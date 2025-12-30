Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Vie littéraire

Polar, jeunesse, essai, manga... ces maisons d’édition qui se sont lancées en 2025

Nouvelles structures indépendantes, lignes éditoriales affirmées, formats audacieux ou ancrages territoriaux revendiqués : malgré un contexte fragile pour le livre, plusieurs maisons d’édition ont vu le jour en 2025 aux quatre coins de la France et en Belgique. Du polar à la jeunesse, de l’essai politique au manga, ces initiatives témoignent d’une volonté de reprendre la main sur les formes, les récits et les conditions mêmes de publication, en assumant des choix éditoriaux tranchés et des modèles souvent hors normes.

Le 30/12/2025 à 13:23 par Hocine Bouhadjera

| 3 Partages

Publié le :

30/12/2025 à 13:23

Hocine Bouhadjera

3

Partages

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Une nouvelle maison d’édition spécialisée dans le polar, Entre Chien & Loup, vient d’être créée à Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté. Portée par Morgane Blant-Boniou, également autrice sous le pseudonyme Louise Lerouge, et un collectif de treize personnes, elle revendique un catalogue resserré, avec trois parutions annuelles. La maison entend publier des romans policiers « dans l’entre-deux », explorant l’ambiguïté, le doute et le clair-obscur. Elle affirme refuser les clichés, les personnages stéréotypés et la surenchère de violence. 

Des aventures à taille humaine

Le spectre éditorial va du cosy crime au thriller psychologique, en passant par le polar historique et la fiction d’atmosphère. L’ancrage régional est central, avec une équipe majoritairement issue de la région. Marie-Laure Sifferlen préside le comité de lecture, Artplatz signe l’identité graphique et Sylvie Callet assure le travail éditorial. La maison fonctionne à compte d’éditeur et a lancé un appel à manuscrits le 27 novembre. Pour 2026, sont annoncées la réédition du Corbeau muselé, signé de la fondatrice, et la parution de 30 centimètres sous la terre en mai prochain. Un troisième titre doit être sélectionné par appel à textes.

À LIRE - "Notre maison valorise les littératures marginales afro-brésiliennes"

Le paysage éditorial du Gard s’enrichit également, avec la création des Éditions de Monsieur Cotton, lancées à Bagnols-sur-Cèze. Fondée par Alain Bourges avec Jean-Paul Fargier, Geneviève Morgan et Joël Benzakin, la structure associative entend publier deux ouvrages par an. 

Le modèle repose sur une prise en charge de l’impression par les auteur·rices, l’association assurant la mise en page et la communication. La ligne éditoriale privilégie des sujets locaux, mêlant histoire de proximité et livres d’art. Le premier titre paru est Bons baisers d’Auschwitz ou voyages au bout de la chance, signé Jean-Paul Fargier. D’autres publications sont déjà annoncées pour 2026, dont Des étoiles filantes tombent toute l’année et un recueil de nouvelles tauromachiques d’Alain Bourges.

À LIRE - Mayeges, la nouvelle maison d’édition qui redéfinit l’imaginaire

Muriel Canses, de son côté, a fondé sa propre maison, les Éditions Cans’iel, à Aurillac dans le Cantal. L’ambition : faciliter l’accès à la publication. Autoentrepreneuse, elle a mûri ce projet de longue date avant de le concrétiser en août dernier, après avoir travaillé vingt ans à la Ville et connu un problème de santé qui a marqué un tournant dans sa vie. Écrivaine depuis des années sans oser se lancer, elle décide de publier elle-même son premier roman, faute de trouver un éditeur. Intitulé Lina’tendu, ce premier ouvrage est attendu début 2026 et raconte l’histoire d’une jeune Cantalienne. 

Elle souhaite désormais donner leur chance à d’autres auteur·rices, quels que soient les genres, du polar au thriller en passant par le roman historique. Elle a déjà noué des contacts avec des écrivain·es de Corrèze et du Puy-de-Dôme, qui lui ont envoyé leurs manuscrits. Les choix éditoriaux se feront au « feeling », avec une ouverture revendiquée à tous les univers. La conception graphique et l’impression seront confiées à une entreprise naucelloise, tandis que la distribution débutera en vente directe. Sa fille, en formation pour devenir correctrice, s’implique également dans le projet.

À LIRE - 84, la maison qui veut réconcilier les fans de pop culture avec le livre

Direction Toulouse à présent où une nouvelle structure éditoriale, Raion Éditions, spécialisée dans le manga. Fondée par Arthur Var (29 ans), Clovis Salvat (30 ans) et Octave Ly (30 ans), la maison s'est lancée avec une première campagne Ulule, consacrée au manga Anhuman de Yvan Narfez, financée à 126 % avec 7562 € collectés. Anhuman se présente comme un manga « éco-furieux », engagé sur les questions écologiques, et paraîtra en mars 2026. 

Raion Éditions prévoit de publier deux titres en 2026, puis quatre en 2027, et se distingue par une activité mêlant création française et achat de droits internationaux, notamment au Japon et à Hong Kong. Les ouvrages seront distribués par Harmonia Mundi. Auteur diplômé en arts appliqués et arts plastiques, Yvan Narfez, également publié chez Doryphores Éditions, signe ainsi le premier titre d’un catalogue en construction, porté par une nouvelle génération d’éditeurs toulousains.

