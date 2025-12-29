Les emplois du livre restent stables, mais territorialement concentrés

Le cabinet d'audit EY a publié un nouveau Panorama des industries culturelles et créatives, six ans après la dernière édition en date. Le secteur du livre affiche une augmentation de 30 % de sa valeur ajoutée directe entre 2019 et 2024, principalement portée par les détaillants et l’évolution de la part de valeur ajoutée dans le chiffre d’affaires de l’édition. Les emplois, eux, restent stables, avec 25.000 équivalents temps plein, hors auteurs littéraires et traducteurs.
Le 29/12/2025 à 15:55 par Antoine Oury
0 Réactions | 3 Partages
Publié le :
29/12/2025 à 15:55
0
Commentaires
3
Partages
Coordonnée par We are Creative, association rassemblant les principales organisations du secteur des industries culturelles et créatives — dont le Syndicat national de l'édition —, ce Panorama est publié avec le soutien du ministère de la Culture. Ce dernier se félicite que les dix ICC étudiées « ont dans l’ensemble fortement rebondi après la crise sanitaire, leur valeur ajoutée globale ayant augmenté de 21 % en 5 ans, passant de 35,7 en 2019 à 43,1 milliards d’euros en 2024, équivalent à 2,9 % du PIB français ».
En 2024, ces secteurs représentaient ainsi un chiffre d’affaires « dépassant les 100 milliards d’euros et 586.000 emplois directs (plus d’un million en comptant les emplois directs, indirects et induits), ce qui en fait le 3e secteur de l’économie après la restauration et l’industrie alimentaire », complète encore la rue de Valois.
L'effet d'entrainement des ICC serait par ailleurs réel, puisqu'un euro de valeur ajoutée directe crée 1,13 € de valeur ajoutée indirecte et induite dans d’autres secteurs (tourisme, commerce, restauration, transport, services administratifs), sans compter les dépenses réalisées par les touristes eux-mêmes.
Avec une valeur ajoutée directe estimée à 2,2 milliards € en 2024, dont 56 % tirés de l'édition de livres et de la traduction, 41 % de la vente de livres et 3 % de la fabrication de papier et de carton, le secteur du livre a connu une augmentation de 30 % de sa valeur ajoutée directe depuis 2019. Sur les cinq dernières années, l'effet de la pandémie de Covid-19 reste bien sûr conséquent, avec des années 2021 et 2022 exceptionnelles pour le secteur du livre.
Cette tendance à la croissance serait toutefois terminée, ou en tout cas en voie de stabilisation ces derniers mois, selon des données récentes du ministère de la Culture. « L’impact économique du livre est en légère baisse entre 2022 et 2024, en conséquence de changements d’habitudes de consommation (-5 pts de % de lecteurs réguliers entre 2023 et 2024 d’après le CNL), d’une hausse des coûts de fabrication et de transports et du développement de pratiques d’occasion », confirme le Panorama d'EY.
La baisse du temps de lecture des Français, aujourd'hui largement documentée, serait à l'origine de cette stabilisation de la valeur ajoutée du secteur. L'augmentation sensible des prix des ouvrages a également nourri un détournement des achats vers le marché de l'occasion : en 2025, 39 % des lecteurs ont acheté des livres d’occasion au cours des 12 derniers mois, assure le cabinet, contre 26 % en 2015.
Du côté des emplois, le secteur du livre compterait, selon EY, environ 25.000 équivalents temps plein, occupés par à peu près 50.000 personnes, « un chiffre relativement stable sur les deux dernières années en cohérence avec l’évolution de la valeur ajoutée ». Plus de la moitié de ces emplois (13.600 ETP environ) est issue de la distribution et de la vente de livres.
À LIRE - Astérix seul en haut du menhix : la BD à l’honneur pour cette fin d’année
« À ces ETP s’ajoutent entre 20.000 et 28.000 auteurs littéraires et traducteurs de livres, qui ne sont pas des salariés d’entreprises du livre », indique EY, qui rappelle que les auteurs ou traducteurs sont considérés comme tels dès 1 € de revenus artistiques annuels perçus. Auteurs BD et jeunesse, recensés dans le secteur « arts visuels » et non « livre », ne sont pas comptabilisés ici — EY ne fournit pas d'estimation de leur nombre.
