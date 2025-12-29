Young Sherlock, la prime jeunesse d'un détective chez Amazon

Parus en France aux éditions Flammarion, dans des traductions de Marie Hermet, les ouvrages de la série littéraire d'Andrew Lane, Les Premières Aventures de Sherlock Holmes, ont servi de base pour le déroulé de la série Young Sherlock.

Le scénario des huit épisodes de la première saison a été cosigné par Matthew Parkhill, Peter Harness, Francesca Lin et Kt Roberts, tandis que leur réalisation a été assurée par un certain Guy Ritchie, mais aussi Anders Engström, Tricia Brock ou encore Dennie Gordon.

Outre Hero Fiennes-Tiffin, le casting de la série compte notamment Joseph Fiennes, Natascha McElhone et Colin Firth. La diffusion sur Amazon Prime commencera le 4 mars 2026.

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com