À LIRE - Les Cailloux, nouvelle maison d’édition franco-italienne née à Nantes

« Une petite bande d’oiseaux ouvrant un passage à travers la volière »

Une nouvelle maison d’édition associative s’installe à Dieulefit, dans la Drôme provençale, avec la création des Éditions Déplumées. Fondée par un collectif d’auteurs, dont Thomas Miani, la structure revendique une fabrication artisanale et une ligne éditoriale tournée vers des textes courts et contemporains. Le catalogue s’ouvre avec deux nouvelles publiées à l’automne 2025 : Ferme ta plume et Oncle Mêche. La première est un mini-roman sur l’écriture, l’amitié et la mort, mêlant prose fragmentée et poésie du quotidien. 

La seconde propose une chronique sociale et rugbystique, ancrée dans la périphérie urbaine et ses tensions. Les Éditions Déplumées se définissent comme « une petite bande d’oiseaux ouvrant un passage à travers la volière ». Pour 2026, la maison travaille déjà sur des écrits d’enfants ainsi que trois récits de femmes, poursuivant son exploration d’écritures sensibles et engagées.

À LIRE - Saint Libéral, une nouvelle maison d’édition enracinée en Corrèze

Deux Nantais, Christophe Angot et Loïc Le Gac, ont de leur côté lancé Volutes, une revue littéraire semestrielle consacrée aux formats courts, diffusée en librairie. Le projet est né après leur rencontre lors d’un atelier de la Nouvelle Revue Française, animé par Sylvain Prudhomme à Paris. Souhaitant proposer une revue ouverte et accessible, ils évitent l’expertise élitiste comme l’expérimentation radicale ou militante. La maquette, confiée à Laurence Frelat, accorde une large place aux arts plastiques et adopte un rubriquage inspiré de la presse magazine. Le premier numéro, paru en novembre 2025, affiche en couverture Sylvain Prudhomme et Albin de la Simone. 

Le second numéro est attendu début mai 2026, avec notamment Jeanne Cherhal, Laura Chomet et Marina de Van. En 2026, le projet s’élargira avec la création d’une maison d’édition, baptisée L’Imprudence, dédiée aux recueils de nouvelles puis aux romans. Trois manuscrits sont d’ores et déjà en préparation.

À LIRE - Mojenn Éditions, nouvelle maison bretonne des imaginaires

Fondées par un autre duo, Alexis et Khalil Giroudon, les Éditions Nocturnes sont basées à Eymoutiers, en Haute-Vienne. Elles se consacrent à la republication d’essais politiques et philosophiques oubliés ou inédits, situés en marge des canons intellectuels traditionnels. Leur premier ouvrage, Tu t’es toujours trompé de René Daumal, écrit entre 1926 et 1928 alors que l’auteur n’avait que 18 ans, est paru le 17 octobre dernier. À travers ce texte, la maison revendique une exploration de la révolte, de la pensée critique et du travail sur soi, considérant l’écriture comme un outil de transformation intérieure. Les ouvrages des Éditions Nocturnes sont diffusés par Hobo diffusion.

Côté concept, les éditions 49 pages, créées par Pierre Poligone, se distinguent par un format unique... de 49 pages, réservé à des textes inédits commandés à des auteurs français et étrangers. Ce choix entend renouer avec la tradition de la nouvelle et encourager des formes littéraires singulières. Les auteurs disposent d’une liberté totale de genre, hors la contrainte de longueur. Parmi les premiers titres figurent des textes du regretté Miki Liukkonen, Tom Buron ou encore Ève Guerra, lauréate du Goncourt du premier roman. L’ambition affichée est à la fois de stimuler la création et de réconcilier les lecteurs avec le livre par des formats courts et accessibles.

À LIRE - Terre à terres : la nouvelle maison qui veut penser les transitions

Enfin, un petit passage chez nos voisins belges : fondée en 2025 à Liège, Palmyre Éditions est une maison indépendante créée par Thomas Gutkin (24 ans), Emilien Kosc-Fecko (21 ans) et Clothilde de Chérancé (22 ans). Inaugurée en septembre 2025, la structure revendique une audace littéraire et une grande liberté éditoriale, inspirée par l’histoire de la Principauté de Liège, terre de relative liberté d’édition. Le catalogue se concentre sur la fiction et la poésie, avec une attention particulière portée aux formats courts, notamment des nouvelles publiées sous forme de cartes postales.

Les trois fondateurs assurent collectivement la sélection éditoriale, la gestion et le développement du projet, Clothilde de Chérancé occupant également les fonctions de trésorière et secrétaire. Palmyre fonctionne à compte d’éditeur, grâce au soutien de mécènes privés, sans participation financière des auteurs. Les livres sont imprimés en Belgique et diffusés sans distributeur, via un e-shop et des relations directes avec les libraires. À son lancement, la maison comptait déjà deux recueils de poésie, un roman et une nouvelle. Parmi les projets annoncés figure la biographie d’une comédienne française connue, attendue en 2026. 

De Dubaï à Los Angeles, La Racine des Mots publiera "des voix singulières"

Loin des logiques de volume et des recettes éprouvées, ces nouvelles structures dessinent un paysage éditorial où chaque projet avance à son rythme, avec ses moyens, et même des convictions. Une série d’initiatives singulières, souvent modestes, parfois fragiles, mais portées par une même exigence : faire exister des livres qui parlent au coeur.

