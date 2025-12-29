Après plusieurs années de travaux, le Musée Jean de La Fontaine revit

Fermé au public depuis juin 2022, le Musée Jean de La Fontaine s’apprête à rouvrir dans la maison natale de l’auteur, à Château-Thierry. Jean de La Fontaine y est né aux alentours du 8 juillet 1621, et la demeure a été transformée en musée à partir de 1876. Après rénovation, le site doit proposer un parcours repensé, articulant l’histoire de la maison, la vie du poète et l’empreinte de son œuvre. L’établissement met en avant les Fables, les Contes et les éléments liés aux paysages et à l’imaginaire attribués à l’écrivain.

La réouverture, annoncée pour le début de l’année 2026, est l’aboutissement d’un programme mené par la municipalité, avec l’appui de partenaires publics et privés. Le projet affiche un budget de 6.011.583 €, financé à 72 % par des subventions publiques et à 5 % par le mécénat. Le reste du budget est un autofinancement de 1.366.739 €. Parmi les contributeurs privés cités figurent le groupe Dassault, la Fondation du patrimoine, la COVAMA et la maison de Champagne Pannier, ainsi que d’autres mécènes.

Les travaux sont présentés comme une opération en trois phases, allant de l’accueil du public à la restauration, puis à la refonte du parcours. L’objectif affiché est de valoriser les collections dans des espaces réaménagés et accessibles, tout en introduisant des outils de médiation et des dispositifs numériques.

Le musée indique vouloir rendre la visite plus interactive, avec une approche adaptée à différents publics, dont les scolaires et les familles. La nouvelle organisation prévoit aussi l’intégration d’espaces jusqu’ici fermés au public.

Salle 1 © M. de La Forest

Quatre étapes jusqu’au retour du public

La première phase a démarré par la démolition puis la reconstruction de la zone d’accueil, conçue comme le point d’entrée du musée. Elle comprend l’installation d’un ascenseur pour l’accessibilité PMR, la création d’escaliers de secours, ainsi que l’aménagement de l’accueil et de la billetterie. Boutique, vestiaires et salle d’exposition temporaire complètent cet ensemble.

La deuxième phase a ensuite porté sur les travaux de rénovation du bâtiment, avec des interventions de maçonnerie, d’électricité, de menuiserie et de peinture. Ces opérations ont visé la remise en état des espaces et des installations, nécessaires à la poursuite du projet.

La troisième phase s’est concentrée sur le réaménagement muséographique, avec le retour des œuvres restaurées et des œuvres en dépôts. Cette étape doit aboutir à la mise en place d’un nouveau parcours de visite, organisé autour d’une présentation renouvelée des collections.

La quatrième phase correspond à la remise en service du musée, avec une réouverture annoncée le 16 janvier 2026.

Salle 3 © M. de La Forest

Dispositifs de visite, publics visés et informations pratiques

Parmi les nouveautés annoncées figure une salle d’exposition temporaire, destinée à accueillir des expositions tout au long de l’année. Le musée évoque la possibilité de présenter des œuvres prêtées par d’autres institutions et d’explorer des thématiques liées à l’œuvre, à l’époque ou à l’influence de l'écrivain.

Des espaces pédagogiques sont également prévus pour l’accueil des classes et groupes scolaires, avec des ateliers en lien direct avec le parcours. L’établissement indique vouloir proposer une approche à la fois ludique et interactive pour les élèves.

Le parcours intègre désormais le deuxième étage, jusque-là fermé au public, afin d’exposer davantage de pièces issues des réserves, dont certaines récemment restaurées ou acquises. La médiation fait une large place à des outils numériques et multisensoriels : film d’introduction « narré par Jean de La Fontaine », feuilletoires numériques, dispositifs sonores (banc, douche sonore, canapés sonores), ambiances sonores dans certaines salles, et éléments tactiles, dont des maquettes.

Salle 7 © M. de La Forest

Un audioguide sur smartphone est annoncé en deux langues, français et anglais, avec un parcours destiné aux adultes et un autre conçu pour les enfants. La signalétique et les panneaux de salle sont également indiqués en français et en anglais, et des dispositifs spécifiques sont prévus pour les plus jeunes, avec des cartels adaptés et des jeux interactifs.

Le site se situe au 12 rue Jean de La Fontaine, 02400 Château-Thierry, avec des horaires annoncés du 16 janvier au 31 octobre 2026 : 10h - 12h30 et 14h - 18h, fermé les lundis.

Crédits photo : Salle 9, Statue de Jean de La Fontaine, © M. de La Forest

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com