Simone Veil, mes sœurs et moi : une exposition au Mémorial de la Shoah

Après deux expositions consacrées à Simone Veil en 2020 puis en 2025, le Mémorial de la Shoah propose un nouveau regard centré sur la sphère familiale. Cette fois, l’attention se porte sur les trajectoires croisées des sœurs Jacob et sur l’impact durable de la guerre sur leurs vies. Le projet s’éloigne d’une approche strictement biographique pour explorer une mémoire partagée, construite à partir de récits personnels. L’exposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par l’institution autour de la Shoah et de ses héritages.

Le parcours donne accès à des photographies, correspondances et journaux intimes conservés par la famille Jacob. Une partie de ces documents est présentée au public pour la première fois. Ces archives retracent le passage d’une jeunesse marquée par l’insouciance à l’expérience de la persécution, puis à la reconstruction d’après-guerre. Elles permettent d’aborder la Shoah à travers le regard de jeunes femmes confrontées à la rupture historique.

Les images exposées montrent notamment une Simone Veil éloignée des représentations officielles, dans des moments de vie familiale et de jeunesse. Cette approche visuelle met en avant une figure intime, inscrite dans un collectif familial. Le choix des documents privilégie une narration fondée sur le vécu, sans discours surplombant. L’exposition propose ainsi une lecture sensible de l’histoire, ancrée dans des trajectoires individuelles.

Archives familiales et transmission de la mémoire

Conçue par David Teboul, l’exposition s’inspire de l’ouvrage Simone Veil, mes sœurs et moi, qu’il a dirigé. Le projet prolonge un travail consacré à la mémoire et à la transmission, déjà présent dans ses réalisations documentaires et photographiques. En donnant une place centrale aux écrits et aux images privées, l’exposition questionne la manière dont se construit une mémoire familiale face à l’événement historique. Elle met en évidence les continuités et les silences qui traversent ces récits.

Le commissariat scientifique est assuré par David Teboul. Présentée au Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-l’Asnier à Paris, l’exposition est accessible du 10 février au 15 octobre 2026. Elle s’adresse à un public souhaitant comprendre l’histoire de la Shoah à partir de sources personnelles et familiales. Le parcours propose une approche documentée, centrée sur l’articulation entre expérience intime et mémoire collective.

Crédits photo : Claude Truong-Ngoc, CC BY-SA 3.0