Crédits photo : Domaine public

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER - Nouvelles têtes : les éditeurs suisses jeunesse et BD la jouent collectif

Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com

Commenter cet article

 

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Intelligence artificielle et édition : la révolution silencieuse qui secoue les éditeurs chinois

Dans la sphère éditoriale chinoise, l’année 2025 s’inscrit comme une période charnière, un moment où l’intelligence artificielle (IA) ne se contente plus d’être un outil auxiliaire, mais devient un acteur à part entière de la chaîne du livre. Un récent article du Beijing News propose de poser une question simple et pourtant difficile : lirez-vous un livre entièrement traduit par une IA ?

30/12/2025, 12:16

ActuaLitté

Quand Simone de Beauvoir décryptait “le phénomène Bardot, légende créée par les autres”

Publié en août 1959 dans le magazine américain Esquire, Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome n’est pas un livre au sens strict, mais d'un essai incisif de Simone de Beauvoir consacré au « phénomène Bardot ». L’autrice y propose moins une notice biographique qu’une lecture sociale : Bardot, décédée ce 28 décembre 2025, devient un révélateur des tensions de la France d’après-guerre, prise entre morale bourgeoise, culture de masse et reconfiguration des désirs.

28/12/2025, 16:42

ActuaLitté

Avec Marc Kopylov, une certaine idée du livre s’éteint

Fondateur, avec son épouse Christiane, des Éditions des Cendres, Marc Kopylov est décédé le 14 décembre dernier, à l’issue d’un long combat contre la maladie, à l'âge de 70 ans. Depuis 1984, la maison indépendante qu’il dirigeait avait construit un catalogue exigeant, attentif aux textes et à leur forme.

 

23/12/2025, 12:48

ActuaLitté

Média-Participations s’allie à la plateforme africaine Gara pour diffuser son catalogue

Le Groupe Média-Participations annonce la signature d’un accord de distribution avec la plateforme numérique africaine Gara. Ce partenariat porte sur la diffusion de son catalogue d’édition francophone sur le continent africain, via une plateforme conçue pour les usages numériques locaux. Il s’inscrit dans une stratégie de développement engagée par le groupe en Afrique, fondée sur le numérique et des partenariats avec des acteurs implantés sur le territoire.

23/12/2025, 10:35

ActuaLitté

Édition indépendante : après ActuSF, Pollen Diffusion entre au capital de Tom Pousse

Avec cinq autres partenaires, le diffuseur-distributeur indépendant Pollen Diffusion devient actionnaire de Tom Pousse, une maison d’édition spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des adultes en difficulté d’apprentissage et/ou en situation de handicap. L’opération s’inscrit dans une reprise collective, tandis que le fondateur, Alain Royer, conserve la direction éditoriale.

18/12/2025, 18:26

ActuaLitté

La Quête du Coeur de diamant, un roman illustré pour allumer la lumière intérieure des jeunes lecteurs

Dans les années 2050, Stella, une jeune fille différente et courageuse, découvre le début d'Une légende oubliée : celle du Cœur de diamant, un symbole d’espoir capable de sauver la Terre. Guidée par la sagesse toltèque, une louve blanche et sa propre lumière intérieure, elle part en quête de cette légende sans se douter que c'est en quête d’elle-même qu'elle se lance. Un projet Ulule porté par Charlotte Hiroux Sırkıntı.

18/12/2025, 13:02

ActuaLitté

Michèle Pedinielli dirige “L’affaire qui…“, nouvelle série en coédition avec la BnF

Aux éditions de l’Aube, la collection L’Aube noire ouvre un nouveau rendez-vous : « L’affaire qui… », une série créée et dirigée par Michèle Pedinielli, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France (BNF).

 

17/12/2025, 18:23

ActuaLitté

Black Book Éditions, spécialisées dans le jeu de rôle, en redressement

La maison d'édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et jeux de société, a annoncé son placement en redressement judiciaire, validé par le tribunal des activités économiques de Lyon mi-novembre. L'entreprise est fragilisée en raison du coût lié au bail d'un important dépôt, a expliqué David Burckle, fondateur et dirigeant.

17/12/2025, 11:25

ActuaLitté

Sur l'écologie du livre, l'éditeur “a une responsabilité particulière” (Wildproject)

Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.

15/12/2025, 15:38

ActuaLitté

Fondées en 1988, les éditions møtus en liquidation judiciaire

L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.

15/12/2025, 15:34

ActuaLitté

Premier tome d'une collection de romans éco-conscients pour les 9-12 ans

Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.

15/12/2025, 12:11

ActuaLitté

Au Québec, les éditions Abduco reprennent le catalogue des Intouchables

Les éditions Abduco annoncent l'acquisition des catalogues des Éditions des Intouchables et des maisons associées (Lanctôt Éditeur et les Éditions Cornac), dans le cadre d'un accord avec la famille de Michel Brûlé, fondateur de la maison Les Intouchables décédé le 31 mai 2021.

11/12/2025, 15:27

ActuaLitté

Tibert Éditions ouvre une campagne pour “sauver la maison”

À l'aube de leur dixième anniversaire, Tibert Éditions ont ouvert, ce 9 décembre, une « vente solidaire », avec comme objectif de « remettre la maison d'édition à flots pour naviguer vers 2026 ». François Andrieux, fondateur de la structure, espère atteindre un objectif de 20.000 € récoltés par cette initiative afin de compenser, notamment, de « nombreux impayés de la part de librairies ».

