Secrets d'Histoire s'intéresse à Alexandre Dumas, l'homme et la légende

À travers les mots et la voix de Stéphane Bern, le documentaire retrace le parcours d’un homme qui a tout connu : la gloire, la chute, l’abondance comme la ruine. Les romans qui ont forgé sa légende continuent de traverser les générations, portés par une vitalité intacte et d’innombrables adaptations à l’écran.

Un ogre littéraire et mondain

Le récit s’ouvre sur un lieu emblématique : le château que Dumas se fait construire au milieu du XIXᵉ siècle. Une demeure extravagante, à son image. Derrière ses murs, l’ombre d’un écrivain exubérant plane encore, entourée de faste, de banquets et de fêtes somptueuses… souvent ruineuses. Car Dumas dépense avec la même générosité qu’il écrit, sans calcul ni retenue.

Son appétit de vie ne se limite pas aux plaisirs matériels. Sa vie sentimentale, foisonnante, occupe une place centrale dans le portrait esquissé par Secrets d’Histoire. Les conquêtes se succèdent, attirées par le verbe, la présence, l’énergie. Il séduit, offre, s’éloigne, et cultive une réputation qu’il entretient lui-même, allant jusqu’à se vanter d’avoir « de par le monde plus de 500 enfants ».

Mais cette liberté affichée, ce succès massif, irritent. L’écrivain agace autant qu’il triomphe. Sa popularité dérange une société qui le juge excessif, parfois vulgaire. À cela s’ajoutent le racisme, les caricatures, les attaques répétées. On l’accuse de plagiat, on colporte l’idée qu’il aurait exploité le travail de nombreux collaborateurs. Des polémiques qui ne freinent pourtant ni sa production ni son élan.

Dumas avance, indifférent aux coups. Il écrit, voyage, observe. Pionnier à sa manière, il invente un art du récit en mouvement, celui du grand reportage, à travers ses carnets de voyage. Il y décrit Saint-Pétersbourg, Moscou et son Kremlin, mais aussi Florence, Rome, Naples, sans oublier Pompéi, où il dirige les fouilles durant trois années.

Une vie aussi romanesque que ses livres

Le documentaire met en lumière ces multiples facettes : l’écrivain adulé, l’homme blessé, le créateur infatigable, l’être excessif. Une existence faite de contrastes, de fulgurances et de failles. À l’image de ses personnages, Alexandre Dumas traverse les épreuves avec panache, quitte à se brûler les ailes.

À LIRE - Derf Backderf et Ann Rule, deux auteurs si proches de tueurs

Pour éclairer ce destin hors cadre, Secrets d’Histoire s’appuie sur les regards croisés d’écrivains, d’historiens, de professeurs de littérature et de conservateurs. Ensemble, ils dessinent le portrait d’un géant de la culture populaire, dont la vie, profondément romanesque, continue d’intriguer et de séduire.

Crédit image : France TV

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com