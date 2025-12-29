Pourquoi Les Escales du Livre ne sont plus seulement un salon, mais un festival littéraire

En 2025, Les Escales du Livre ont investi pour la première fois la rive droite de Bordeaux, s’installant à Darwin Écosystème. Ce choix a rencontré un large succès, avec plus de 25.000 visiteurs accueillis sur le site durant le festival. L’objectif affiché était double : élargir le rayonnement de la manifestation et offrir au public une expérience renouvelée.

Pour sa 24ᵉ édition, le festival entend aller plus loin encore dans cette dynamique en déployant une programmation répartie sur plusieurs lieux emblématiques de la rive droite. Darwin Écosystème et la Fabrique Pola ont ainsi été désignés comme sites partenaires majeurs et accueilleront une partie significative de la programmation artistique, professionnelle et participative en 2026.

Un festival qui dépasse le cadre du salon du livre

Depuis plus de vingt ans, Les Escales du Livre revendiquent une identité singulière : celle d’un événement qui invite un large public à vivre et partager des expériences autour de la littérature, en dialogue avec d’autres disciplines culturelles. Le festival accueille à Bordeaux des auteur·ices confirmé·es comme des talents émergents, avec une volonté constante de croiser les publics et de favoriser les rencontres entre création, édition, innovation et engagement.

L’événement s’inscrit également dans une démarche de soutien à l’indépendance de la chaîne du livre, en valorisant éditeurs, libraires et acteurs culturels indépendants, à l’échelle locale comme nationale.

Une programmation riche et plurielle en 2026

Pour l’édition 2026, Les Escales du Livre annoncent la présence de plus de 200 auteur·ices et illustrateur·ices français et internationaux. La programmation couvrira un large spectre, de la littérature générale à la littérature jeunesse, en passant par le manga, la littérature graphique, le théâtre et la poésie.

Rencontres, débats, performances et spectacles viendront ponctuer le festival, avec une attention particulière portée à la lecture, à la mise en place de parcours thématiques pour guider le public, ainsi qu’à une visibilité renforcée des auteur·ices invité·es. Les échanges entre écrivain·es et artistes de tous horizons seront au cœur des débats, afin d’éclairer les enjeux du monde contemporain.

Les premières indiscrétions

Comme chaque année, des Avant-Premières viendront prolonger le festival en amont, dans différents lieux de la métropole bordelaise. Parmi les sites concernés figurent notamment la Villa Valmont, le Glob Théâtre, les Avant-Postes et plusieurs librairies partenaires. Cette programmation décentralisée permet de maintenir un rayonnement au-delà des lieux principaux du festival et de toucher un public élargi.

Les premières indiscrétions concernant la programmation 2026 confirment la diversité des écritures mises à l’honneur. En littérature jeunesse et young adult, sont annoncés Adrien Albert, Bérengère Delaporte, Amélie Graux, Nathaniel H’limi, Joëlle Jolivet, Taï-Marc Le Thanh, Laura Nsafou, Olivier Tallec, Yvan Robin et Jo Witek.

La littérature graphique et le manga seront représentés par Isabelle Autissier, Lucile Corbeille, Étienne Davodeau, Philippe Dupuy, Claire Fauvel, Mirion Malle, Marie-Ange Rousseau, Margot Turcat, Zelba et Quentin Zuttion.

Côté littérature générale, le festival accueillera Matthieu Barbin (alias Sara Forever), Marianne Chaillan, Pauline Chanu, Souleymane Bachir Diagne, Joseph Incardona, Ramsès Kefi, Marie NDiaye, Guillaume Poix ou encore Lune Vuillemin.

Une place affirmée pour les arts vivants

Parmi les propositions artistiques, le festival accueillera notamment Ma chérie, création théâtrale de la compagnie Translation, d’après un texte de Marie NDiaye, présentée en avant-première. Cette présence confirme la volonté des Escales du Livre de faire dialoguer la littérature avec les arts de la scène.

Les Escales du Livre réaffirment par ailleurs leur engagement en faveur de l’édition indépendante. Le Village Littéraire réunit exclusivement des éditeurs indépendants, aux côtés des libraires, dans une logique de soutien aux métiers du livre, à la diversité des catalogues et à l’émergence de nouvelles voix.

« Les Escales du Livre affichent haut et fort la volonté de défendre le monde de l’édition et de la librairie indépendantes. (…) Le festival est une vitrine du pluralisme et de la création éditoriale et littéraire », souligne Pierre Mazet, président des Escales du Livre.

La littérature jeunesse et la young adult occupent également une place centrale dans la programmation, faisant du festival un rendez-vous prisé des familles. L’ouverture au manga et à d’autres formes graphiques témoigne enfin d’une conception large et inclusive de la littérature.

La programmation complète sera dévoilée dans les prochains mois. Toutes les informations seront à retrouver sur le site officiel du festival.

Crédits photo : Camille de Besombes - studio CDB

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com