Les emplois du secteur du livre sont très majoritairement concentrés en Île-de-France (52 %), où se trouvent les sièges sociaux des maisons d'édition. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine comptent également un quart des emplois, grâce aux librairies et à la présence de maisons d’édition locales comme Actes Sud.
Les emplois en librairies rééquilibrent la répartition territoriale générale, et « permettent ainsi un accès à la lecture et une création d’emplois dans le secteur du livre dans toutes les régions », note le cabinet d'audit.
À LIRE - Harlequin, premier éditeur qui assume l'IA : les traducteurs se rebiffent
Bien entendu, cette stabilité des emplois pourrait être bousculée par l'intelligence artificielle générative, mais l'étude d'EY ne verse pas dans la prospective : « À ce stade, l’ampleur de ces tendances et leurs conséquences ne sont pas encore mesurées et relèvent surtout des expériences des professionnels », note-t-on.
Le secteur du livre jouit toujours d'un effet d'entrainement élevé, deux fois supérieur à sa valeur directe. Cela signifie que pour un euro de valeur ajoutée directe, le secteur crée 2 € de valeur ajoutée indirecte et induite : il « sollicite en effet de nombreux prestataires de fabrication, stockage transport et distribution », explique EY.
« Près de la moitié des retombées du secteur bénéficient aux activités administratives et juridiques, au transport/stockage et aux activités commerciales. Près de 10 % concerne également d’autres secteurs des ICC (audiovisuel, arts et spectacles, etc.) », détaille encore le cabinet. Au total, cette valeur ajoutée indirecte et induite s'élevait donc à 4,4 milliards € en 2024.
Le Panorama 2025 des Industries Culturelles et Créatives est disponible en intégralité ci-dessous.
Photographie : illustration, Emmanuel25, CC BY-NC 2.0
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Jamais un pareil cas de figure n’avait été observé : la romancière Freida McFadden a littéralement pulvérisé l’édition française en 2025. Et même s’il reste une dernière semaine de ventes de livres à prendre en considération, elle servira à ce que les autres se partagent les rogatons. Dans le top des 10 meilleures ventes de livres de l'année, Astérix, le Goncourt et Dicker peinent à exister… du jamais vu.
26/12/2025, 10:10
La société chargée de l’édition numérique de Harry Potter, Pottermore Publishing, qui gère une large partie du catalogue Harry Potter en ebook et livre audio a publié des résultats en hausse : 54,3 millions £ (62,2 M€) de revenus sur les 12 mois clos au 31 mars 2025, contre 48,8 M£ (55,9 M€) l’exercice précédent, avec un profit avant impôt de 17,2 M£ (19,7 M€), contre 11,4 M£ (13,1 M€) un an plus tôt. Une performance qui rappelle que, pour J. K. Rowling, la magie opère toujours, surtout quand elle s’exprime en chiffres...
24/12/2025, 12:12
L'année 2025 ne sera sans doute pas la plus mémorable pour l'industrie du livre. La tendance au recul économique de la filière se précise au deuxième trimestre, révèle une analyse conjoncturelle du ministère de la Culture. Ce repli est généralisé au champ marchand de la culture dans son ensemble, et les résultats économiques du livre restent bien supérieurs à ceux de 2019, année de référence pré-Covid.
15/12/2025, 11:36
Il est des moments où le malaise diffus, longtemps contenu dans les couloirs et les réunions informelles, franchit un seuil. Chez Interforum, ce seuil semble aujourd’hui atteint. En demandant l’inscription à l’ordre du jour du prochain CSE central du déclenchement d’un droit d’alerte économique, le syndicat Force ouvrière transforme une inquiétude collective en démarche institutionnelle formelle. Un geste lourd de sens, rarement anodin dans la vie sociale d’une entreprise.
15/12/2025, 10:56
Les fins d’année se suivent et se ressembleraient donc, chez Editis : ce 15 décembre, un mouvement social appelle les salariés — représentants et assistantes commerciales — à une réunion, au siège de l’entreprise. À l’initiative de Force ouvrière, la rencontre est prévue dans l’atrium du 92 avenue de France… ou pas.
10/12/2025, 16:07
Président du Rassemblement national, député européen, président du groupe Patriotes pour l'Europe au Parlement européen et auteur à succès : Jordan Bardella cumule les casquettes. Cette dernière activité lui a rapporté quelque 720.000 € net en 2024 et 2025, grâce à l'attention qui lui porte la maison d'édition Fayard, propriété du milliardaire Vincent Bolloré.
