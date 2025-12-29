Les emplois du livre restent stables, mais territorialement concentrés

Coordonnée par We are Creative, association rassemblant les principales organisations du secteur des industries culturelles et créatives — dont le Syndicat national de l'édition —, ce Panorama est publié avec le soutien du ministère de la Culture. Ce dernier se félicite que les dix ICC étudiées « ont dans l’ensemble fortement rebondi après la crise sanitaire, leur valeur ajoutée globale ayant augmenté de 21 % en 5 ans, passant de 35,7 en 2019 à 43,1 milliards d’euros en 2024, équivalent à 2,9 % du PIB français ».

En 2024, ces secteurs représentaient ainsi un chiffre d’affaires « dépassant les 100 milliards d’euros et 586.000 emplois directs (plus d’un million en comptant les emplois directs, indirects et induits), ce qui en fait le 3e secteur de l’économie après la restauration et l’industrie alimentaire », complète encore la rue de Valois.

L'effet d'entrainement des ICC serait par ailleurs réel, puisqu'un euro de valeur ajoutée directe crée 1,13 € de valeur ajoutée indirecte et induite dans d’autres secteurs (tourisme, commerce, restauration, transport, services administratifs), sans compter les dépenses réalisées par les touristes eux-mêmes.

De nouvelles habitudes de consommation

Avec une valeur ajoutée directe estimée à 2,2 milliards € en 2024, dont 56 % tirés de l'édition de livres et de la traduction, 41 % de la vente de livres et 3 % de la fabrication de papier et de carton, le secteur du livre a connu une augmentation de 30 % de sa valeur ajoutée directe depuis 2019. Sur les cinq dernières années, l'effet de la pandémie de Covid-19 reste bien sûr conséquent, avec des années 2021 et 2022 exceptionnelles pour le secteur du livre.

Cette tendance à la croissance serait toutefois terminée, ou en tout cas en voie de stabilisation ces derniers mois, selon des données récentes du ministère de la Culture. « L’impact économique du livre est en légère baisse entre 2022 et 2024, en conséquence de changements d’habitudes de consommation (-5 pts de % de lecteurs réguliers entre 2023 et 2024 d’après le CNL), d’une hausse des coûts de fabrication et de transports et du développement de pratiques d’occasion », confirme le Panorama d'EY.

La baisse du temps de lecture des Français, aujourd'hui largement documentée, serait à l'origine de cette stabilisation de la valeur ajoutée du secteur. L'augmentation sensible des prix des ouvrages a également nourri un détournement des achats vers le marché de l'occasion : en 2025, 39 % des lecteurs ont acheté des livres d’occasion au cours des 12 derniers mois, assure le cabinet, contre 26 % en 2015.

Des emplois stables (pour l'instant)

Du côté des emplois, le secteur du livre compterait, selon EY, environ 25.000 équivalents temps plein, occupés par à peu près 50.000 personnes, « un chiffre relativement stable sur les deux dernières années en cohérence avec l’évolution de la valeur ajoutée ». Plus de la moitié de ces emplois (13.600 ETP environ) est issue de la distribution et de la vente de livres.

« À ces ETP s’ajoutent entre 20.000 et 28.000 auteurs littéraires et traducteurs de livres, qui ne sont pas des salariés d’entreprises du livre », indique EY, qui rappelle que les auteurs ou traducteurs sont considérés comme tels dès 1 € de revenus artistiques annuels perçus. Auteurs BD et jeunesse, recensés dans le secteur « arts visuels » et non « livre », ne sont pas comptabilisés ici — EY ne fournit pas d'estimation de leur nombre.

Les emplois du secteur du livre sont très majoritairement concentrés en Île-de-France (52 %), où se trouvent les sièges sociaux des maisons d'édition. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine comptent également un quart des emplois, grâce aux librairies et à la présence de maisons d’édition locales comme Actes Sud.

Les emplois en librairies rééquilibrent la répartition territoriale générale, et « permettent ainsi un accès à la lecture et une création d’emplois dans le secteur du livre dans toutes les régions », note le cabinet d'audit.

Bien entendu, cette stabilité des emplois pourrait être bousculée par l'intelligence artificielle générative, mais l'étude d'EY ne verse pas dans la prospective : « À ce stade, l’ampleur de ces tendances et leurs conséquences ne sont pas encore mesurées et relèvent surtout des expériences des professionnels », note-t-on.

Un bon effet d'entrainement

Le secteur du livre jouit toujours d'un effet d'entrainement élevé, deux fois supérieur à sa valeur directe. Cela signifie que pour un euro de valeur ajoutée directe, le secteur crée 2 € de valeur ajoutée indirecte et induite : il « sollicite en effet de nombreux prestataires de fabrication, stockage transport et distribution », explique EY.

« Près de la moitié des retombées du secteur bénéficient aux activités administratives et juridiques, au transport/stockage et aux activités commerciales. Près de 10 % concerne également d’autres secteurs des ICC (audiovisuel, arts et spectacles, etc.) », détaille encore le cabinet. Au total, cette valeur ajoutée indirecte et induite s'élevait donc à 4,4 milliards € en 2024.

Le Panorama 2025 des Industries Culturelles et Créatives est disponible en intégralité ci-dessous.

Photographie : illustration, Emmanuel25, CC BY-NC 2.0