11/12/2025, 12:06

ActuaLitté

Groupe Bayard : Pauline Alvado nommée directrice commerciale du pôle jeunesse

Le Groupe Bayard annonce l’arrivée de Pauline Alvado au sein de son pôle jeunesse, où elle occupera les fonctions de directrice commerciale. Elle exercera sous la responsabilité d’Emmanuelle Marie, directrice adjointe du pôle jeunesse.

11/12/2025, 11:31

ActuaLitté

Crunchyroll Manga (re)devient Kazé et promet “un label fort”

Pegasus Manga, une société de HarperCollins Publishers, annonce aujourd’hui qu’après trois ans, la marque Crunchyroll Manga reprend son nom d’origine : Kazé. Ce nom a façonné l’histoire de l’édition manga en France et en Allemagne pendant plus de 30 ans et demeure une référence culturelle, reconnue par les lecteurs et respectée par l’ensemble du secteur. 

10/12/2025, 12:01

ActuaLitté

Le monde arabe cartographié, pour mieux comprendre les politiques du livre

Les éditeurs et éditrices indépendant·es du monde arabe dévoilent une cartographie des politiques publiques du livre couvrant 11 pays de la région. Cette nouvelle ressource propose une lecture comparative des dispositifs législatifs, économiques et culturels qui structurent le secteur du livre et témoigne d’un travail mené malgré un contexte souvent fragile et instable.

 

10/12/2025, 11:15

ActuaLitté

Terre à terres : la nouvelle maison qui veut penser les transitions

Les éditions de l’Aube lancent Terre à terres, une nouvelle maison pour penser les transitions écologiques, sociales et technologiques. Née de la restructuration de plusieurs collections existantes, cette nouvelle entité entend rendre plus lisible un travail éditorial déjà engagé de longue date sur les questions de soutenabilité, de territoires et de transformations du monde contemporain.

09/12/2025, 16:38

ActuaLitté

La maison d'édition Petit à Petit placée en redressement judiciaire

Fondées en 1997, les éditions Petit à Petit ont été placées en procédure de redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. Olivier Petit, créateur et dirigeant de la maison, nous explique avoir voulu « anticiper et prendre les mesures nécessaires pour assurer les paiements des auteurs et le financement des ouvrages en cours de réalisation ».

09/12/2025, 15:19

ActuaLitté

Mort d’Irène Lindon, figure discrète des Éditions de Minuit

Figure discrète des Éditions de Minuit qu’elle dirigeait depuis la disparition de son père Jérôme Lindon, Irène Lindon s’est éteinte ce dimanche 7 décembre à l'âge de 76 ans, d'après Libération. À la tête d’une maison née dans la clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a prolongé jusqu’à la cession à Madrigall une politique d’auteur exigeante, au service des textes et d’un catalogue marqué par le Nouveau Roman.

09/12/2025, 13:02

ActuaLitté

Isabelle Darthy prend la présidence de la commission internationale du SNE

Isabelle Darthy, directrice des droits étrangers à l’école des loisirs et Rue de Sèvres, a été élue présidente de la commission Internationale du Syndicat national de l’édition (SNE). Sa nomination est intervenue le lundi 8 décembre 2025.

09/12/2025, 11:10

ActuaLitté

Asad Haider, penseur de l’émancipation, s'en est allé

Théoricien marxiste, universitaire et éditeur militant, l'Américain Asad Haider est décédé. Il s’était imposé, en quelques années, comme l’une des voix les plus aiguës de la gauche radicale anglophone. À la croisée de la philosophie politique, de l’histoire des mouvements révolutionnaires et des luttes antiracistes, son travail n’a cessé d’interroger un même nœud : comment penser l’émancipation sans réduire la politique à la simple gestion des identités ?

08/12/2025, 18:18

ActuaLitté

Flammarion recrute une nouvelle assistante commerciale pour la BD et la Jeunesse

Flammarion Diffusion accueille une nouvelle recrue au sein de son équipe commerciale. Depuis décembre 2025, Alice Colin a rejoint la maison en tant qu’assistante commerciale pour les secteurs Bande dessinée et Jeunesse. Elle assure la coordination commerciale, le suivi des ventes et l’accompagnement des équipes diffusion sur ces catalogues.

08/12/2025, 13:55

ActuaLitté

Les éditions Deuxième époque en danger

Les éditions Deuxième époque, maison indépendante montpelliéraine dédiée aux arts vivants, traversent une grave crise financière menaçant leur survie. Plus qu’un lieu d’édition, c’est un espace de partage, d’apprentissage et de création collective autour des auteurs, stagiaires et coopérateurs. Pour préserver cette aventure humaine et culturelle, l’équipe lance un appel aux dons afin d’assainir sa trésorerie et poursuivre la publication d’ouvrages essentiels sur le théâtre, la danse, le cinéma et les beaux-arts.

