De Christine de Pizan à Simin Daneshvar, quarante traductrices pionnières

Elles décident de signer leurs traductions au lieu de rester anonymes, comme il est d’usage à l’époque dans un monde régi par les hommes. Loin de se confiner au travail intellectuel que représente la traduction et l’écriture (la plupart sont aussi écrivaines), elles voyagent, luttent pour les droits des femmes et mènent une vie défiant les conventions de leur temps.
Le 29/12/2025 à 12:49 par Marie Lebert
Publié le :
29/12/2025 à 12:49
Quelles œuvres traduisent-elles? Des œuvres littéraires, bien sûr, mais aussi des publications scientifiques et politiques. Pourquoi traduisent-elles ces œuvres?
À quels défis sont-elles confrontées pendant cinq siècles? Quels sont leurs accomplissements envers et contre tout? Quelle est leur influence sur la société en tant que figures littéraires, scientifiques et politiques? Quelle est leur contribution à la cause des droits des femmes?
Voici les courtes biographies de quarante traductrices/autrices rédigées avec l’aide de Wikipédia - ces femmes disposent toutes d’une page Wikipédia (en français ou dans d’autres langues) grâce aux multiples collaborateurs/collaboratrices de l’encyclopédie en ligne. Elles méritent maintenant des biographies complètes, des documentaires, des expositions et des œuvres d’art en tous genres. Place à un voyage virtuel aussi passionnant qu’incomplet.
Crédits illustration : Les chimistes Claudine Picardet (qui tient un livre à la main) et Marie-Anne Paulze Lavoisier (à sa droite), dont les traductions sont essentielles lors de la Révolution chimique menée par André Lavoisier (assis) entouré de ses collègues. Portrait de groupe anonyme disponible dans Wikimedia Commons (domaine public).
Par Marie Lebert
Contact : marie.lebert@gmail.com
