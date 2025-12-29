Les intimidations de librairies, des “atteintes graves à la liberté d'expression

L'année 2025 a été marquée par des intimidations dirigées contre les librairies, dans plusieurs villes françaises, en raison de la présence d'ouvrages consacrés à la Palestine en vitrine ou de l'organisation d'événements évoquant les actions de l'État d'Israël à Gaza.

La liste est longue : la librairie Les Jours heureux (Rosny-sous-Bois), visée pour la présence d’un photographe sur les refuzniks israélien·ne·s ; Violette and Co (Paris) pour un livre de coloriage sur la Palestine ; Petite Égypte (Paris) pour la venue d’une rapporteuse spéciale de l’ONU ; La Libre Pensée (Paris) pour l’accueil d’une partie d’un colloque sur la Palestine initialement annulé par le Collège de France.

Le recensement des établissements attaqués s'allonge mois après mois. Régulièrement, vitrines et locaux sont « souillés, tagués ou brisés », pour des prises de position antifascistes et anti-extrême droite, ou encore en faveur des droits LGBTQIA+, comme à Marseille (Petit Pantagruel), Périgueux (Les Bullivores), Nantes (Les Vagues) ou Paris (La Brèche, La Tête ailleurs, Rerenga).

En ce mois de décembre, l'extrême droite a encore frappé à Marseille, où les librairies Transit et Les sauvages ont été marquées par des croix celtiques, symbole récupéré par les idéologies racialistes et fascistes.

Enfin, cette attaque directe contre les librairies peut aussi prendre une forme plus institutionnelle : à Paris, le groupe Changer Paris/Les Républicains a ainsi réussi à bloquer le vote d'une enveloppe de subventions destinée à 40 librairies de la capitale, au motif que l'enseigne Violette & Co en faisait partie. Accusé d'antisémitisme pour la présence d'un livre de coloriages sur la Palestine dans sa vitrine, l'établissement a servi de prétexte pour condamner une profession trop engagée.

Heureusement, un nouveau vote, il y a quelques jours, a validé cette aide à l’investissement très utile aux commerces de livres.

Quelqu'un au ministère ?

Ce contexte particulièrement hostile à l'engagement des librairies inquiète une partie du milieu du livre, conscient d'assister à un basculement en matière de violence, en particulier de la part de l'extrême droite. « Ces manifestations de violence sont inacceptables. Elles n’ont d’autres buts que de provoquer de la peur et d’induire une forme d’autocensure », soulignaient ainsi les signataires d'une tribune parue en octobre dernier dans Le Monde.

Association des bibliothécaires de France, Syndicat de la librairie française, Société des Gens de Lettres, Syndicat national de l’édition et Conseil permanent des écrivains s'associaient alors pour déplorer que les librairies deviennent « les réceptacles de tous les débordements idéologiques ».

Du côté du ministère de la Culture, le silence radio a été assourdissant, puisque Rachida Dati n'a pas témoigné le moindre soutien pour l'un des commerces visés. Dans l'affaire des subventions parisiennes bloquées, la ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement était même plus directement concernée, puisque son groupe politique était à la manœuvre...

Le gouvernement « condamne »

Lors de la séance publique du 23 décembre dernier, le sénateur de Paris Ian Brossat a saisi l'occasion d'interroger la ministre de la Culture sur les mesures que le gouvernement « entend prendre pour protéger les librairies indépendantes face aux attaques dont elles sont la cible, pour renforcer leur accompagnement et pour soutenir durablement leur modèle économique », via une question orale qu'il avait posée il y a quelques semaines.

Silencieuse sur ce sujet, Rachida Dati était aussi absente, lors de cette séance publique au Sénat et Stéphanie Rist, ministre de la Santé, des Familles, de l'Autonomie et des Personnes handicapées, a donc pris la parole.

« [L]e Gouvernement condamne fermement les actes d'intimidation, de dégradation et de menace visant les librairies indépendantes sur l'ensemble du territoire », a-t-elle commencé, en soulignant que ceux-ci « constituent des atteintes graves à la liberté d'expression et au fonctionnement démocratique de notre société ».

En matière d'actions concrètes, outre les éventuelles suites judiciaires, la ministre a renvoyé au Guide juridique et pratique sur la liberté de création, publié en juillet dernier par le ministère de la Culture, et mentionné la nomination de Juliette Mant, haute fonctionnaire pour la liberté de création, ainsi que les référents dédiés au sein des directions régionales des affaires culturelles (Drac). Sans plus pour l'instant.

Quant au soutien économique, il s'incarne dans des « prêts sans intérêt et des subventions » : 3 millions € ont été distribués par le Centre national du livre en 2024, 1,2 million € dans le cadre de contrats de filière conclus avec les régions et les Drac. Ces dernières ont elles-mêmes attribué 1,3 million € de subventions en 2024, auxquelles s'ajoutent des dispositifs spécifiques, tels que « Jeunes en librairie ».

Adversaire de Rachida Dati à Paris, le sénateur Ian Brossat, dans sa propre réponse aux éléments avancés par le gouvernement, n'a pas épargné l'élue du 7e arrondissement... Rappelant le silence de cette dernière, il a constaté : « Je regrette, madame la ministre [Stéphanie Rist], que vous ne soyez pas ministre de la Culture, car il y aurait au moins, dans ce gouvernement, quelqu'un qui défend les librairies indépendantes et le pluralisme. »

Le passage, lors de la séance publique du 23 décembre 2025, est visible ci-dessous, à partir de la 10e minute.

Photographie : Ian Brossat, sénateur de Paris et membre du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, lors de la séance publique au Sénat, le 23 décembre dernier (capture d'écran)