08/12/2025, 10:44

ActuaLitté

Peut-on raconter la prison en trois semaines ? Réponse à Nicolas Sarkozy en 20 livres

Ce 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entra dans sa cellule avec de hautes ambitions littéraires : dans son sac, Le Comte de Monte-Cristo, et dans un coin de son esprit, les lettres du capitaine Dreyfus, écrites sur l’île du Diable. Il en sortit 21 jours plus tard, un manuscrit sous le bras et une révélation : « La prison est grise. »

08/12/2025, 10:21

ActuaLitté

La petite maison qui croit aux grands débats : le Faubourg déploie sa collection poche

Fondées en janvier 2020 par Sophie Caillat, ancienne journaliste et cofondatrice de Premier Parallèle, les Éditions du Faubourg se sont imposées en quelques années comme une voix singulière des sciences sociales engagées. La maison a choisi en 2025 de créer sa propre collection de poche : un moyen de reprendre la main sur son catalogue, de prolonger la vie de ses titres et d’aller chercher un lectorat plus jeune, plus large, plus sensible au prix.

05/12/2025, 19:17

ActuaLitté

Bruno Gaccio se glisse dans la peau de Sarkozy avec Le Temps béni des Vérités

Après avoir quitté la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a annoncé un journal de détention, publié chez Fayard le 10 décembre prochain, maison qui abrite également Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Philippe de Villiers. Pour Bruno Gaccio, c'était trop tentant : il publie le même jour, Le Temps béni des Vérités, chez Massot, « pastiche » de l'ancien président de la République.

05/12/2025, 18:44

ActuaLitté

Pierre Lemaitre, Bégaudeau, Le Clezio et Thomas Schlesser de retour en janvier

Tout commence, écrit Pierre Lemaitre, par « un incendie, un bébé… et un sanglier ». Avec Les Belles Promesses, l’écrivain met un terme à sa tétralogie des Années glorieuses, après Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. En librairie le 6 janvier prochain.

05/12/2025, 17:30

ActuaLitté

Bayard : Nicolas Huberman nommé à la direction de la régie publicitaire

Le Groupe Bayard nomme Nicolas Huberman au poste de directeur général adjoint de sa régie

publicitaire Bayard Média Développement. Cette nomination constitue une étape clé dans la stratégie de transformation du groupe, avec l’ambition d’intensifier l’innovation au sein de ses solutions publicitaires pour accompagner l’évolution des usages et renforcer la performance des marques.

05/12/2025, 12:36

ActuaLitté

La Galerie de Florence : projet monumental et méconnu qui a transformé Alexandre Dumas

Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion. 

05/12/2025, 10:56

ActuaLitté

Poésie, pour tout dire : une nouvelle collection sur la parole des poètes

La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.

03/12/2025, 12:35

ActuaLitté

Le Rouergue noir passe au format poche

Le Rouergue noir, reconnu depuis 2012 pour la qualité littéraire de son catalogue et plusieurs fois récompensé, s’offre une nouvelle vie en format poche. 

01/12/2025, 16:23

ActuaLitté

Une nouvelle responsable pour les cessions de droits chez Flammarion

Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires. 

01/12/2025, 12:38

ActuaLitté

Publier un criminel : l’édition française testée jusqu’au vertige

Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.

28/11/2025, 18:07

ActuaLitté

Farfelu, aventureux et dramatique : Masques & Monstres, entre mythologie et thèmes de société

C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
 

28/11/2025, 08:00

ActuaLitté

Children of the Sun, la romantasy francophone qui sort des sentiers battus

Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault

26/11/2025, 07:00

ActuaLitté

Actes Sud jeunesse : Vincent Etienne succède à Isabelle Péhourticq à la direction éditoriale

Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.

25/11/2025, 17:54

Autres articles de la rubrique Métiers

ActuaLitté

Neuf coups de couteau : écrire là où le journal s’arrête

Une femme qui « a tué sa maîtresse de neuf coups de couteau de cuisine » et « a probablement agi dans une crise de démence », comme l’indique un quotidien suisse en janvier 1968, appartient à un monde plus grand que celui où l’enferment, comme une deuxième prison, les mots de l’information pure.

30/12/2025, 15:51

ActuaLitté

L'encadrement des frais de port du livre a-t-il bénéficié aux librairies ?

Depuis 2023, une commande de livres au montant total inférieur à 35 € se voit appliquer des frais de port minimaux de 3 €, une obligation pensée par le législateur afin de rétablir l'équilibre entre les librairies et les acteurs de la vente en ligne. Deux ans après l'application de la mesure, le gouvernement en évalue les effets et se montre, sans surprise, satisfait.

30/12/2025, 15:25

ActuaLitté

À l'Assemblée nationale, l'extrême droite s'attaque (encore) à l'écriture inclusive

Aux côtés de l'islam, des éoliennes ou des migrants, l'écriture inclusive reste une des paniques morales préférées de l'extrême droite, et en particulier du Rassemblement national. Une nouvelle proposition de loi, déposée à l'Assemblée nationale, envisage de l'interdire dans l'enseignement supérieur et la recherche. Une démarche qui n'est pas sans rappeler les efforts de l'administration Trump pour criminaliser certains termes dans la sphère académique, aux États-Unis.

30/12/2025, 11:22

ActuaLitté

Fermeture de la Calgary Central Library : un incendie sans gravité, mais spectaculaire

Vers 13 h 05, des appels ont alerté les services d’urgence d’un début d’incendie au 800 3rd Street SE, dans le quartier de Downtown East Village, à Calgary, où se dresse depuis 2018 cet édifice aussi imposant qu’emblématique. Rapidement, pompiers et policiers ont convergé vers la bibliothèque… en feu.

