonce des propos tenus dans un communiqué daté du 30 octobre 2025, qu’elle juge mensongers et insultants. Cette action judiciaire intervient après une procédure d’exclusion engagée au printemps et confirmée à l’automne, que le Snac conteste sur la forme et sur le fond. L’affaire est portée devant le doyen des juges d’instruction de Paris.

23/12/2025, 12:52

ActuaLitté

Avec Marc Kopylov, une certaine idée du livre s’éteint

Fondateur, avec son épouse Christiane, des Éditions des Cendres, Marc Kopylov est décédé le 14 décembre dernier, à l’issue d’un long combat contre la maladie, à l'âge de 70 ans. Depuis 1984, la maison indépendante qu’il dirigeait avait construit un catalogue exigeant, attentif aux textes et à leur forme.

 

23/12/2025, 12:48

ActuaLitté

Livre américain : une croissance portée par le relié et l’audio numérique

Le marché du livre américain a enregistré, au mois d’octobre 2025, une progression notable de son chiffre d’affaires, confirmant une dynamique de reprise encore contrastée selon les segments. D’après le dernier rapport StatShot Monthly publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux de l’édition aux États-Unis ont augmenté de 6,7 % par rapport à octobre 2024, pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Sur les dix premiers mois de l’année, la croissance demeure toutefois modérée : +0,4 %, à 12,4 milliards de dollars.

23/12/2025, 11:48

ActuaLitté

Quand Tennessee Williams flirtait avec l’horreur : un inédit publié

Une pièce radiophonique longtemps restée inconnue de Tennessee Williams refait surface dans le paysage littéraire. The Strangers, écrite en 1938 alors que l’auteur n’était encore que Tom Williams, étudiant à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois dans The Strand Magazine.

23/12/2025, 11:45

ActuaLitté

Revenus des artistes-auteurs : au Sénat, un débat crucial expédié dans un hémicycle quasi désert

Le 18 décembre, dans l’hémicycle du Sénat, le sort de la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs s’est joué rapidement. Trop rapidement, diront certains. En quelques heures de débats, un texte attendu de longue date par une partie du monde de la création a été rejeté à une nette majorité. Résultat brut : 206 voix contre, 118 pour, 18 abstentions. Résultat symbolique : une fracture de plus entre les institutions et celles et ceux qui vivent de la création.

23/12/2025, 11:09

ActuaLitté

Média-Participations s’allie à la plateforme africaine Gara pour diffuser son catalogue

Le Groupe Média-Participations annonce la signature d’un accord de distribution avec la plateforme numérique africaine Gara. Ce partenariat porte sur la diffusion de son catalogue d’édition francophone sur le continent africain, via une plateforme conçue pour les usages numériques locaux. Il s’inscrit dans une stratégie de développement engagée par le groupe en Afrique, fondée sur le numérique et des partenariats avec des acteurs implantés sur le territoire.

23/12/2025, 10:35

