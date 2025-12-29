Le label “Capitale française de la culture” perd sa périodicité

Deux éditions et un clap de fin ? Après la non-attribution du label « Capitale française de la culture » en 2026, les hypothèses autour d'une suppression pure et simple de ce dispositif du ministère de la Culture allaient bon train.

Un décret cosigné par Sébastien Lecornu, Premier ministre, et Rachida Dati, locataire de la rue de Valois, a apporté une modification de taille au label : il ne sera en effet plus attribué tous les deux ans, le rythme institué à sa création. Ainsi, Villeurbanne avait inauguré le dispositif en 2022, avant de passer le relais à Pays de Montbéliard Agglomération en 2024.

L'absence d'un appel à candidatures de la part du ministère pour désigner la « Capitale française de la culture » de l'année 2026 avait jeté le doute sur la pérennité de cette labellisation, qui comprenait, rappelons-le, « un soutien financier déterminé par le ministère chargé de la culture pour la mise en œuvre » du projet culturel présenté par la collectivité lauréate.

En 2022, ce financement s'élevait tout de même à un million d’euros, à parité entre le ministère de la Culture et la Caisse des Dépôts.

Plus de temps pour évaluer

La perte de la périodicité du label « Capitale française de la culture » signifie qu'il ne sera plus attribué tous les deux ans, mais à un rythme moins soutenu. Le ministère de la Culture expliquait en effet, auprès du Conseil national d'évaluation des normes, que le laps de temps entre deux Capitales n'était pas suffisant pour assurer l'évaluation de l'édition précédente, prévue à l'article 8 du décret d'origine.

« [L]'anticipation des opérations requises pour l'organisation de chaque édition conduisant à prévoir le lancement de la 3e édition du label au premier trimestre 2024, pour permettre à la Capitale lauréate de bénéficier de l'année 2025 pour finaliser son projet, ce calendrier opérationnel contraint aurait conduit les services à poursuivre l'évaluation de l'édition précédente en parallèle du lancement, soit sans pouvoir bénéficier des enseignements de l'évaluation et sans pouvoir en déduire des axes d'amélioration pour la nouvelle édition », avançait ainsi la rue de Valois.

À LIRE - Recodification de la TVA : le livre, comment ça se taxe ?

Autre justification pour l'abandon de cette périodicité : en 2028, le ministère de la Culture craignait une confusion de la « Capitale française de la culture » avec l'évènement « Bourges capitale européenne de la culture » également prévu cette année-là.

Si le décret du 19 décembre dernier écarte une suppression du label, il ne lève pas toutes les inquiétudes quant à la pérennité du dispositif, notamment du côté des membres représentant les élus au sein du Conseil national d'évaluation des normes. Ces derniers souhaitent ainsi « que la suppression de la périodicité d'attribution du label n'ait pas pour conséquence, à terme, sa disparition notamment pour des raisons budgétaires »...

La délibération du Conseil national d'évaluation des normes est consultable à cette adresse, le décret du 19 décembre a quant à lui été publié au Journal officiel du 24 décembre dernier.

Photographie : À Montbéliard, « Capitale française de la culture » en 2024 (illustration, dmitry vetrov, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com