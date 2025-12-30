Love Me Love Me, film italien tiré d'un succès sur Wattpad

Réalisé par Roger Kumble, Love Me Love Me se révèle à travers une première bande-annonce : Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, ou encore Luca Melucci sont au casting de ce film italien. Sa diffusion est prévue par Amazon Prime Vidéo dans le courant du mois de février 2026.

Le scénario, directement basé sur la série d'ouvrages de Stefania S., a été coécrit par Veronica Galli et Serena Tateo.

Love Me Love Me, premier tome de la saga Cœurs magnétiques de Stefania S., a connu un succès fulgurant en Italie, où trois autres livres ont suivi. Pour l'instant, seul le premier a été traduit en France.

Par Antoine Oury