10/12/2025, 11:30
Après plus de 10 ans passés en librairie, dont 11 ans à Unithèque, Cécilia Denis a rejoint le service client de Kamael début 2023. Elle a poursuivi son évolution en juin 2025 en devenant attachée commerciale. Elle prend désormais en charge la commercialisation de Gestock, des sites leslibraires.fr et de la solution Fidélivres.
09/12/2025, 10:51
Alors que les discussions sur le budget 2026 occupent le Parlement, la Coordination des Fédérations et Associations de Culture et de Communication (COFAC) publie son 10e baromètre flash sur le secteur. Malgré un contexte austéritaire indéniable, les communes et intercommunalités maintiennent pour l'instant leur soutien aux associations culturelles, note cette étude.
04/12/2025, 13:23
Propulsée sur le devant de la scène éditoriale avec Toujours Plus (Robert Laffont, 2020), Léna Situations avait surpris par l’ampleur d’un succès nourri par sa communauté en ligne autant que contesté par une partie de la critique. Cinq ans plus tard, l’influenceuse revient avec Encore Mieux, publié en autonomie, ambitionnant d’élargir son propos et de reprendre la main sur son modèle éditorial. Mais à l’heure des premiers chiffres, la comparaison est sans appel...
28/11/2025, 16:27
Le dernier rapport annuel de la Commission de contrôle des organismes de gestion des droits d’auteur et droits voisins de la Cour des comptes dresse un tableau contrasté. D’un côté, les sociétés de gestion collective ont nettement amélioré la publication de leurs données. De l’autre, la lisibilité de ces documents, leur utilité réelle pour les créateurs et la transparence sur les fonds culturels continuent de poser question.
26/11/2025, 10:20
L’entrée annoncée du géant chinois JD.com au capital de Fnac Darty crée une onde de choc à la fois économique, politique et culturelle. À mesure que progresse l’acquisition du distributeur allemand Ceconomy – qui détient près de 22 % du groupe français –, Bercy multiplie les garde-fous et tente de mesurer les conséquences d’une telle présence au sein d’un acteur stratégique de la vente de produits culturels.
25/11/2025, 13:46
La réforme du régime social des artistes-auteurs passera donc en commission mixte paritaire, où Assemblée Nationale et Sénat trancheront. Or, un point crucial reste absent du débat public. Ceux qui présentent l’article 5 du PLFSS 2026 comme une avancée sont précisément ceux qui ont dirigé l’Agessa. Laquelle est à l’origine du plus grand scandale social jamais subi par les auteurs. Tâchons de faire la lumière sur ce qui se joue, faits et preuves à l’appui.
24/11/2025, 11:33
Le groupe Nosoli, propriétaire du Furet du Nord et de Decitre, a apporté 3,9 millions € au capital social de cette seconde chaine de librairies, après un bilan particulièrement mauvais pour l'enseigne. La perte de la moitié du capital social nécessitait une intervention de la part du propriétaire, pour éviter la dissolution de l'entreprise.
21/11/2025, 13:22
La chaine britannique WH Smith traverse une année 2025 tumultueuse. Après avoir vendu en début d'année ses librairies de centre-ville pour se concentrer sur les boutiques situées dans les gares, hôpitaux et aéroports, le groupe a plongé, à la bourse de Londres, après la révélation d'« irrégularités comptables » au sein de sa filiale nord-américaine. Face au scandale, le PDG Carl Cowling a remis sa démission.
20/11/2025, 15:12
Chaque année, plus de 1300 projets liés au livre et à la lecture voient le jour grâce à Ulule, première plateforme de financement participatif en France. Pour offrir à ces initiatives une visibilité renforcée et maximiser leurs chances de réussite, Ulule et ActuaLitté, média de référence dans le secteur du livre, annoncent le renforcement de leur partenariat éditorial.
12/11/2025, 06:00
Le Petit Prince Groupe annonce la nomination de Sophie Kopaczynski au poste de directrice générale, dans le cadre d’une alliance stratégique entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry et la société d’investissement Inspiring Sport Capital (ISC), spécialisée dans les secteurs du sport et du divertissement. Cette collaboration, soutenue par un cercle d’investisseurs familiaux, marque une nouvelle étape dans le développement international de la marque.
