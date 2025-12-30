Basile Panurgias : “Un bon livre est un livre dont on oublie le genre

Amoureux de la Grèce, Vassilis vit de petits boulots, tout en voyant la capitale se transformer, à l’ère de la mondialisation. Légèrement nostalgique, poétique, amoureux, Le Roman de Vassilis prend parfois des allures de polar…

ActuaLitté : Vous évoquez beaucoup, ici, l’histoire de la Grèce. Peut-on pour autant parler de roman historique ?

Basile Panurgias : Non. Il me semble que le roman historique décrit une action du passé dont le but principal est de magnifier cette période, de faire voyager le lecteur dans celle-ci, ce qui souvent oblige d’utiliser des héros archétypaux. Alors que dans mon roman les faits historiques servent une intrigue contemporaine, même si je tenais à ce que ces sources soient véridiques.

De quels personnages réels vous-êtes-vous inspiré ? On pourrait ainsi parler de la mère du narrateur, ex-star du cinéma national…

Basile Panurgias : Je me suis inspiré de Melina Mercouri, grande actrice grecque et ancienne ministre de la Culture, « remixée » un peu avec ma propre mère pour la manière de parler (par exemple elle s’adresse à moi en disant « mon fils »).

De même, la mythologie demeure omniprésente. Les personnages portent des noms emblématiques, comme « Dido », l’archéologue qui travaille à l’Acropole. Là encore, quel est votre propre rapport à la mythologie ? Peut-on dire qu’elle a nourri votre inspiration ?

Basile Panurgias : Je souhaitais montrer que la mythologie est encore très présente dans l’âme grecque, tout en évitant de plaquer cet héritage de manière artificielle. Je me suis servi des vases grecs antiques comme le lien entre ce passé spirituel et le présent, sans être obligé de faire intervenir une dimension « fantastique ». Chaque personnage est une sorte de réincarnation des temps anciens.

À LIRE - De Christine de Pizan à Simin Daneshvar, quarante traductrices pionnières

Par exemple, Katina, la vieille femme du village, est une sorte de Pythie. C’est pour cela qu’elle n’utilise pas de phrases trop liées au quotidien. Alkis lui est inspiré du héros antique Alcibiade. Pour son mouvement et sa présence, je visualisais intérieurement des scènes et mouvements un peu « péplum ». D’ailleurs il s’habille parfois en toge…

Par-delà l’aspect « mythologique » et/ou historique, Le Roman de Vassilis constitue un témoignage sur l’évolution de la société grecque. Peut-on parler de propos sociologique ?

Basile Panurgias : Bien sûr. Je trouve incroyable qu’Airbnb et le surtourisme soient absents des fictions contemporaines. Ces phénomènes affectent la vie athénienne à un degré que l’on n’imagine pas. À part si on habite à Montmartre…

Le roman tient, à la fin, du polar, avec cette enquête autour du mystérieux orteil, qui aurait été dérobé sur l’Acropole. Quel est votre rapport à ce genre littéraire ?

Basile Panurgias : Un bon livre est un livre dont on oublie le genre. Je ne me dis jamais, tiens, je vais écrire un éxofiction, une autofiction ou un polar.

Quand j’ai fait disparaitre l’orteil dans mon livre, je n’ai pas créé un faux polar, comme on le faisait beaucoup « ironiquement » à la fin du XXIème siècle. Les questions simples qui se sont posées étaient : l’orteil a-t-il été réellement dérobé ? À qui cela peut-il servir ? Qui sont les suspects ? Les réponses étaient très logiques par rapport aux chapitres du début du livre, comme celui sur Istanbul qui pourtant ne semblait avoir aucune « utilité » narrative.

Pour en revenir à la sociologie, Il semble que vous regrettiez l’évolution du pays vers une forme de consumérisme. Vous condamnez ainsi explicitement l’implantation de magasins Ikea. De la même manière, vous critiquez le tourisme de masse. Le quartier historique où vivent Vassilis et sa mère va être ainsi transformé en un ensemble de Airbnb. Croyez-vous en la littérature engagée ? Estimez-vous que le livre doit faire passer un message ?