30/12/2025, 10:18

ActuaLitté

Pass Culture : le plafond d'achat pour les “offres en ligne” réduit à 50 euros

Un arrêté, publié au Journal officiel de ce 30 décembre 2025, apporte de nouvelles modifications - mineures, mais tout de même - au fonctionnement du Pass Culture. Outre une réduction du plafond des dépenses possibles pour des « offres en ligne », il réécrit et réorganise l'arrêté du 20 mai 2021, qui encadre le dispositif.

30/12/2025, 10:17

ActuaLitté

Mort de Pierre Bordage : l’imaginaire français perd “un inventeur d’histoires et de mondes”

Les éditions L’Atalante et Au diable vauvert ont la tristesse de faire part du décès brutal de Pierre Bordage, survenu à la suite d’un arrêt cardiaque, le 26 décembre 2025, à l'âge de 70 ans.

29/12/2025, 16:09

ActuaLitté

Les emplois du livre restent stables, mais territorialement concentrés

Le cabinet d'audit EY a publié un nouveau Panorama des industries culturelles et créatives, six ans après la dernière édition en date. Le secteur du livre affiche une augmentation de 30 % de sa valeur ajoutée directe entre 2019 et 2024, principalement portée par les détaillants et l’évolution de la part de valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires de l’édition. Les emplois, eux, restent stables, avec 25.000 équivalents temps plein, hors auteurs littéraires et traducteurs.

29/12/2025, 15:55

ActuaLitté

Les intimidations de librairies, des “atteintes graves à la liberté d'expression”

En l'espace de quelques mois, les actes de dégradation et d'intimidation visant des librairies — à Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Paris ou Périgueux — se sont multipliés. Et le silence du ministère de la Culture a été particulièrement assourdissant. Lors d'une séance publique au Sénat, le 23 décembre dernier, le sénateur de Paris Ian Brossat a finalement obtenu une réaction du gouvernement. Mais pas de Rachida Dati...

29/12/2025, 13:14

ActuaLitté

Les IA présumées coupables : au Sénat, une guillotine juridique met le droit sur le billot

Le Sénat français vient de dégainer un texte coup de poing contre le prétendu pillage des œuvres par l’intelligence artificielle. En inversant la charge de la preuve, un projet de proposition de loi forcerait les géants de l’IA à prouver leur innocence en matière de droits d’auteur. Une idée simple sur le papier – « coupable jusqu’à preuve du contraire » – qui suscite déjà des grincements de dents chez les start-up, et même des doutes sur sa solidité juridique.

29/12/2025, 12:55

ActuaLitté

De Christine de Pizan à Simin Daneshvar, quarante traductrices pionnières

Elles décident de signer leurs traductions au lieu de rester anonymes, comme il est d’usage à l’époque dans un monde régi par les hommes. Loin de se confiner au travail intellectuel que représente la traduction et l’écriture (la plupart sont aussi écrivaines), elles voyagent, luttent pour les droits des femmes et mènent une vie défiant les conventions de leur temps.

29/12/2025, 12:49

ActuaLitté

Tauromachie, jazz, lettres : ce que Francis Marmande a voulu tenir ensemble

Francis Marmande est mort à Paris le 25 décembre 2025, à l'âge de 80 ans. Écrivain, critique littéraire et musical, musicien de jazz, journaliste, il aura occupé pendant près d’un demi-siècle une place singulière dans le paysage intellectuel français, à la croisée de la littérature, de la musique et de la pensée politique.

29/12/2025, 11:35

ActuaLitté

Benjamin Morel, du ministère à la Drac Bourgogne-Franche-Comté

Aujourd'hui conseiller social, budget, fiscalité, investissement et mécénat au ministère de la Culture, Benjamin Morel devient, à compter du 5 janvier 2026, le directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté.

29/12/2025, 11:07

ActuaLitté

Le label “Capitale française de la culture” perd sa périodicité

Présenté pour la première fois en 2019, le label « Capitale française de la culture » a été attribué par le ministère de la Culture à deux villes, Villeurbanne (2022) et Pays de Montbéliard Agglomération (2024). Destiné à soutenir et mettre en valeur les collectivités (communes ou groupements de communes de 20.000 à 200.000 habitants) œuvrant pour la culture sur le long terme, il ne sera plus décerné tous les deux ans. D'ailleurs, pour des raisons de calendrier, le label n'a pas été attribué pour 2026.

29/12/2025, 09:46

ActuaLitté

Brigitte Bardot est morte à 91 ans : le dernier mythe de cinéma et de liberté

Brigitte Bardot est morte le dimanche 28 décembre 2025, à 91 ans, à son domicile du sud de la France, a indiqué la Fondation Brigitte Bardot. 

28/12/2025, 16:25

ActuaLitté

Librairies d'occasion : lutter contre le recel de livres rares

Au détour d’une allée croulant sous les romans, essais, bandes dessinées et vinyles, Pêle-Mêle se présente d’abord comme une caverne d’Ali Baba pour lecteurs curieux et chineurs invétérés. Présente dans plusieurs quartiers de la capitale belge — Ixelles, Waterloo ou encore boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles-Ville — cette enseigne de livres d’occasion incarne depuis longtemps une vitrine de la culture littéraire accessible et conviviale.