06/11/2025, 12:04
À l'image de l’ensemble des branches culturelles en 2023, la valeur ajoutée du livre a stagné cette année-là, relève le ministère de la Culture dans un rapport. Après les périodes de crise sanitaire (2020-2021), particulièrement fastes pour le secteur de l'édition, le retour à la normale se confirme avec une croissance d’activité modérée.
06/11/2025, 11:25
Après 35 ans d’existence, plus de 800 livres publiés et une influence majeure sur la bande dessinée d’auteur, L’Association traverse aujourd’hui une crise financière profonde. La maison fondée en 1990 par Jean-Christophe Menu, David B., Lewis Trondheim, Stanislas, Killoffer et Mattt Konture lance un appel à l’aide : « Et si demain L’Association n’existait plus ? » Le message s’adresse directement aux lectrices, aux lecteurs et à tous ceux qui veulent défendre l’indépendance éditoriale, valeur fondatrice du collectif.
03/11/2025, 16:09
Une bataille féroce s'est engagée au Parlement autour de l'article 5 du projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui doit être voté la semaine du 4 novembre. Tandis que 28 organisations professionnelles appellent dans Libération au retrait de l'agréément de la SSAA pour un véritable Conseil de la protection sociale, tout comme le rétablissement des élections professionnels, le lobbying des fondateurs de l'Agessa s'agite.
31/10/2025, 18:31
Le marché de l’édition américaine a connu en août 2025 un mois contrasté, où la stabilité apparente cache des signaux de fragilité. Selon le StatShot Monthly Report, publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux du secteur ont légèrement progressé, portés par les ventes de livres scolaires, tandis que les segments destinés au grand public peinent à retrouver leur souffle.
31/10/2025, 11:28
L’an passé, Ulule, la plateforme de référence pour le financement participatif, s’associait à ActuaLitté pour la promotion des projets littéraires. En l'espace d'une année, les résultats sont significatifs et nous ont donné de nouvelles idées pour soutenir les projets lancés. En somme, vous n'avez pas fini d'entre parler de nous...
29/10/2025, 16:53
Ce 29 octobre parait Ce que veulent les Français, un ouvrage signé par Jordan Bardella, député européen et président du Rassemblement national. Publié par Fayard, maison intégrée au groupe du très droitier milliardaire Vincent Bolloré, le livre devrait être largement distribué dans les librairies. Mais le parti d'extrême droite compte plutôt sur la plateforme américaine Amazon pour en écouler des palettes...
29/10/2025, 16:24
Amazon a officialisé, mardi 28 octobre, la suppression d’environ 14.000 emplois dans ses effectifs de bureaux, au niveau mondial. La direction évoque une « réduction globale » visant à diminuer la bureaucratie, supprimer des niveaux hiérarchiques et réallouer des ressources, tout en poursuivant des embauches ciblées dans des métiers jugés stratégiques. La main-d’œuvre des entrepôts n’est pas visée par cette vague, centrée sur les postes « corporate ».
28/10/2025, 17:41
Depuis 2019 (avant la pandémie) à aujourd’hui, les ventes de bandes dessinées dans les librairies, en ligne et dans les supermarchés ont triplé, aussi bien en nombre d’exemplaires qu’en valeur dans le Bel Paese. Ce 29 octobre à Lucques, l’AIE présentera les données détaillés lors d'une rencontre intitulée : « Les bandes dessinées sur les montagnes russes : où va le marché, comment changent les lecteurs ».
24/10/2025, 16:41
Au troisième trimestre 2025, Fnac Darty affiche une croissance solide malgré un marché du livre en recul. Si le groupe enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 1,6 % à données comparables et de 1,0 % sur les neuf premiers mois de l’année, la littérature fait exception dans ce tableau positif. Le livre, historiquement pilier de l’identité culturelle de la Fnac, recule sur la période, affecté par un marché jugé « peu porteur ».
24/10/2025, 12:24
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SSAA (ex-AGESSA) tenu en décembre 2024 documente une situation aussi incompréhensible qu’inquiétante. Les comptes 2023 y ont été approuvés par 13 voix pour, 5 contre et 5 abstentions. Pourtant, on apprend que la commission de contrôle des comptes interne à la SSAA avait émis des réserves majeures sur leur sincérité et leur transparence.