Basile Panurgias : Dans les quatre personnages principaux, Vassilis et sa mère sont « contre » cette marchandisation de la Grèce, mais Alkis et Dido sont « pour ». Ils sont plus jeunes, plus cosmopolites (Vassilis parle mal l’anglais) et acceptent le nouveau monde. Il ne s’agit donc pas d’une littérature engagée. Selon sa sensibilité, chaque lecteur se range derrière un des deux groupes. Mais il est évident que le narrateur, lui, a fait son choix.

Cette même évolution n’est-elle pas inéluctable ? Et ne risque-t-on pas de vous traiter de passéiste?

Basile Panurgias : Vassilis est passéiste car la Grèce qu’il aime est celle des vacances de son enfance. Mais Dido le sort de cette nostalgie, elle le « remet à l’heure » de la nouvelle Grèce et l’encourage à voir le présent du pays comme positif. Le sentiment amoureux est un puissant remède anti-passéiste.

Ne pensez-vous pas, d’une manière générale, que la Grèce, précisément, vit dans un passé mythique, qui servirait d’argument touristique, et qui permettrait aux Grecs de se consoler (quand on songe à l’occupation turque, puis à la dictature, et enfin à la crise économique) ?

Basile Panurgias : Le tourisme culturel discret du passé respectait les pays. Désormais le tourisme est autonome des sociétés qu’il envahit. Il impose ses lois. Il suffit de voir les cafés minimalistes passe-partout, ils se multiplient hors-sol, en Grèce comme à Paris, sans aucun lien avec l’histoire du pays. Même les mendiants en tenues d’hoplites devant le musée de l’Acropole ne font plus recette...

Paradoxalement, il y a donc dans cette forme de tourisme dominateur un mépris pour l’identité locale qu’il fait mine de vouloir explorer. Les locaux, eux, encaissent en silence de peur de perdre cette obole puisqu’il n’y a plus d’autres industries viables.

Vous vous appelez Basile Panurgias. Le héros s’appelle Vassilis. Dans quelle mesure ce même Vassilis constitue un double ?

Basile Panurgias : Je suis moins passéiste que Vassilis. J’ai quelques traits de Dido… J’ai aussi gardé mon nom de famille à cause du passage où j'utilise le terme rabelaisien « panurgisme ».

Vous êtes également franco-grec. Le roman est écrit directement en français. Ne souhaitiez-vous pas l’écrire dans la langue d’Homère ?

Basile Panurgias : J’en suis incapable. La langue écrite grecque a évolué au fil de nombreuses réformes, et mon grec, qui est celui de mes parents partis de Grèce dans les années 50, est une langue « datée » et à peine compréhensible pour un jeune grec. Comme la langue d’Homère…

Le roman sera-t-il traduit, d’ailleurs?

Basile Panurgias : À la foire de Francfort quelques éditeurs dont trois grecs se sont manifestés. Je suis aussi conscient que des lecteurs grecs peuvent être irrités par un « faux » Grec qui pointe les dérives du pays sans y vivre. Ce n’est pas un livre sirtaki-ouzo et donc seuls des éditeurs littéraires sont intéressés.

D’une manière générale, comment vos romans sont reçus, en Grèce ?

Basile Panurgias : Je me suis rendu à la foire du livre de Thessalonique cette année où l’accueil a été très chaleureux. Le livre est encore sacré dans un petit pays qui a obtenu deux Prix Nobel de littérature. La Grèce a peu de lecteurs mais de vrais passionnés. La francophonie est d’ailleurs encore très présente.

À LIRE - Amin, un enfumage algérien

Si le propos semble parfois un peu mélancolique, une forme de poésie, une forme de lyrisme, émergent par moments. Écrire rend-t-il heureux ? L’acte apporte-t-il, à tout le moins, une forme de consolation ?

Basile Panurgias : Dans les discours sur le livre, on oublie souvent le plaisir simple d’écrire. Une forme d’artisanat envoutant. Je ne crois pas aux vertus thérapeutiques de l’écriture mais l’écriture reste, il me semble, le dernier endroit où une sincérité puisse régner. L’audiovisuel devient très formaté, ce qui peut frustrer scénaristes et cinéastes, alors que l’acte solitaire et quasi gratuit d’écrire est une chance inouïe. Au risque de paraître niais, je trouve que j’ai une chance incroyable d’écrire dans cette liberté totale.

Crédits photo : Basile Panurgias

Par Auteur invité

Contact : contact@actualitte.com