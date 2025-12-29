Mort de Pierre Bordage : l’imaginaire français perd “un inventeur d’histoires et de mondes

Atteint de la maladie de Parkinson depuis plusieurs années, Pierre Bordage avait traversé une période d’espoir, avant que son état de santé ne se dégrade à nouveau. Affaibli mais toujours habité par l’écriture, l’auteur continuait pourtant de travailler, avec une ténacité intacte, sur de nouveaux projets, dont le second volume de La porte des remparts sublimes.

Il s’est éteint chez son fils, quelques semaines avant son soixante et onzième anniversaire.

Né en Vendée, Pierre Bordage a grandi dans un milieu rural et catholique qui a profondément marqué son imaginaire, avant qu’il ne s’en détache à l’adolescence. Très tôt attiré par l’écriture, il suit des études de lettres à l’université de Nantes, tout en multipliant les expériences de vie et les voyages, notamment en Inde, qui nourrissent durablement sa réflexion spirituelle. Avant de vivre de sa plume, il exerce divers métiers - libraire, commercial, journaliste sportif -, et connaît de longues années d’incertitude.

Cette trajectoire sinueuse forge un écrivain attentif aux parcours humains, aux marges, aux quêtes intérieures, et explique sans doute la place centrale accordée à l’humain, à la liberté individuelle et à la spiritualité dans l’ensemble de son œuvre.

Révélé au début des années 1990 avec Les Guerriers du silence, immense succès qui contribue au renouveau de la science-fiction française, Pierre Bordage s’impose rapidement comme un conteur majeur de l’imaginaire.

Ce cycle, devenu culte, est suivi de sagas tout aussi marquantes, comme Wang, fresque politique et dystopique, L’Enjomineur, ambitieuse fantasy historique ancrée dans la Révolution française, ou encore La Fraternité du Panca, vaste space-opéra aux accents initiatiques.

D’une grande créativité et d’une curiosité constante, Pierre Bordage a en effet exploré de nombreux genres, du roman contemporain au space-opéra, de la science-fiction au post-apocalyptique, de l’histoire à la fantasy. Quel que soit le registre, il a toujours placé l’humain au cœur de son œuvre.

Auteur d’une cinquantaine de romans et d’une centaine de nouvelles, Pierre Bordage a reçu de nombreux prix littéraires, dont le Grand Prix de l’Imaginaire, le Prix de la SGDL Paul Féval de Littérature populaire, le Prix Bob Morane et le Prix Julia Verlanger. Traduit dans le monde entier et fort de plusieurs millions d’exemplaires vendus, il a construit une œuvre singulière dans le paysage littéraire français.

Son dernier roman en date, L'Arche de Mère, est paru en septembre dernier chez Scrineo. L'Atalante réédite par ailleurs le 29 janvier prochain, jour de son anniversaire, Les dames blanches.

« C’est un grand écrivain français qui disparaît, un inventeur d’histoires et de mondes qui a repoussé les frontières de l’inspiration et des genres, trop étroites pour sa puissance narrative incomparable », partagent ses deux éditeurs.

« Il a contribué à donner à la SF française une dimension et une ambition nouvelle, et au-delà des genres, a inspiré des générations de lecteurs et d’écrivains. Il s’en va d’entre les vivants et restera à jamais dans l’histoire littéraire », assurent ces derniers. Et de conclure : « Nos pensées accompagnent ses enfants Tanguy et Kevin, ses petits-enfants, sa sœur, son frère, sa famille et ses proches. »

Jean-Philippe Mocci, fondateur de Leha éditions, qui avait fait paraître un roman de Pierre, adresse à ActuaLitté ce mot : « La littérature perd un grand auteur, l’humanité une belle personne et moi un ami. »

Les obsèques auront lieu le 7 janvier à 16h30, au crématorium de Nantes.

Crédit photo : Pierre Bordage — Lensman / Michael Meniane

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com