21/10/2025, 14:25
La crise se renforce à tous les niveaux pour les artistes-auteurs. En effet, on apprend que l’AFDAS, le fonds de formation professionnelle, est à sec. La situation résulte d’une hausse spectaculaire des demandes (+27 % en un an) et d’un problème structurel de financement.
20/10/2025, 09:00
En juillet dernier, le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement de la Sécurité Sociale des Artistes Auteurs mettait en évidence plusieurs formes d’opacité et de manque de transparence dans le fonctionnement de cet organisme. Un mode opératoire qui se confirme dans les propos mêmes de certains membres du Conseil d’administration.
17/10/2025, 13:02
Le groupe Lagardère, propriété de Vivendi (Bolloré SE), annonce une croissance de son chiffre d'affaires de 4,4 % sur les 9 premier mois de 2025, pour atteindre 6,8 milliards €. Une même dynamique, plus forte encore, s'observe au sein de sa filiale d'édition, dont les résultats atteignent 811 millions € sur la période, grâce à des succès en littérature, en mangas, mais aussi du côté des jeux de société et des fascicules.
17/10/2025, 09:51
La multinationale américaine Amazon a annoncé, ce jeudi 16 octobre, qu'elle appliquerait une remise de 5 % sur les prix de vente des ouvrages récupérés par ses clients dans des points de retrait situés au sein de commerces qui vendent des livres. Aux yeux du Syndicat de la Librairie française, Amazon « se considère au-dessus de la loi française » en reprenant à son compte cette remise réservée depuis 2014 aux détaillants.
16/10/2025, 15:30
Amazon France annonce la mise en place d'une remise de 5 % sur le prix de vente des ouvrages neufs, lorsque ces derniers sont récupérés par les clients dans un point de retrait situé dans des commerces qui vendent des livres. Ce qui inclut certains casiers automatisés de la multinationale, pour un total de 3000 points de retrait éligibles, partout en France.
16/10/2025, 11:36
Dans quel monde, lors de son licenciement, le directeur d’un organisme investi d’une mission de service public est-il gratifié d’un parachute doré – et ce, en ayant laissé courir de graves dysfonctionnements durant une quarantaine d’années ? Réponse : la SSAA, anciennement Agessa. Montant : 300.000 €, versés à Thierry Dumas, lors de son départ le 7 juin 2024.
08/10/2025, 15:15
Lors d’une conférence de presse le mardi 7 octobre, Caroline Cayeux, présidente de l’agglomération du Beauvaisis, a confirmé l’implantation d’un centre de distribution Amazon à Beauvais pour fin 2026. À la clé, 1000 emplois en CDI annoncés et l’arrivée d’un acteur majeur de la logistique dans la zone d’activités Novaparc, à proximité de l’aéroport de Beauvais-Tillé.
08/10/2025, 12:56
Après un été 2024 particulièrement dynamique, marqué par une forte actualité sportive, l’été 2025 témoigne d’un retour à un niveau d’activité plus habituel pour les enseignes Maison de la Presse et Point Plus, rapporte le groupe NAP dans un communiqué. Les ventes en librairie et presse enregistrent donc un léger recul, respectivement de –8 % et –6,6 %, imputé à « un contexte politique chargé ».
07/10/2025, 14:16
Une vingtaine d’association d’artistes-auteurs ainsi qu’une vingtaine d’écrivains en leur nom propre en appellent la fin du marasme. L’ex-Agessa, devenue Sécurité Sociale des Artistes Auteurs prolonge en effet les défaillances de l’organisme censé protéger créatrices et créateurs.
06/10/2025, 10:42
Carthage doit être détruite, répétait à l’envi Caton l’Ancien. La Cour des comptes n’aura pas tant ressassé ses conclusions concernant la sécurité sociale des artistes-auteurs. Mais son propos demeure identique : l’organisation actuelle doit être abandonnée. Et ce, pour restaurer cohérence, efficacité et lisibilité au bénéfice des artistes-auteurs. Mais alors, pourquoi la SSAA tient-elle toujours en place ?
29/09/2025, 13:03
Autres articles de la rubrique Métiers
En l'espace de quelques mois, les actes de dégradation et d'intimidation visant des librairies — à Lille, Nantes, Lyon, Marseille, Paris ou Périgueux — se sont multipliés. Et le silence du ministère de la Culture a été particulièrement assourdissant. Lors d'une séance publique au Sénat, le 23 décembre dernier, le sénateur de Paris Ian Brossat a finalement obtenu une réaction du gouvernement. Mais pas de Rachida Dati...
