Book breaks : quand la lecture se transforme en produit touristique

Le principe des reading retreats repose sur une idée étonnamment simple : créer les conditions matérielles pour lire sans être interrompue. Les programmes sont volontairement légers, parfois réduits à quelques repas partagés et à des temps libres officiellement sanctuarisés.

Ici, pas d’objectifs de lecture ni de performances à atteindre, seulement l’assurance que personne ne viendra demander où en est le dîner. Le décor, souvent en pleine nature ou dans des lieux isolés, joue un rôle central dans cette promesse de tranquillité.

Ces retraites connaissent une progression récente, portée par une recherche de déconnexion et de temps long. Bookzee rattache le phénomène à la montée des voyages dits « conscients » et à l’essor du bien-être comme argument touristique. La lecture y apparaît moins comme une pratique culturelle ordinaire que comme une activité fragile, nécessitant silence et autorisation préalable. Lire devient ainsi un acte à protéger, presque à encadrer.

Des organisatrices de ce type d'expériences expliquent répondre à une demande formulée majoritairement par des femmes. Emma Donaldson, fondatrice de Boutique Book Breaks au Royaume-Uni, dit avoir voulu des week-ends où les invitées sont « tranquilles » pour lire, sans tâches domestiques à gérer. Elle résume l’ambiance recherchée : « Il n’y a rien de mieux qu’un groupe de lectrices enthousiastes qui se recommandent des livres. » La promesse tient donc autant à la lecture qu’à l’absence d’interruptions.

Lire ensemble, sans être obligées de socialiser

L’un des équilibres clés de ces séjours consiste à proposer du collectif sans jamais l’imposer. Donaldson explique vouloir « s’assurer que les gens aient du temps et de l’espace pour lire, mais aussi l’occasion de se retrouver autour d’un repas et d’un verre pour parler de ce qu’ils lisent et apprécient ». La sociabilité est présente, mais strictement encadrée pour ne pas concurrencer la lecture. On se retrouve, mais seulement si on en a envie.

Vogue décrit des retraites fonctionnant sur la même logique, sans participation obligatoire ni discussions centrées sur un seul ouvrage. L'Américaine Kristen Waidalowski, cofondatrice de Book a Break, résume cette philosophie : « On peut tout à fait s’éloigner du groupe pour lire… votre temps vous appartient. » Une liberté soigneusement organisée, où l’on est libre de disparaître derrière un roman, tout en restant dans un cadre collectif rassurant.

Aux États-Unis, le Bad Bitch Book Club, lancé en 2018 comme communauté en ligne, organise désormais des retraites dans plusieurs États. À Door County, dans le Wisconsin, une vingtaine de membres se sont retrouvées pour lire, discuter et se reposer, avec des livres fournis par Simon & Schuster. La directrice des retraites, Kaylynn Arnett-Sampson, décrit l’ambiance recherchée : « L’ambiance d’une retraite du Bad Bitch Book Club est électrique et confortable à la fois. » Lire reste une activité solitaire, mais la recommandation devient un lien social à part entière.

D’autres offres associent la lecture à des dispositifs de détente plus complets. Lauren Blanford, fondatrice de Lost Woods Farm & Forest, un site de glamping (contraction de glamour camping) dans le Michigan, annonce trois retraites pour l’été 2026, avec sauna au feu de bois, massages en extérieur et sound bath. Elle évoque son « profond désir d’être dans un endroit calme, de sentir la brise sur [son] visage et de lire un livre sans aucun souci ». Le livre devient alors le point fixe autour duquel s’organise toute l’expérience.

Quand lire devient un « produit » de bien-être féminin

Les reading retreats s’adressent majoritairement à un public féminin et mobilisent un imaginaire très codifié : calme, douceur, lenteur, déconnexion, temps pour soi. La lecture y est rarement présentée comme une pratique intellectuelle ou culturelle en soi, mais comme un outil de repos et de récupération mentale. Ce cadrage ne dit pas tant quelque chose des lectrices que de la manière dont le marché choisit de leur parler.

Les organisatrices décrivent un besoin : celui de pouvoir s’isoler sans charge domestique ni organisation à gérer. La retraite ne crée pas cette contrainte, mais elle la transforme en solution clé en main. Lire devient ainsi une activité suffisamment rare pour nécessiter un déplacement, un cadre dédié et parfois un vocabulaire emprunté au bien-être pour être pleinement légitime.

À mesure que l’offre se mondialise, avec des retraites annoncées en Europe, en Amérique centrale ou dans les Caraïbes, et des formats déjà programmés pour 2026, les

s’installent durablement dans le paysage touristique. Ils ne réinventent pas la lecture, mais rappellent qu’aujourd’hui, lire tranquillement est devenu un luxe suffisamment convoité pour être vendu comme une expérience, parfois aux dépends du public visé. parfois au détriment de la pratique elle-même

Crédits photo : Liudmyla Honcharova - Pexels

Par Ewen Berton

