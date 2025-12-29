Benjamin Morel, du ministère à la Drac Bourgogne-Franche-Comté

Aujourd'hui conseiller social, budget, fiscalité, investissement et mécénat au ministère de la Culture, Benjamin Morel devient, à compter du 5 janvier 2026, le directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté.
Administrateur de l'État du deuxième grade, Benjamin Morel est nommé directeur régional des affaires culturelles de la région Bourgogne-Franche-Comté, à compter du 5 janvier 2026, annonce un arrêté de la ministre de la Culture en date du 2 décembre dernier.
Son mandat s'étend sur une durée de quatre ans, avec une période probatoire de six mois.
Benjamin Morel avait fait son entrée au sein du cabinet de Rachida Dati en janvier 2025, après la reconduction de cette dernière au sein du gouvernement. Avant cette arrivée rue de Valois, il officiait en tant que secrétaire général du Service historique de la Défense, et comptait parmi les anciens administrateurs du Théâtre national de Strasbourg.
Il connaissait déjà le ministère de la Culture, puisqu'il avait travaillé au sein de son secrétariat général pendant deux ans. Benjamin Morel succède, au sein de la Drac Bourgogne–Franche-Comté, à Aymée Rogé, devenue directrice de la Drac Auvergne-Rhône-Alpes en novembre dernier.
La direction régionale des affaires culturelles de la région Bourgogne–Franche-Comté est installée sur plusieurs sites, avec son siège à Dijon, mais aussi une antenne à Besançon et des unités départementales de l'architecture et du patrimoine (UDAP) pour les 8 départements, implantées respectivement à Dijon, Mâcon, Nevers, Auxerre, Besançon, Vesoul, Belfort et Lons-le-Saunier.
Elle compte 155 emplois, répartis sur ces différents sites. La Drac est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent, de la connaissance, protection, conservation et valorisation du patrimoine au développement du livre et de la lecture, en passant par l'éducation artistique et culturelle et la transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France, entre autres.
Photographie : Palais des Ducs et des États de Bourgogne, à Dijon (illustration, Patrick, CC BY-SA 2.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