29/12/2025, 13:14
Le Sénat français vient de dégainer un texte coup de poing contre le prétendu pillage des œuvres par l’intelligence artificielle. En inversant la charge de la preuve, un projet de proposition de loi forcerait les géants de l’IA à prouver leur innocence en matière de droits d’auteur. Une idée simple sur le papier – « coupable jusqu’à preuve du contraire » – qui suscite déjà des grincements de dents chez les start-up, et même des doutes sur sa solidité juridique.
29/12/2025, 12:55
Elles décident de signer leurs traductions au lieu de rester anonymes, comme il est d’usage à l’époque dans un monde régi par les hommes. Loin de se confiner au travail intellectuel que représente la traduction et l’écriture (la plupart sont aussi écrivaines), elles voyagent, luttent pour les droits des femmes et mènent une vie défiant les conventions de leur temps.
29/12/2025, 12:49
Francis Marmande est mort à Paris le 25 décembre 2025, à l'âge de 80 ans. Écrivain, critique littéraire et musical, musicien de jazz, journaliste, il aura occupé pendant près d’un demi-siècle une place singulière dans le paysage intellectuel français, à la croisée de la littérature, de la musique et de la pensée politique.
29/12/2025, 11:35
Aujourd'hui conseiller social, budget, fiscalité, investissement et mécénat au ministère de la Culture, Benjamin Morel devient, à compter du 5 janvier 2026, le directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté.
29/12/2025, 11:07
Présenté pour la première fois en 2019, le label « Capitale française de la culture » a été attribué par le ministère de la Culture à deux villes, Villeurbanne (2022) et Pays de Montbéliard Agglomération (2024). Destiné à soutenir et mettre en valeur les collectivités (communes ou groupements de communes de 20.000 à 200.000 habitants) œuvrant pour la culture sur le long terme, il ne sera plus décerné tous les deux ans. D'ailleurs, pour des raisons de calendrier, le label n'a pas été attribué pour 2026.
29/12/2025, 09:46
Publié en août 1959 dans le magazine américain Esquire, Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome n’est pas un livre au sens strict, mais d'un essai incisif de Simone de Beauvoir consacré au « phénomène Bardot ». L’autrice y propose moins une notice biographique qu’une lecture sociale : Bardot, décédée ce 28 décembre 2025, devient un révélateur des tensions de la France d’après-guerre, prise entre morale bourgeoise, culture de masse et reconfiguration des désirs.
28/12/2025, 16:42
Au détour d’une allée croulant sous les romans, essais, bandes dessinées et vinyles, Pêle-Mêle se présente d’abord comme une caverne d’Ali Baba pour lecteurs curieux et chineurs invétérés. Présente dans plusieurs quartiers de la capitale belge — Ixelles, Waterloo ou encore boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles-Ville — cette enseigne de livres d’occasion incarne depuis longtemps une vitrine de la culture littéraire accessible et conviviale.
28/12/2025, 09:23
Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.
27/12/2025, 10:50
À peine l’encre sèche… qu’elle fait déjà monter les enchères. Wet Ink, roman encore inédit d’Abigail Avis, déclenche une vraie mêlée autour de ses droits audiovisuels — alors même que sa sortie en librairie n’est annoncée que pour le printemps 2027. Oui, 2027 : dans l’écosystème des séries, c’est quasiment demain.
27/12/2025, 10:00
Dans l’est de Houston, au cœur du quartier Second Ward, un conteneur maritime réaménagé en librairie a récemment ouvert ses portes. Dreamers Books + Culture, fondée par Elizabeth Farfán-Santos, matérialise une idée née sur le terrain : après une année d’événements pop-up à travers la ville, la librairie s’installe de façon permanente dans un espace modeste mais symboliquement fort — un conteneur converti, posé dans le marché Ironworks.
27/12/2025, 09:53
Cet après-midi, la tranquillité d’une rue piétonne italienne a été brutalement troublée par la lueur orange d’un incendie naissant dans une librairie du centre de Ceprano, petite cité du Latium. Les passants, d’abord interloqués, ont vite compris que la menace était réelle : une fumée dense s’échappant des vitrines et réduisant l’ordinaire en fumée.