28/12/2025, 09:23

ActuaLitté

Punaises de lit : quand les bibliothèques doivent fermer… ou s’adapter

Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.

27/12/2025, 10:50

ActuaLitté

Erotisme et tupperwares : pas encore publié, les droits de ce roman s'arrachent

À peine l’encre sèche… qu’elle fait déjà monter les enchères. Wet Ink, roman encore inédit d’Abigail Avis, déclenche une vraie mêlée autour de ses droits audiovisuels — alors même que sa sortie en librairie n’est annoncée que pour le printemps 2027. Oui, 2027 : dans l’écosystème des séries, c’est quasiment demain. 

27/12/2025, 10:00

ActuaLitté

Une librairie latino s’installe dans un conteneur à Houston : trouver son espace

Dans l’est de Houston, au cœur du quartier Second Ward, un conteneur maritime réaménagé en librairie a récemment ouvert ses portes. Dreamers Books + Culture, fondée par Elizabeth Farfán-Santos, matérialise une idée née sur le terrain : après une année d’événements pop-up à travers la ville, la librairie s’installe de façon permanente dans un espace modeste mais symboliquement fort — un conteneur converti, posé dans le marché Ironworks. 

27/12/2025, 09:53

ActuaLitté

Incendie accidentel dans une librairie en Italie : le drame évité de justesse

Cet après-midi, la tranquillité d’une rue piétonne italienne a été brutalement troublée par la lueur orange d’un incendie naissant dans une librairie du centre de Ceprano, petite cité du Latium. Les passants, d’abord interloqués, ont vite compris que la menace était réelle : une fumée dense s’échappant des vitrines et réduisant l’ordinaire en fumée. 

27/12/2025, 09:41

ActuaLitté

Derrière la censure de livres aux États-Unis, une offensive politique bien huilée

Depuis plusieurs années, les États-Unis sont traversés par une vague d’interdictions d’ouvrages sans précédent. Romans jeunesse, essais historiques, albums illustrés : des milliers de titres disparaissent temporairement – ou durablement – des rayonnages scolaires et publics. 

27/12/2025, 09:27

ActuaLitté

Livres retirés des bibliothèques : la Cour suprême laisse faire

La Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner un recours contestant le retrait de livres jugés « répréhensibles » des bibliothèques publiques d’un comté texan. En laissant intacte une décision de justice locale, elle valide de facto une interprétation restrictive du droit à l’information garanti par le Premier Amendement. L’affaire, suivie de près par les éditeurs, les bibliothécaires et les organisations de défense des libertés, s’inscrit dans un mouvement plus large de censures de livres à travers les États-Unis, particulièrement dans les écoles et bibliothèques publiques, largement couvert par ActuaLitté.

26/12/2025, 17:12

ActuaLitté

Pont-à-Mousson : une librairie ferme après 24 ans, deux nouvelles naissent

La fin d’année marque un tournant pour le paysage culturel de Pont-à-Mousson. Après près d’un quart de siècle d’activité, la librairie-papeterie installée place Saint-Antoine s’apprête à fermer définitivement ses portes. Une disparition qui contraste avec l’arrivée, presque simultanée, de nouvelles librairies dans le centre-ville, portées par une nouvelle génération de professionnels du livre.

26/12/2025, 15:29

ActuaLitté

Quand une librairie et une collectivité repensent la fin de vie des livres

Alors que la COP30 s’est achevée au Brésil sur un accord réunissant près de 200 États, les enjeux environnementaux continuent d’interroger l’ensemble des secteurs culturels. Le monde du livre, dont la fabrication repose sur des ressources naturelles importantes, cherche lui aussi des pistes pour réduire son empreinte écologique.

26/12/2025, 14:20

ActuaLitté

Le manga cancel en Chine : quand la géopolitique s'en mêle

À une semaine de son ouverture, la pré-édition de la 32e édition de Comicup (CP32Pre), l’un des plus grands rendez-vous chinois dédiés aux créations de fans, qui se tiendra les 27 et 28 décembre 2025 à Hangzhou, a brusquement réorienté sa programmation vers un « nouveau style chinois », mettant de fait à l’écart les contenus liés à des œuvres japonaises. Une décision prise sur fond de tensions géopolitiques, aux répercussions financières significatives pour de nombreux acteurs de l’événement.

26/12/2025, 12:25

ActuaLitté

Kiriko Nananan : la disparition discrète d’une figure majeure du manga intimiste

La mangaka japonaise Kiriko Nananan est décédée le 25 décembre 2024, à l’âge de 52 ans. Sa mort n’a été rendue publique qu’un an plus tard, le 25 décembre 2025, par un avis diffusé par Tokyo News Service, conformément à la volonté exprimée par l’autrice et sa famille.

26/12/2025, 10:32

ActuaLitté

Freida McFadden écrase le marché du livre en 2025 : les chiffres qui donnent le vertige

Jamais un pareil cas de figure n’avait été observé : la romancière Freida McFadden a littéralement pulvérisé l’édition française en 2025. Et même s’il reste une dernière semaine de ventes de livres à prendre en considération, elle servira à ce que les autres se partagent les rogatons. Dans le top des 10 meilleures ventes de livres de l'année, Astérix, le Goncourt et Dicker peinent à exister… du jamais vu.

