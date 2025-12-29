Tauromachie, jazz, lettres : ce que Francis Marmande a voulu tenir ensemble

Ancien élève de l’École normale supérieure de Saint-Cloud, agrégé de lettres modernes, docteur avec une thèse consacrée à Georges Bataille politique, Francis Marmande n’a jamais séparé l’écriture de la pensée critique. Bataille restera d’ailleurs un axe structurant de son travail : essais, articles, direction de colloques, édition des derniers volumes (tomes X à XII) des Œuvres complètes chez Gallimard.

Chez lui, l'auteur de La Littérature et le Mal n’est ni une référence académique ni un monument figé, mais un point de tension permanent, une zone de risque pour la langue et pour la pensée.

Ses propres livres, romans comme essais, relèvent de la même logique. La Mémoire du chien, Le Chemin des dames, La Housse partie, À partir du lapin, Rocío ou Curro, Romero, y Curro Romero forment un ensemble discontinu, traversé par la mémoire, la violence, le corps, le politique, la fête, la mort.

Il a écrit par fragments, par glissements, par collisions. La phrase avance à coups d’images, d’ironie sèche, de ruptures de rythme. Il s’y refuse à toute neutralité : écrire, pour lui, reste un acte engagé, au sens physique autant qu’intellectuel.

Cette exigence se retrouve dans son travail critique. À Jazz Magazine, où il collabore pendant près de trente ans, il écrit sur le jazz comme on écrit sur une histoire en lutte : musique noire américaine, esthétique du conflit, invention collective. Au Monde, où il publie à partir de la fin des années 1970, il impose une voix singulière, qu’il s’agisse de jazz, de littérature ou de tauromachie.

Ses chroniques taurines, assumées et controversées, relèvent moins de l’apologie que d’une tentative obstinée de penser la violence, le rituel, la mise en jeu du corps et de la mort dans l’espace public.

Francis Marmande n’a jamais dissocié les arts. Il écrit, il dessine, il joue de la contrebasse, il prête sa plume à la musique, participe notamment au disque La nuit est au courant du Jac Berrocal Group, cosigne un film avec Jean-Louis Comolli autour du concerto pour clarinette de Mozart.

Cette circulation permanente entre les formes nourrit une œuvre qui se tient à distance des compartimentages disciplinaires. Même à l’université, où il enseigne à Paris-Diderot puis à Lyon-II, il privilégie la lecture comme expérience vivante, mêlant roman, musique, histoire et politique.

Coanimateur de la revue Lignes avec Michel Surya pendant plus d’une décennie, Francis Marmande participe aussi à une aventure intellectuelle collective, marquée par une attention constante aux zones de crise : fascismes anciens et nouveaux, rapports de domination, impensés de la modernité.

Par Hocine Bouhadjera

