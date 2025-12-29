Dessiner pour peindre : les Carrache et l’invention d’un langage moderne

Dans le cadre de l’exposition présentée jusqu’au 2 février au musée du Louvre, Lienart Éditions publient, en partenariat avec le musée, le catalogue consacré aux dessins des Carrache pour la Galerie Farnèse, vaste chantier décoratif mené à Rome entre 1597 et 1601. L’ouvrage ne se contente pas d’accompagner l’exposition : il en constitue le prolongement intellectuel, en donnant à voir la fabrique même de l’un des grands ensembles fondateurs de la peinture moderne.

Originaires de Bologne, les Carrache forment une famille d’artistes — Annibale Carracci, son frère Agostino et leur cousin Ludovico — qui jouent un rôle décisif dans la réforme de la peinture à la fin du XVIᵉ siècle. Opposés aux excès du maniérisme tardif, ils prônent un retour à l’étude du vivant, à la clarté du récit et à une synthèse exigeante entre observation du réel et héritage antique.

Études de figures, recherches de composition, variations de gestes et d’attitudes permettent de suivre pas à pas le travail d’Annibale Carracci et de son atelier. Ces feuilles révèlent un processus fondé sur l’observation attentive du modèle vivant, la maîtrise de l’anatomie et la volonté de construire une narration lisible, intelligible, profondément réfléchie.

La Galerie Farnèse apparaît ainsi comme un manifeste visuel. Elle affirme une nouvelle manière de peindre le corps et les mythes antiques, largement inspirés des Métamorphoses d’Ovide, où le naturalisme ne s’oppose plus à l’idéal mais le nourrit. En filigrane, c’est tout le paysage artistique romain de la fin du XVIᵉ siècle qui se dessine, traversé par de vifs débats esthétiques sur la représentation du réel et la fonction de l’image, alors même que se développent, dans le même contexte, d’autres voies picturales, notamment celle incarnée par Le Caravage.

L’épilogue élargit utilement la réflexion en suivant la diffusion du décor Farnèse en Europe, notamment à travers copies, cartons et gravures, soulignant l’influence durable de cette œuvre sur les artistes.

Un outil précieux pour comprendre comment se construit, à la charnière des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, une nouvelle manière de penser et de fabriquer les images.