Hériter d’un domaine, hériter d’un passé : Nos héritages, d'Anna Hope

Après un bref passage aux éditions Le Bruit du monde, la romancière et actrice britannique retrouve la maison Gallimard – Le Rocher blanc (trad. Elodie Leplat), paru dans la maison du groupe Editis, avait réalisé 11.000 ventes, bien loin de ses précédents résultats. Le roman s’ancre dans un moment précis — les jours qui précèdent l’enterrement de Philip Brooke — pour déployer une réflexion ample sur la transmission, la filiation et les tensions entre héritage matériel et legs moral.

L’histoire se déroule sur un temps resserré, mais la narration, elle, embrasse plusieurs générations. Frannie Brooke hérite du domaine familial, vaste propriété du Sussex transmise « de Brooke en Brooke, sur sept générations ».

À cette succession s’ajoute un deuil récent, encore mal assimilé : « On enterre son père dans deux jours. » Autour de Frannie gravitent des personnages étroitement liés au lieu et à son histoire. Grace, la mère, épouse longtemps effacée d’un homme dominateur, Milo, le frère, porteur de projets ambitieux et contestés, et Rowan, la fille de Frannie, dont les cauchemars donnent une forme brute à l’angoisse familiale. Chaque trajectoire individuelle vient percuter l’héritage commun.

La trame narrative repose sur une tension constante entre conservation et transformation. Frannie incarne une vision écologique du domaine, tournée vers la régénération du vivant : « des millions d’années de roche sédimentée, strate sur strate ». Son travail patient — abattre les conifères, laisser revenir la lumière, accueillir le retour du rossignol — s’oppose frontalement au projet de Milo.

Celui-ci imagine un centre de soins haut de gamme, La Clairière, destiné à une clientèle fortunée en quête de reconnexion. Le dialogue entre le frère et la sœur, souvent heurté, cristallise l’un des enjeux majeurs du roman : que faire d’un héritage quand les visions du futur divergent radicalement ?

La maison, quant à elle, agit comme un personnage à part entière. Pour Grace, elle est un lieu de domination et de renoncements. Elle le dit sans détour : « J’ai sacrifié cinquante années de ma vie à cette maison. »

Les portraits d’ancêtres, le regard figé de la grand-mère aristocratique, les règles tacites de bienséance composent un décor mental oppressant. À l’inverse, Rowan perçoit immédiatement la charge affective du lieu : « Cette maison… elle me fait peur. Je l’aime pas. » L’interaction entre les générations révèle ainsi des strates de mémoire souvent incompatibles.

Sur le plan narratif, Anna Hope adopte une construction chorale maîtrisée. Les points de vue alternent, sans jamais se confondre, offrant au lecteur une vision fragmentée, mais cohérente, de l’ensemble. Les scènes s’enchaînent avec une fluidité qui masque une architecture précise.

La narration épouse tantôt la lenteur contemplative — les descriptions de la nature, minutieuses, presque sensorielles — tantôt l’urgence des échanges familiaux. La langue se distingue par une syntaxe ample, riche en incises, où les phrases longues laissent affleurer la pensée avant d’être brutalement interrompues par une réplique sèche ou une question d’enfant.

Les dialogues, très présents, jouent un rôle structurant. Ils ne servent pas seulement à faire avancer l’action, mais à révéler les rapports de force. Ainsi, lorsque Milo évoque le projet de La Clairière, Frannie oppose une résistance pragmatique, presque administrative, qui tranche avec l’emphase de son frère. La confrontation reste feutrée, mais la tension est palpable.

Les mots circulent, se heurtent, parfois se dérobent — à l’image de cet héritage dont personne ne parvient à définir clairement la valeur.

Nos héritages explore enfin une question plus souterraine : celle de la responsabilité. Hériter, ici, n’est pas seulement recevoir, mais décider. Décider pour les vivants, pour les morts, pour ceux qui viendront après. Le roman ne tranche pas. Il observe, il met en scène, il laisse les contradictions se déployer. À travers cette chronique familiale étendue, Anna Hope interroge ce que signifie appartenir à une lignée — et ce que cela coûte.

