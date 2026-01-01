Quand les femmes ne pouvaient pas choisir

Tous les ans, elle quitte Clermont-Ferrand pour rallier le village de son enfance en Lozère, où le temps ne semble pas laisser de traces. Mais cet été, les choses sont différentes.

Depuis qu’elle a quitté son mari, la narratrice a des apparitions. Palmyre, son arrière-grand-mère, surgit de dos, dans une longue robe rouge face au vent.

Tant de mystères entourent sa vie. Pourquoi est-elle morte si jeune ? Était-elle enceinte ? Pourquoi sa tombe ne se trouve-t-elle pas dans le hameau ?

Ainsi commence une quête d’une beauté fracassante, dans un paysage de forêts épaisses hantées par les loups, sur les traces d’une femme qui désirait vivre trop fort pour son temps, briser les règles, trouver la mer.

L’autrice explore nos héritages silencieux et questionne en filigrane : comment se construire lorsque celles qui nous ont précédées en ont été empêchées ?

Les éditions L'Iconoclaste vous proposent les premières pages en avant-première :

Léa Lhermet vit à Clermont-Ferrand. Elle est psychiatre et exerce notamment en prison. Leurs désirs immenses est son premier roman.

Parution le 22 janvier 2026.

Par Clément Solym

Contact :