Rokhaya Diallo en ceinture de bananes : la LDH dénonce une imagerie coloniale

La caricature vise Rokhaya Diallo, journaliste et essayiste régulièrement engagée dans les débats sur l’antiracisme, le féminisme et la laïcité. Figure médiatique clivante, elle intervient de longue date dans l’espace public sur ces questions, souvent au prix de vives controverses.

C’est précisément au nom de ce positionnement que Charlie Hebdo la cible dans son hors-série, l’inscrivant parmi celles et ceux qu’il désigne comme des « fossoyeurs de la laïcité ». Mais le dessin, signé Riss, ne s’attaque pas à des prises de position spécifiques : il mobilise une iconographie que ses détracteurs jugent racialisée et sexiste.

Face à cette publication, la Ligue des droits de l’Homme est intervenue publiquement. L’association, engagée dans la défense des libertés et la lutte contre les discriminations, dénonce une caricature qu’elle estime sans lien avec le propos affiché et porteuse d’une imagerie coloniale dégradante.

La LDH rappelle que la satire autorise l’outrance, mais considère que ce dessin dépasse ce cadre en réduisant Rokhaya Diallo à une représentation stéréotypée, sans référence à ses idées ni ouverture vers un débat de fond.

Tout part d’une image : une caricature attribuant à Rokhaya Diallo des codes visuels renvoyant à l’iconographie coloniale, avec une référence explicite à Joséphine Baker. Charlie Hebdo a assumé le choix, expliquant que le dessin accompagne un article publié dans un hors-série « sur les fossoyeurs de la laïcité ».

L’outrance, oui… L’assignation, non

La LDH met en avant un principe simple : un journal satirique a le droit de forcer le trait, et Charlie Hebdo a souvent travaillé avec des archétypes. Mais l’association estime que, dans ce cas précis, le choix iconographique franchit une limite : il ramènerait Rokhaya Diallo à une seule identité, celle d’une femme noire érotisée, sans rapport, dit-elle, avec le contenu qu’il est censé illustrer.

L'association conteste aussi l’argument avancé par le journal, qui renvoie à un supposé « communautarisme » ou à une lecture « séparatiste » de la laïcité. Pour l’association, convoquer Joséphine Baker ne permettrait pas d’illustrer une thèse sur la laïcité, et encore moins de justifier une mise en scène qu'elle juge humiliante pour la personne visée. En clair : un désaccord politique (même profond) n’autorise pas, à ses yeux, un humour qui recycle des codes coloniaux et sexistes.

Et la LDH ajoute, qu’un titre revendiquant la liberté d’expression comme étendard prendrait un risque majeur en ravivant ce type de représentations, jugées incompatibles avec l’universalisme républicain qu’il dit défendre. L’association conclut en apportant « tout son soutien » à Rokhaya Diallo.

Rokhaya Diallo a réagi publiquement sur X, dénonçant une caricature qu’elle inscrit dans une longue histoire de représentations racialisées. Elle estime que le dessin relève d’une incapacité à débattre de ses idées sans l’assigner à un corps exotisé et dévalorisé. Selon cette dernière, « dans le droit fil de l’imagerie coloniale, Charlie Hebdo incapable de confronter les idées d’une femme noire sans la réduire à un corps dansant, exotisé, supposément sauvage. »

Elle ajoute que cette représentation dépasse la simple satire pour s’inscrire dans une logique de domination, affirmant : « Ce dessin hideux vise à me rappeler ma place dans la hiérarchie raciale et sexiste. »

Une pensée détournée ?

De son côté, Charlie Hebdo a répondu sur le même réseau social, rejetant toute accusation de racisme ou de sexisme. Le journal revendique une ligne éditoriale fondée sur l’universalisme et l’égalité, et estime que la critique formulée par Rokhaya Diallo s’inscrit précisément en opposition à ces principes : « Chacun pourra ainsi lire que nous y dénonçons les positions de l’essayiste contre la loi de 1905, qu’elle a toujours condamnée en lui préférant la culture communautariste américaine. C’est elle qui assigne chacun à son origine ethnique et religieuse, contre l’universalisme républicain. »

Il affirme ainsi : « Charlie est un journal anti-raciste, féministe et universaliste - ce que nous reproche, au fond, Rokhaya Diallo -, qui combat l’essentialisation et l’assignation identitaire des personnes en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion. »

La polémique ne s’est pas arrêtée là. Après la réponse de Charlie Hebdo, qui l’incrimine en affirmant qu’elle aurait « toujours condamné » la loi de 1905, Rokhaya Diallo a tenu à rectifier publiquement ce qu’elle qualifie de contre-vérité. Sur X, elle accuse le journal d’éluder le fond du problème et de déplacer le débat.

Elle écrit ainsi : « Au lieu de présenter des excuses, Charlie Hebdo noie le poisson et m’incrimine en prétendant que j’ai “toujours condamné” la loi de 1905. Mensonge évidemment. » Pour étayer sa position, Rokhaya Diallo renvoie à ses travaux antérieurs, et notamment à l’ouvrage Comment parler de la laïcité aux enfants, publié en 2015 avec le sociologue Jean Baubérot aux éditions Le Baron Perché.

Crédit photo : Rokhaya Diallo, en 2018 (Deutsche Welle, CC BY-NC 2.0)

Par Clotilde Martin

