Polar, jeunesse, essai, manga... ces maisons d’édition qui se sont lancées en 2025

Une nouvelle maison d’édition spécialisée dans le polar, Entre Chien & Loup, vient d’être créée à Belfort, en Bourgogne-Franche-Comté. Portée par Morgane Blant-Boniou, également autrice sous le pseudonyme Louise Lerouge, et un collectif de treize personnes, elle revendique un catalogue resserré, avec trois parutions annuelles. La maison entend publier des romans policiers « dans l’entre-deux », explorant l’ambiguïté, le doute et le clair-obscur. Elle affirme refuser les clichés, les personnages stéréotypés et la surenchère de violence.

Des aventures à taille humaine

Le spectre éditorial va du cosy crime au thriller psychologique, en passant par le polar historique et la fiction d’atmosphère. L’ancrage régional est central, avec une équipe majoritairement issue de la région. Marie-Laure Sifferlen préside le comité de lecture, Artplatz signe l’identité graphique et Sylvie Callet assure le travail éditorial. La maison fonctionne à compte d’éditeur et a lancé un appel à manuscrits le 27 novembre. Pour 2026, sont annoncées la réédition du Corbeau muselé, signé de la fondatrice, et la parution de 30 centimètres sous la terre en mai prochain. Un troisième titre doit être sélectionné par appel à textes.

Le paysage éditorial du Gard s’enrichit également, avec la création des Éditions de Monsieur Cotton, lancées à Bagnols-sur-Cèze. Fondée par Alain Bourges avec Jean-Paul Fargier, Geneviève Morgan et Joël Benzakin, la structure associative entend publier deux ouvrages par an.

Le modèle repose sur une prise en charge de l’impression par les auteur·rices, l’association assurant la mise en page et la communication. La ligne éditoriale privilégie des sujets locaux, mêlant histoire de proximité et livres d’art. Le premier titre paru est Bons baisers d’Auschwitz ou voyages au bout de la chance, signé Jean-Paul Fargier. D’autres publications sont déjà annoncées pour 2026, dont Des étoiles filantes tombent toute l’année et un recueil de nouvelles tauromachiques d’Alain Bourges.

Muriel Canses, de son côté, a fondé sa propre maison, les Éditions Cans’iel, à Aurillac dans le Cantal. L’ambition : faciliter l’accès à la publication. Autoentrepreneuse, elle a mûri ce projet de longue date avant de le concrétiser en août dernier, après avoir travaillé vingt ans à la Ville et connu un problème de santé qui a marqué un tournant dans sa vie. Écrivaine depuis des années sans oser se lancer, elle décide de publier elle-même son premier roman, faute de trouver un éditeur. Intitulé Lina’tendu, ce premier ouvrage est attendu début 2026 et raconte l’histoire d’une jeune Cantalienne.

Elle souhaite désormais donner leur chance à d’autres auteur·rices, quels que soient les genres, du polar au thriller en passant par le roman historique. Elle a déjà noué des contacts avec des écrivain·es de Corrèze et du Puy-de-Dôme, qui lui ont envoyé leurs manuscrits. Les choix éditoriaux se feront au « feeling », avec une ouverture revendiquée à tous les univers. La conception graphique et l’impression seront confiées à une entreprise naucelloise, tandis que la distribution débutera en vente directe. Sa fille, en formation pour devenir correctrice, s’implique également dans le projet.

Direction Toulouse à présent où une nouvelle structure éditoriale, Raion Éditions, spécialisée dans le manga. Fondée par Arthur Var (29 ans), Clovis Salvat (30 ans) et Octave Ly (30 ans), la maison s'est lancée avec une première campagne Ulule, consacrée au manga Anhuman de Yvan Narfez, financée à 126 % avec 7562 € collectés. Anhuman se présente comme un manga « éco-furieux », engagé sur les questions écologiques, et paraîtra en mars 2026.

Raion Éditions prévoit de publier deux titres en 2026, puis quatre en 2027, et se distingue par une activité mêlant création française et achat de droits internationaux, notamment au Japon et à Hong Kong. Les ouvrages seront distribués par Harmonia Mundi. Auteur diplômé en arts appliqués et arts plastiques, Yvan Narfez, également publié chez Doryphores Éditions, signe ainsi le premier titre d’un catalogue en construction, porté par une nouvelle génération d’éditeurs toulousains.

« Une petite bande d’oiseaux ouvrant un passage à travers la volière »

Une nouvelle maison d’édition associative s’installe à Dieulefit, dans la Drôme provençale, avec la création des Éditions Déplumées. Fondée par un collectif d’auteurs, dont Thomas Miani, la structure revendique une fabrication artisanale et une ligne éditoriale tournée vers des textes courts et contemporains. Le catalogue s’ouvre avec deux nouvelles publiées à l’automne 2025 : Ferme ta plume et Oncle Mêche. La première est un mini-roman sur l’écriture, l’amitié et la mort, mêlant prose fragmentée et poésie du quotidien.