27/12/2025, 09:41
Depuis plusieurs années, les États-Unis sont traversés par une vague d’interdictions d’ouvrages sans précédent. Romans jeunesse, essais historiques, albums illustrés : des milliers de titres disparaissent temporairement – ou durablement – des rayonnages scolaires et publics.
27/12/2025, 09:27
La Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner un recours contestant le retrait de livres jugés « répréhensibles » des bibliothèques publiques d’un comté texan. En laissant intacte une décision de justice locale, elle valide de facto une interprétation restrictive du droit à l’information garanti par le Premier Amendement. L’affaire, suivie de près par les éditeurs, les bibliothécaires et les organisations de défense des libertés, s’inscrit dans un mouvement plus large de censures de livres à travers les États-Unis, particulièrement dans les écoles et bibliothèques publiques, largement couvert par ActuaLitté.
26/12/2025, 17:12
La fin d’année marque un tournant pour le paysage culturel de Pont-à-Mousson. Après près d’un quart de siècle d’activité, la librairie-papeterie installée place Saint-Antoine s’apprête à fermer définitivement ses portes. Une disparition qui contraste avec l’arrivée, presque simultanée, de nouvelles librairies dans le centre-ville, portées par une nouvelle génération de professionnels du livre.
26/12/2025, 15:29
Alors que la COP30 s’est achevée au Brésil sur un accord réunissant près de 200 États, les enjeux environnementaux continuent d’interroger l’ensemble des secteurs culturels. Le monde du livre, dont la fabrication repose sur des ressources naturelles importantes, cherche lui aussi des pistes pour réduire son empreinte écologique.
26/12/2025, 14:20
À une semaine de son ouverture, la pré-édition de la 32e édition de Comicup (CP32Pre), l’un des plus grands rendez-vous chinois dédiés aux créations de fans, qui se tiendra les 27 et 28 décembre 2025 à Hangzhou, a brusquement réorienté sa programmation vers un « nouveau style chinois », mettant de fait à l’écart les contenus liés à des œuvres japonaises. Une décision prise sur fond de tensions géopolitiques, aux répercussions financières significatives pour de nombreux acteurs de l’événement.
26/12/2025, 12:25
La mangaka japonaise Kiriko Nananan est décédée le 25 décembre 2024, à l’âge de 52 ans. Sa mort n’a été rendue publique qu’un an plus tard, le 25 décembre 2025, par un avis diffusé par Tokyo News Service, conformément à la volonté exprimée par l’autrice et sa famille.
26/12/2025, 10:32
À première vue, l’affaire ressemble à un dossier technique : une autorité de défense du consommateur qui s’invite dans la politique de prêt d’une bibliothèque scolaire. Mais, au Pérou, la décision de l'organisme de protection de la propriété intellectuelle visant le Colegio Franklin Delano Roosevelt — établissement privé de Lima — a déclenché une onde de choc culturelle.
25/12/2025, 15:13
Sous la lumière crue des projecteurs technologiques, la bibliothèque de Shenzhen – une des municipalités les plus riches de Chine – ne se contente plus d’être un simple lieu de lecture. Elle se présente désormais comme une vitrine industrielle, un démonstrateur de « bibliothèque du futur » où tri robotisé et emprunt sans contact redéfinissent l’accès à la connaissance.
24/12/2025, 10:18
À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.
23/12/2025, 18:08
Le manga est en deuil après l’annonce du décès du mangaka Shikako, de son vrai nom Tohru Hakoishi, connu pour sa série Manchuria Opium Squad. L’éditeur de Young Magazine a publié un avis officiel à l’attention des lecteurs, confirmant la disparition de l’auteur et rendant hommage à sa carrière et à son influence. Il est décédé le 8 novembre 2025, à l’âge de 37 ans, d'un mélanome choroïdien.
23/12/2025, 17:41
Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) annonce engager une plainte pour diffamation contre la CGT-Spectacle. L’organisation dénonce des propos tenus dans un communiqué daté du 30 octobre 2025, qu’elle juge mensongers et insultants. Cette action judiciaire intervient après une procédure d’exclusion engagée au printemps et confirmée à l’automne, que le Snac conteste sur la forme et sur le fond. L’affaire est portée devant le doyen des juges d’instruction de Paris.