26/12/2025, 10:10

ActuaLitté

Des livres devenus cultes au cinéma, mais suspendus dans une école au Pérou ?

À première vue, l’affaire ressemble à un dossier technique : une autorité de défense du consommateur qui s’invite dans la politique de prêt d’une bibliothèque scolaire. Mais, au Pérou, la décision de l'organisme de protection de la propriété intellectuelle visant le Colegio Franklin Delano Roosevelt — établissement privé de Lima — a déclenché une onde de choc culturelle. 

25/12/2025, 15:13

ActuaLitté

J. K. Rowling : 13 millions € de dividendes, la rente Harry Potter ne faiblit pas

La société chargée de l’édition numérique de Harry Potter, Pottermore Publishing, qui gère une large partie du catalogue Harry Potter en ebook et livre audio a publié des résultats en hausse : 54,3 millions £ (62,2 M€) de revenus sur les 12 mois clos au 31 mars 2025, contre 48,8 M£ (55,9 M€) l’exercice précédent, avec un profit avant impôt de 17,2 M£ (19,7 M€), contre 11,4 M£ (13,1 M€) un an plus tôt. Une performance qui rappelle que, pour J. K. Rowling, la magie opère toujours, surtout quand elle s’exprime en chiffres...

24/12/2025, 12:12

ActuaLitté

La bibliothèque du futur existe déjà : elle est à Shenzhen, en Chine

Sous la lumière crue des projecteurs technologiques, la bibliothèque de Shenzhen – une des municipalités les plus riches de Chine – ne se contente plus d’être un simple lieu de lecture. Elle se présente désormais comme une vitrine industrielle, un démonstrateur de « bibliothèque du futur » où tri robotisé et emprunt sans contact redéfinissent l’accès à la connaissance.

24/12/2025, 10:18

ActuaLitté

Subvention, mobilisation, Noël : le combat d’une librairie à Nanterre

À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.

23/12/2025, 18:08

ActuaLitté

Décès du mangaka Shikako à 37 ans, auteur de Manchuria Opium Squad

Le manga est en deuil après l’annonce du décès du mangaka Shikako, de son vrai nom Tohru Hakoishi, connu pour sa série Manchuria Opium Squad. L’éditeur de Young Magazine a publié un avis officiel à l’attention des lecteurs, confirmant la disparition de l’auteur et rendant hommage à sa carrière et à son influence. Il est décédé le 8 novembre 2025, à l’âge de 37 ans, d'un mélanome choroïdien. 

23/12/2025, 17:41

ActuaLitté

Conflit syndical : le Snac porte plainte contre la CGT-Spectacle

Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) annonce engager une plainte pour diffamation contre la CGT-Spectacle. L’organisation dénonce des propos tenus dans un communiqué daté du 30 octobre 2025, qu’elle juge mensongers et insultants. Cette action judiciaire intervient après une procédure d’exclusion engagée au printemps et confirmée à l’automne, que le Snac conteste sur la forme et sur le fond. L’affaire est portée devant le doyen des juges d’instruction de Paris.

23/12/2025, 12:52

ActuaLitté

Livre américain : une croissance portée par le relié et l’audio numérique

Le marché du livre américain a enregistré, au mois d’octobre 2025, une progression notable de son chiffre d’affaires, confirmant une dynamique de reprise encore contrastée selon les segments. D’après le dernier rapport StatShot Monthly publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux de l’édition aux États-Unis ont augmenté de 6,7 % par rapport à octobre 2024, pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Sur les dix premiers mois de l’année, la croissance demeure toutefois modérée : +0,4 %, à 12,4 milliards de dollars.

23/12/2025, 11:48

ActuaLitté

Quand Tennessee Williams flirtait avec l’horreur : un inédit publié

Une pièce radiophonique longtemps restée inconnue de Tennessee Williams refait surface dans le paysage littéraire. The Strangers, écrite en 1938 alors que l’auteur n’était encore que Tom Williams, étudiant à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois dans The Strand Magazine.

23/12/2025, 11:45

ActuaLitté

Revenus des artistes-auteurs : au Sénat, un débat crucial expédié dans un hémicycle quasi désert

Le 18 décembre, dans l’hémicycle du Sénat, le sort de la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs s’est joué rapidement. Trop rapidement, diront certains. En quelques heures de débats, un texte attendu de longue date par une partie du monde de la création a été rejeté à une nette majorité. Résultat brut : 206 voix contre, 118 pour, 18 abstentions. Résultat symbolique : une fracture de plus entre les institutions et celles et ceux qui vivent de la création.

23/12/2025, 11:09

ActuaLitté

Des travailleurs handicapés enrichissent la Bibliothèque nationale du Japon

Une scène presque surréaliste : dans un vaste local éclairé par les néons, cinq personnes — âgées de la vingtaine à la soixantaine, munies de scanners sophistiqués — scrutent chaque page, comme autant de gardiens du sens. Leur objectif ? Numériser méticuleusement des notices bibliographiques de la Bibliothèque nationale de la Diète du Japon (NDL), institution phare qui archive toutes les publications du pays.

23/12/2025, 10:22

Top Articles

Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle “Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ? L’édition française va mal ? “Le lecteur n’a pas disparu. Il s’est déplacé” J. K. Rowling : 13 millions € de dividendes, la rente Harry Potter ne faiblit pas
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.