La seconde propose une chronique sociale et rugbystique, ancrée dans la périphérie urbaine et ses tensions. Les Éditions Déplumées se définissent comme « une petite bande d’oiseaux ouvrant un passage à travers la volière ». Pour 2026, la maison travaille déjà sur des écrits d’enfants ainsi que trois récits de femmes, poursuivant son exploration d’écritures sensibles et engagées.

Deux Nantais, Christophe Angot et Loïc Le Gac, ont de leur côté lancé Volutes, une revue littéraire semestrielle consacrée aux formats courts, diffusée en librairie. Le projet est né après leur rencontre lors d’un atelier de la Nouvelle Revue Française, animé par Sylvain Prudhomme à Paris. Souhaitant proposer une revue ouverte et accessible, ils évitent l’expertise élitiste comme l’expérimentation radicale ou militante. La maquette, confiée à Laurence Frelat, accorde une large place aux arts plastiques et adopte un rubriquage inspiré de la presse magazine. Le premier numéro, paru en novembre 2025, affiche en couverture Sylvain Prudhomme et Albin de la Simone.

Le second numéro est attendu début mai 2026, avec notamment Jeanne Cherhal, Laura Chomet et Marina de Van. En 2026, le projet s’élargira avec la création d’une maison d’édition, baptisée L’Imprudence, dédiée aux recueils de nouvelles puis aux romans. Trois manuscrits sont d’ores et déjà en préparation.

Fondées par un autre duo, Alexis et Khalil Giroudon, les Éditions Nocturnes sont basées à Eymoutiers, en Haute-Vienne. Elles se consacrent à la republication d’essais politiques et philosophiques oubliés ou inédits, situés en marge des canons intellectuels traditionnels. Leur premier ouvrage, Tu t’es toujours trompé de René Daumal, écrit entre 1926 et 1928 alors que l’auteur n’avait que 18 ans, est paru le 17 octobre dernier. À travers ce texte, la maison revendique une exploration de la révolte, de la pensée critique et du travail sur soi, considérant l’écriture comme un outil de transformation intérieure. Les ouvrages des Éditions Nocturnes sont diffusés par Hobo diffusion.

Côté concept, les éditions 49 pages, créées par Pierre Poligone, se distinguent par un format unique... de 49 pages, réservé à des textes inédits commandés à des auteurs français et étrangers. Ce choix entend renouer avec la tradition de la nouvelle et encourager des formes littéraires singulières. Les auteurs disposent d’une liberté totale de genre, hors la contrainte de longueur. Parmi les premiers titres figurent des textes du regretté Miki Liukkonen, Tom Buron ou encore Ève Guerra, lauréate du Goncourt du premier roman. L’ambition affichée est à la fois de stimuler la création et de réconcilier les lecteurs avec le livre par des formats courts et accessibles.

Enfin, un petit passage chez nos voisins belges : fondée en 2025 à Liège, Palmyre Éditions est une maison indépendante créée par Thomas Gutkin (24 ans), Emilien Kosc-Fecko (21 ans) et Clothilde de Chérancé (22 ans). Inaugurée en septembre 2025, la structure revendique une audace littéraire et une grande liberté éditoriale, inspirée par l’histoire de la Principauté de Liège, terre de relative liberté d’édition. Le catalogue se concentre sur la fiction et la poésie, avec une attention particulière portée aux formats courts, notamment des nouvelles publiées sous forme de cartes postales.

Les trois fondateurs assurent collectivement la sélection éditoriale, la gestion et le développement du projet, Clothilde de Chérancé occupant également les fonctions de trésorière et secrétaire. Palmyre fonctionne à compte d’éditeur, grâce au soutien de mécènes privés, sans participation financière des auteurs. Les livres sont imprimés en Belgique et diffusés sans distributeur, via un e-shop et des relations directes avec les libraires. À son lancement, la maison comptait déjà deux recueils de poésie, un roman et une nouvelle. Parmi les projets annoncés figure la biographie d’une comédienne française connue, attendue en 2026.

Loin des logiques de volume et des recettes éprouvées, ces nouvelles structures dessinent un paysage éditorial où chaque projet avance à son rythme, avec ses moyens, et même des convictions. Une série d’initiatives singulières, souvent modestes, parfois fragiles, mais portées par une même exigence : faire exister des livres qui parlent au coeur.

Crédits photo : Domaine public

