Pass Culture : le plafond d'achat pour les “offres en ligne” réduit à 50 euros

En attendant la transformation de la SAS Pass Culture en opérateur de l'État, qui doit intervenir le 1er janvier 2026, le Journal officiel de ce 30 décembre affiche un arrêté qui apporte quelques modifications à l'organisation et au fonctionnement du dispositif culturel.

Ce texte daté du 3 décembre dernier vient surtout réécrire et clarifier les articles qui encadrent le Pass Culture. Il rappelle ainsi, pour commencer, que ce dernier se compose d'une part individuelle, dont les modalités de mise en œuvre sont exposées dans l'arrêté du 20 mai 2021, et d'une part collective, de son côté explicitée par l'arrêté du 6 novembre 2021.

L'article 6 de cet arrêté du 3 décembre apporte une modification plus substantielle de la part individuelle du Pass Culture. En effet, il fixe un « montant cumulé maximum de 50 euros sur les “offres en ligne”, correspondant à l'achat d'un accès à de la musique, des œuvres audiovisuelles, des jeux vidéo, des livres audios, des conférences et de la presse dématérialisés ». Ce montant cumulé maximum s'élevait auparavant à 100 €.

Notons que les offres de livres numériques n'étaient pas concernées par ce montant maximum, d'après la précédente version de l'arrêté du 20 mai 2021, mais leur mention a disparu de l'arrêté du 3 décembre. Par ailleurs, cette limitation des dépenses pour des offres en ligne ne s'applique pas lorsque le bénéficiaire du Pass Culture « est atteint d'une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques reconnues par certificat médical » ou réside à Mayotte, dans les îles de Wallis et Futuna et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pas d'escape game en vue

Le texte publié ce 30 décembre apporte aussi quelques précisions importantes concernant les activités éligibles au Pass Culture, en indiquant que ces dernières « peuvent donner lieu à des formes de médiation, cours, activités de pratique artistique et culturelle, séances de dédicace, rencontres, conférences culturelles et ateliers de médiation culturelle. Ces derniers font appel à la créativité individuelle ou collective ».

Sont toutefois exclus « les cours ou activités organisés dans le cadre des missions d'éducation artistique et culturelle relevant directement ou indirectement du ministère de l'Éducation nationale », ainsi que « les jeux d'évasion [escape game, NdR] et activités de loisirs ne relevant pas de dispositifs de médiation proposés par des acteurs culturels ».

Par ailleurs, « [a]ucune offre ne peut être proposée par des acteurs dont l'activité principale relève d'une organisation politique ou religieuse », souligne le texte publié au Journal officiel. « Les cartes de réduction et dispositifs d'aide édités par les collectivités territoriales sont éligibles uniquement lorsqu'ils relèvent des domaines culturels et activités éligibles », termine l'arrêté.

L'arrêté du 3 décembre, publié au JO de ce 30 décembre, est consultable à cette adresse.