23/12/2025, 12:52
Fondateur, avec son épouse Christiane, des Éditions des Cendres, Marc Kopylov est décédé le 14 décembre dernier, à l’issue d’un long combat contre la maladie, à l'âge de 70 ans. Depuis 1984, la maison indépendante qu’il dirigeait avait construit un catalogue exigeant, attentif aux textes et à leur forme.
23/12/2025, 12:48
Le marché du livre américain a enregistré, au mois d’octobre 2025, une progression notable de son chiffre d’affaires, confirmant une dynamique de reprise encore contrastée selon les segments. D’après le dernier rapport StatShot Monthly publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux de l’édition aux États-Unis ont augmenté de 6,7 % par rapport à octobre 2024, pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Sur les dix premiers mois de l’année, la croissance demeure toutefois modérée : +0,4 %, à 12,4 milliards de dollars.
23/12/2025, 11:48
Une pièce radiophonique longtemps restée inconnue de Tennessee Williams refait surface dans le paysage littéraire. The Strangers, écrite en 1938 alors que l’auteur n’était encore que Tom Williams, étudiant à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois dans The Strand Magazine.
23/12/2025, 11:45
Le 18 décembre, dans l’hémicycle du Sénat, le sort de la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs s’est joué rapidement. Trop rapidement, diront certains. En quelques heures de débats, un texte attendu de longue date par une partie du monde de la création a été rejeté à une nette majorité. Résultat brut : 206 voix contre, 118 pour, 18 abstentions. Résultat symbolique : une fracture de plus entre les institutions et celles et ceux qui vivent de la création.
23/12/2025, 11:09
Le Groupe Média-Participations annonce la signature d’un accord de distribution avec la plateforme numérique africaine Gara. Ce partenariat porte sur la diffusion de son catalogue d’édition francophone sur le continent africain, via une plateforme conçue pour les usages numériques locaux. Il s’inscrit dans une stratégie de développement engagée par le groupe en Afrique, fondée sur le numérique et des partenariats avec des acteurs implantés sur le territoire.
23/12/2025, 10:35
Une scène presque surréaliste : dans un vaste local éclairé par les néons, cinq personnes — âgées de la vingtaine à la soixantaine, munies de scanners sophistiqués — scrutent chaque page, comme autant de gardiens du sens. Leur objectif ? Numériser méticuleusement des notices bibliographiques de la Bibliothèque nationale de la Diète du Japon (NDL), institution phare qui archive toutes les publications du pays.
23/12/2025, 10:22
Le gouvernement japonais prépare la création d’une plateforme de distribution de mangas à destination de l’étranger, financée et pilotée depuis le Japon. L’idée : fédérer éditeurs, acteurs de la diffusion numérique, organisations professionnelles, universités et laboratoires au sein d’un consortium « industrie–État–monde académique », afin de bâtir un service unifié où les éditeurs japonais seraient amenés à participer.
22/12/2025, 18:02
Lors du dernier Conseil des ministres en date, le 17 décembre, le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure a présenté une ordonnance portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'incorporant au code des impositions sur les biens et services (CIBS). Le livre y dispose d'une place particulière, puisqu'il bénéficie de taux dérogatoires.
22/12/2025, 13:11
Depuis 2021, PEN America, organisation de défense de la liberté d’expression et des écrivains aux États-Unis, recense les cas d’interdictions de livres dans les écoles publiques américaines. Leur dernier rapport met en lumière des milliers d’ouvrages retirés ou ciblés par des restrictions d'accès dans des bibliothèques scolaires à travers une grande partie du pays. Les classiques littéraires comme les romans contemporains destinés aux jeunes adultes sont concernés.
22/12/2025, 12:49
L’un des auteurs jeunesse les plus vendus du Royaume-Uni, David Walliams, a été écarté par son éditeur historique HarperCollins, à la suite d’une enquête interne portant sur des comportements jugés « inappropriés » envers de jeunes employées.
22/12/2025, 12:23
La succession est désormais actée à la tête de l’Académie suédoise, l’une des académies royales de Suède, dont le rôle peut être rapproché de celui de l’Académie française, chargée d’attribuer chaque année le prix Nobel de littérature. Après sept années passées au poste de secrétaire perpétuel, Mats Malm a annoncé son départ. Il quittera officiellement ses fonctions le 1er juin 2026, date à laquelle Ingrid Carlberg lui succédera.
22/12/2025, 10:48
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle “Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ? “J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment”
Commenter cet article