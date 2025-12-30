À l'Assemblée nationale, l'extrême droite s'attaque (encore) à l'écriture inclusive

Une nouvelle proposition de loi émanant du Rassemblement national s'en prend à l'écriture inclusive, et plus spécifiquement, cette fois, à son usage dans l'enseignement supérieur et la recherche. Rappelons que l'écriture inclusive ne se réduit pas au point médian (lecteurs·rices, par exemple), dont l'usage est particulièrement contesté et polémique.

En effet, l'écriture inclusive peut adopter de multiples formes, comme le recours préférentiel aux termes épicènes [sans marqueurs de genre, comme artiste, par exemple, NdR] ou encore la double flexion (comme « Françaises, Français », au début d'un discours présidentiel).

Ainsi, si le point médian reste la manifestation la plus visible — et clivante — de l'écriture inclusive, cette dernière dispose en réalité de nombreux outils, certains étant déjà largement utilisés au quotidien.

L'extrême droite, toutefois, estime que ces usages de la langue doivent disparaitre, purement et simplement, et envisage de les rendre illégaux pour certains domaines. Sous l'intitulé « Interdire l'écriture inclusive dans l’enseignement supérieur et la recherche », la proposition de loi du député Jocelyn Dessigny (Aisne, Rassemblement national) déplore que « l’écriture inclusive demeure tolérée dans les universités, faute de cadre juridique explicite ».

De l'Éducation nationale à l'Enseignement supérieur

L'interdiction proposée par le député Jocelyn Dessigny concernerait « l’écriture dite “inclusive” », soit, d'après sa définition, « les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine ».

Une acception assez large, donc, qui limiterait considérablement les possibilités en matière d'écriture et d'usage de la langue. Dans l'exposé des motifs de sa proposition de loi, le député évoque ainsi la double flexion, le point médian ou l'usage de néologismes comme « iel », pronom personnel neutre.

Pour justifier cette interdiction, le député d'extrême droite cite la fameuse circulaire du 5 mai 2021, à l'époque signée par le ministre de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer. Ce dernier avait alors choisi de « proscrire [dans le cadre de l'enseignement, NdR] le recours à l'écriture dite “inclusive”, qui utilise notamment le point médian pour faire apparaître simultanément les formes féminines et masculines d'un mot employé au masculin lorsque celui-ci est utilisé dans un sens générique ».

Parallèlement, la même circulaire invitait à « l'usage de la féminisation des métiers et des fonctions » dans le cadre de l'enseignement et dans les actes et usages administratifs. Quelque peu contradictoire, donc, ce texte a néanmoins été conforté par une décision du Conseil d'État, rendue fin 2024, qui estimait qu'elle ne portait pas atteinte « aux principes d’égalité, de non-discrimination, d’égal accès à l’instruction, de droit des parents à l’instruction de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques, de liberté de conscience des enseignants ou des élèves, de liberté d’expression ou de respect de la vie privée ».

À LIRE - Écriture inclusive : comment la Région PACA s'est piégée dans son propre combat

En août 2025, le Conseil d'État a toutefois estimé que cette circulaire ne pouvait pas être étendue à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, malgré la demande de l'association « La France en partage », présidée par Carine Chaix, une proche de... Pierre-Édouard Stérin, milliardaire et soutien de l'extrême droite française.

Pour Jocelyn Dessigny, « [c]ette situation crée une incohérence manifeste : ce qui est jugé nuisible pour l’apprentissage des enfants reste possible au sein des universités, lieux de formation des élites et de transmission des savoirs scientifiques ». L'article unique de sa proposition de loi précise ainsi : « Dans les établissements d’enseignement supérieur et les établissements ou organismes de recherche, l’usage, dans les supports pédagogiques, les devoirs, les mémoires, les actes, les thèses et tous autres écrits et documents de nature pédagogique, académique ou administrative, de l’écriture dite “inclusive” est interdit dans les établissements universitaires. »

L'extrême droite et le contrôle

Pour l'extrême droite, l'écriture inclusive est un marqueur sociétal très utile, qui permet de mobiliser électeurs et électrices à peu de frais. Ce camp politique y a régulièrement recours : fin 2023, le Rassemblement national avait fait fort, à l'occasion d'une niche parlementaire à l'Assemblée nationale. À l'époque, une proposition de loi de Roger Chudeau (Loir-et-Cher) et Bénédicte Auzanot (Vaucluse) cherchait à interdire l'écriture inclusive dans les écrits et documents d’usages scolaires et universitaires.

Lors des débats, menés le 12 octobre 2023, les députés du RN s'étaient quelque peu ridiculisés, affichant leur manque de maitrise d'un sujet sur lequel ils prétendaient légiférer. Le texte citait en effet la double flexion ou les termes épicènes comme des manifestations de l'écriture inclusive à bannir, ce qui aurait très largement réduit les possibilités de la langue française. Humiliés, les députés RN retireront eux-mêmes leur proposition de loi.

Si ce navrant épisode révélait les défaillances du RN, il n'a pas pour autant découragé l'extrême droite, comme le montre la proposition de loi du député Jocelyn Dessigny, par ailleurs soutenue par quelques membres de l'Union des droites pour la République (UDR).

De l'autre côté de l'Atlantique, l'administration Trump fournit un exemple de ce que l'extrême droite fait à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, une fois au pouvoir. Peu après son investiture, le président américain a en effet multiplié les listes de centaines de termes que les agences fédérales et leurs représentants devaient « éviter », dont « genre », « non binaire », « LGBT », « personne enceinte », mais aussi « changement climatique », « femme » ou « noir ».

À LIRE - N'en déplaise à Trump, les aides fédérales aux bibliothèques rétablies

Ces tentatives de contrôle de la langue ont des conséquences, notamment sur les financements publics attribués par ces mêmes agences fédérales. Afin de se conformer aux directives de l'administration Trump, ces dernières écartent ainsi les projets de recherche qui se penchent sur ces sujets polémiques.

Photographie : L'hémicycle de l'Assemblée nationale (illustration, Parti socialiste, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com