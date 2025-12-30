Fermeture de la Calgary Central Library : un incendie sans gravité, mais spectaculaire

Le 12 septembre dernier, la Calgary Central Library, joyau architectural et cœur culturel du réseau public de lecture de la métropole albertaine, a connu un épisode inhabituel qui a brièvement bouleversé la vie du centre-ville.

Ce lieu, conçu par les agences Snøhetta et DIALOG, avec ses vastes espaces lumineux et son atrium central a connu un incident qualifié de feu, toutefois rapidement « contenu et sans danger pour le public », rapporte City News.

Dans la foulée, l’établissement avait tout de même été évacué par mesure de précaution et fermé pour le reste de l’après-midi. Toutes les réservations de salles ainsi que les événements prévus ont dû être annulés. « Nous présentons nos excuses pour les désagréments occasionnés », indiquait un avis diffusé par la bibliothèque sur ses canaux officiels, annonçant en même temps une réouverture prévue le dimanche suivant, à midi.

Un symbole architectural en pause, mais sans dégâts sérieux

Ce type d’interruption reste rare pour une bibliothèque publique, encore plus lorsqu’il s’agit de la bibliothèque centrale d’une grande ville canadienne.

Souvent décrite comme un lieu de vie plus qu’un simple dépôt de livres, mêlant lectures, rencontres, expositions et événements culturels, la Calgary Central Library représente un point de convergence essentiel pour les lecteurs, les étudiants, les familles ou les professionnels.

Pour autant, les autorités ont rapidement rassuré les Calgariens : l’incendie a été circonscrit par les équipes d’intervention avant toute propagation, ce qui a permis d’écarter tout scénario catastrophe. La police municipale et les services de sécurité ont confirmé que personne n’a été blessé et que les dommages matériels étaient minimes.

Reste que l’événement a suscité des réactions vives sur les réseaux sociaux, certains témoins évoquant l’intensité des sirènes, la présence de nombreux véhicules de secours ou encore la surprise de voir les habitués évacuer à la hâte. Autant d’images qui, le temps d’un après-midi, ont teinté d’inquiétude le quotidien de ce qui est plus qu’une bibliothèque: un véritable centre communautaire.

Retour à la normale et lecture retrouvée

La décision de rouvrir la bibliothèque dès le dimanche suivant traduit une double volonté : d’une part, celle de minimiser l’impact sur les usagers — étudiants préparant des examens, lecteurs passionnés ou simples curieux — et, d’autre part, de préserver le rôle culturel et social que joue cet établissement dans le tissu urbain calgarien.

Après une fermeture éclair mais soigneusement gérée, les portes de ce bâtiment au design singulier se sont rouvertes au public comme prévu, offrant à nouveau l’accès à ses collections, à ses espaces de travail et à sa programmation. Une façon de démontrer que, même lorsqu’un incident survient, la communauté et ses institutions savent retrouver leur souffle, avec prudence, mais avec constance.

Alors que la vie culturelle de Calgary reprend son cours, on mesure une fois de plus l’importance de ces lieux pour la vitalité intellectuelle et sociale d’une métropole. La Central Library, après cette alerte, reste plus que jamais un phare pour les amateurs de lecture et de rencontres.

Crédits photo : Patt Vielma - Pexels

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com