Gaza, quel avenir pour le droit international ?

Après L’Ère des extrêmes (Agone, 2020), entendue comme l’étude magistrale que l’historien Éric Hobsbawm consacra aux révolutions politiques et culturelles ainsi qu’aux bouleversements majeurs du XXᵉ siècle (1914-1991) – les deux guerres mondiales, le progrès scientifique et la création artistique au premier chef –, c’est encore L’Ère des extrêmes : l’ère de nouvelles visions du monde exterminatrices faisant du colonialisme et d’une guerre d’effacement d’un peuple occupé l’unique voie du parachèvement de la « démocratie »… et de la réalisation de la « paix ».
Le 29/12/2025 à 10:43 par Faris Lounis
Dans un essai intitulé Le droit international est-il mort à Gaza ? (Riveneuve, 2025), le politiste Jérôme Heurtaux s’empare de l’un des paradoxes les plus marquants de notre temps : d’un côté, la généralisation du langage du droit international au niveau des masses citoyennes ; de l’autre, sa négation presque totale par les chancelleries de l’Occident atlantiste et par certains gouvernements autoritaires des Suds. Deux longues années de sidération, un acharnement inédit dans l’histoire mondiale contre les civils de la plus grande prison à ciel ouvert du monde : Gaza.
Ruminant son impuissance, à l’instar de l’ensemble des spectateurs lointains de cette boucherie humaine à huis clos, le maître de conférences à l’Université Paris-Dauphine inscrit ses réflexions dans l’« immense béance dans l’ordre moral du monde » que décrivait avec justesse Didier Fassin dans Une étrange défaite. Sur le consentement à l’écrasement de Gaza (La Découverte, 2024).
Une béance produite par la destruction du langage du droit international au profit de celui du colonialisme de peuplement, d’expropriation, d’expulsion et d’annihilation – lorsque les autochtones de la terre colonisée s’entêtent à rester chez eux.
Exploitant volontairement des sources en accès libre – rapports de l’ONU et des ONG, documents judiciaires et articles de presse –, l’auteur laisse entendre que le refus de savoir et la négation des faits constituent une participation au crime : « L’information sur les crimes commis à Gaza et leur évaluation au regard du droit international sont disponibles depuis le premier jour : pas le moindre journaliste, intellectuel, relais d’opinion ou conseiller présidentiel ne peut prétendre qu’il ne pouvait pas savoir. »
Publication après publication, les savoirs sur l’histoire du temps présent des crimes de masse convergent vers une même réalité : les « enquêtes s’accumulent et convergent dans leurs conclusions. C’est bien un génocide qui est commis à Gaza, sur fond d’apartheid et de colonisation, selon les experts indépendants de l’ONU. »
Faisant œuvre de pédagogie, Jérôme Heurtaux synthétise un corpus de connaissances d’une très grande précision sur la colonisation et la destruction de Gaza. Il rappelle que le recours au langage du droit par des acteurs non gouvernementaux – membres d’ONG, experts de l’ONU, journalistes, universitaires, etc. – est indispensable pour universaliser les luttes d’émancipation et d’autodétermination.
Il expose enfin, de manière détaillée, les possibles aboutissements des principaux recours juridiques visant à qualifier les crimes commis dans la guerre toujours en cours contre Gaza et l’ensemble de la Palestine. Ce faisant, il affirme avec force son attachement aux vertus civiques du droit international, et ce en dépit de son piétinement répété par des acteurs ne reconnaissant que les logiques de puissance et les rapports de force internationaux.
Certes, le droit est une affaire de temps long, mais ses catégories produisent et universalisent des normes du jugement moral et politique. Celles-ci contribuent à « l’édification d’un récit sur l’histoire qui fasse droit à celles et ceux qui en sont pour l’éternité les victimes ; à lutter contre le silence des criminels et l’oubli des victimes, de leur existence passée et de leur nom même ».
Quant aux juristes, leurs expertises et leurs engagements citoyens « contribuent fortement à rendre visibles un certain nombre de crimes en les qualifiant au regard du corpus juridique, les faisant ainsi sortir du “brouillard de la guerre”, cette stratégie de confusion permanente que les belligérants entretiennent pour dissimuler leurs atteintes au droit international ».
Gageons donc de préserver les espoirs portés par ce précieux outil, surtout face aux périls bruns qui menacent d’en finir avec ce qui subsiste de l’État de droit dans le « monde libre ».
Crédits photo : Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0
Par Faris Lounis
Contact : farislounis27@outlook.fr
Paru le 27/11/2025
254 pages
Riveneuve éditions
12,50 €
