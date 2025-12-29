Sur France Culture, Nathalie Quintane, Touhfat Mouhtare et Margaret Atwood

Le Souffle de la pensée, de Géraldine Mosna-Savoye

Le vendredi de 10h à 11h

Avec Nathalie Quintane, écrivaine et essayiste à propos des Poésies d’Isidore Ducasse

Cultures du monde, de Julie Gacon

Du lundi au jeudi de 11h à 12h

Les écrivains racontent le monde

Lundi 29 décembre : Des Comores à Paris, récit intime de la clandestinité par Touhfat Mouhtare

Avec Touhfat Mouhtare, écrivaine d’origine comorienne. Autrice de l’ouvrage Choses qui arrivent (Bayard, 2025).

Focus : Sophie Blanchy, ethnologue, directrice de recherche émérite au CNRS

Mardi 30 décembre : Bulgarie, la bascule autoritaire vue par un enfant, par Momtchil Milanov

Avec Momtchil Milanov, écrivain bulgare et juriste à la Cour internationale de Justice à La Haye, auteur du roman Le Ministère des Rêves, publié en français aux éditions Les Argonautes, en août 2025, et traduit du bulgare par Marie Vrinat.

Focus : Nadège Ragaru, historienne et politiste, directrice de recherche au CNRS, rattachée au CERI Sciences-Po.

Mercredi 31 décembre : Algérie, sortir de la “grande nuit” par Kaouther Adimi

Avec Kaouther Adimi, écrivaine franco-algérienne. Autrice de La joie ennemie (Stock)

Jeudi 1er janvier : Afghanistan, nuits d’ivresses et d’errance par Khosraw Mani

Avec Khosraw Mani, auteur afghan. Auteur de Rattraper l’horizon (Actes Sud).

Focus : Les fleurs, âme de l’Afghanistan, avec la photographe Oriane Zerah.

Les Midis de Culture, de Marie Labory

Du lundi au vendredi de 12h à 13h30

12h La Critique

Vendredi 2 janvier : Littérature (spéciale romans noirs), avec Marie Sorbier et François Angelier

Fox de Joyce Carol Oates (Philippe Rey)

Baignades de Andrée A. Michaud (Rivages)

13h La Rencontre

Lundi 29 décembre : Avec Lise Charles, écrivaine, pour son roman Paranoïa (POL)

Jeudi 1er janvier : Avec Margaret Atwood, écrivaine, à l’occasion de la parution de son autobiographie Le Livre des vies - Mémoires écarlates (Robert Laffont) (Rediffusion)

Le Book Club, de Mathilde Wagman

Du lundi au vendredi de 15h à 16h

Lundi 29 décembre : La surprise, mode d’emploi (Rediffusion)

Avec Valérie Zenatti pour La surprise (Autrement)

Mardi 30 décembre : L’ordre des choses

Avec Marion Muller-Collard pour L'ordre des choses (Sabine Wespieser éditeur)

Mercredi 31 décembre : La lumière, cette “bête bizarre”

Avec Jérémie Brugidou pour Bestiaire de lumière (L’Ogre)

Jeudi 1er janvier : Laurent Mauvignier : mémoires ravivées (Rediffusion)

Avec Laurent Mauvignier pour La maison vide (Minuit), Prix Goncourt 2025

Vendredi 2 janvier : Dans la bibliothèque d'Amélie Nothomb

La Série Fiction

Du lundi au vendredi de 20h à 20h30

David Copperfield d'après Charles Dickens

Réalisation Baptiste Guiton / Traduction et adaptation Maylis Besserie

Avec notamment Viggo Ferreira-Redier (David Copperfield (enfant)), Pascal Cesari (David Copperfield (adulte)), Luce Mouchel (Miss Trotwood), Ophélia Kolb (Mistress Copperfield), Emeline Bayart (Peggotty)

Lorsqu’il publie David Copperfield en 1850, Charles Dickens offre à ses lecteurs le premier roman qu’il ait écrit à la première personne, et, derrière l’histoire de son héros, c’est aussi parfois la sienne que l’on peut lire. Mais ce que dessinent surtout les douloureuses premières années, le dur apprentissage de la vie dans une fabrique, puis la fuite et l’errance picaresque de David Copperfield, c’est un roman de formation où le personnage se fait son propre biographe. Il arrive qu’on ne sache pas si le réel évoqué est celui que l’enfant vécut au présent ou celui que l’adulte revisite au passé. Car, d’épreuve en épreuve, c’est une nouvelle image de soi que le narrateur reconstruit, avant de devenir, à la fin du livre, un écrivain semblable à celui qui a pris la plume pour raconter sa vie, et nous offrir le plus grand roman anglais du XIXème siècle.

Lectures du soir

Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h

Bonnes nouvelles, grands comédiens

Production Patrice Galbeau

La série d’émissions « Bonnes nouvelles, grands comédiens », proposée par Patrice Galbeau sur France Culture de 1970 à 1982, a remis à l’honneur la nouvelle, genre littéraire qui fit florès au XIXe siècle avant de décliner peu à peu. Porté par la voix d’un acteur ou actrice célèbre d’alors (de Madeleine Renaud à Michaël Lonsdale en passant par Pierre Brasseur), chacun de ces courts récits d’écrivains parvient à nous plonger dans une histoire, un décor, à nous faire partager les sentiments et les émotions de personnages attachants, étranges, fictifs ou réels. Que ce soient la Britannique Katherine Mansfield (1888-1923), le Suisse Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947), le Roumain (de langue française) Panaït Istrati (1884-1935) ou encore les Français Colette (1873-1954) et Léon-Paul Fargue (1876-1947), tous prouvent qu’en cette première moitié du XXe siècle la nouvelle offre encore des œuvres magnifiques.

Théâtre et Cie

Le dimanche de 20h à 22h

Portrait de Ludmilla en Nina Simone de David lescot (Rediffusion)

Réalisation de Laurence Courtois d’après la mise en scène de David Lescot

Elle est une figure de tragédie, une statue qui chante. Lorsqu’elle dévisage le public au début des concerts, chacun se sent regardé, accusé, elle impose silence, effroi. Puis elle rit, et elle commence. Nina Simone, née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, aurait pu devenir concertiste classique, mais elle était noire, et elle portera toute sa vie le deuil de ce destin bouché. Elle fut plus tard une figure de la lutte des droits civiques, elle devint amie avec James Baldwin.

Il y a en elle une double nature : mélancolique et combattive, que l’on retrouve dans sa musique, où perce toujours le blues, même derrière l’engagement des hymnes. Ce serait un portrait d’elle, comme un documentaire, un entretien. Parce que j’aime que l’on se raconte, et qu’on raconte l’histoire non pas comme en monologuant mais en répondant à des questions, dans un jeu d’aller-retour. J’aime les entretiens parce qu’on peut y faire passer des histoires de dimensions diverses, la grande et la petite, la collective et la personnelle.

Avec Ludmilla Dabo et David Lescot

Suivie de

La Chose commune (Rediffusion)

De David Lescot / Réalisation Sophie-Aude Picon

