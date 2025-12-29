Sur France Culture, Nathalie Quintane, Touhfat Mouhtare et Margaret Atwood

D'une semaine à l'autre, d'une année à l'autre, France Culture conserve une place de choix pour la littérature au sein de sa grille des programmes. Du lundi 29 décembre 2025 au dimanche 4 janvier 2026, Nathalie Quintane, Margaret Atwood, Laurent Mauvignier ou encore Amélie Nothomb se croisent sur les ondes...
Le 29/12/2025 à 09:13 par Dépêche
0 Réactions | 4 Partages
Publié le :
29/12/2025 à 09:13
0
Commentaires
4
Partages
Le vendredi de 10h à 11h
Avec Nathalie Quintane, écrivaine et essayiste à propos des Poésies d’Isidore Ducasse
Du lundi au jeudi de 11h à 12h
Les écrivains racontent le monde
Lundi 29 décembre : Des Comores à Paris, récit intime de la clandestinité par Touhfat Mouhtare
Avec Touhfat Mouhtare, écrivaine d’origine comorienne. Autrice de l’ouvrage Choses qui arrivent (Bayard, 2025).
Focus : Sophie Blanchy, ethnologue, directrice de recherche émérite au CNRS
Mardi 30 décembre : Bulgarie, la bascule autoritaire vue par un enfant, par Momtchil Milanov
Avec Momtchil Milanov, écrivain bulgare et juriste à la Cour internationale de Justice à La Haye, auteur du roman Le Ministère des Rêves, publié en français aux éditions Les Argonautes, en août 2025, et traduit du bulgare par Marie Vrinat.
Focus : Nadège Ragaru, historienne et politiste, directrice de recherche au CNRS, rattachée au CERI Sciences-Po.
Mercredi 31 décembre : Algérie, sortir de la “grande nuit” par Kaouther Adimi
Avec Kaouther Adimi, écrivaine franco-algérienne. Autrice de La joie ennemie (Stock)
Jeudi 1er janvier : Afghanistan, nuits d’ivresses et d’errance par Khosraw Mani
Avec Khosraw Mani, auteur afghan. Auteur de Rattraper l’horizon (Actes Sud).
Focus : Les fleurs, âme de l’Afghanistan, avec la photographe Oriane Zerah.
Du lundi au vendredi de 12h à 13h30
12h La Critique
Vendredi 2 janvier : Littérature (spéciale romans noirs), avec Marie Sorbier et François Angelier
Fox de Joyce Carol Oates (Philippe Rey)
Baignades de Andrée A. Michaud (Rivages)
13h La Rencontre
Lundi 29 décembre : Avec Lise Charles, écrivaine, pour son roman Paranoïa (POL)
Jeudi 1er janvier : Avec Margaret Atwood, écrivaine, à l’occasion de la parution de son autobiographie Le Livre des vies - Mémoires écarlates (Robert Laffont) (Rediffusion)
Du lundi au vendredi de 15h à 16h
Lundi 29 décembre : La surprise, mode d’emploi (Rediffusion)
Avec Valérie Zenatti pour La surprise (Autrement)
Mardi 30 décembre : L’ordre des choses
Avec Marion Muller-Collard pour L'ordre des choses (Sabine Wespieser éditeur)
Mercredi 31 décembre : La lumière, cette “bête bizarre”
Avec Jérémie Brugidou pour Bestiaire de lumière (L’Ogre)
Jeudi 1er janvier : Laurent Mauvignier : mémoires ravivées (Rediffusion)
Avec Laurent Mauvignier pour La maison vide (Minuit), Prix Goncourt 2025
Vendredi 2 janvier : Dans la bibliothèque d'Amélie Nothomb
Du lundi au vendredi de 20h à 20h30
David Copperfield d'après Charles Dickens
Réalisation Baptiste Guiton / Traduction et adaptation Maylis Besserie
Avec notamment Viggo Ferreira-Redier (David Copperfield (enfant)), Pascal Cesari (David Copperfield (adulte)), Luce Mouchel (Miss Trotwood), Ophélia Kolb (Mistress Copperfield), Emeline Bayart (Peggotty)
Lorsqu’il publie David Copperfield en 1850, Charles Dickens offre à ses lecteurs le premier roman qu’il ait écrit à la première personne, et, derrière l’histoire de son héros, c’est aussi parfois la sienne que l’on peut lire. Mais ce que dessinent surtout les douloureuses premières années, le dur apprentissage de la vie dans une fabrique, puis la fuite et l’errance picaresque de David Copperfield, c’est un roman de formation où le personnage se fait son propre biographe. Il arrive qu’on ne sache pas si le réel évoqué est celui que l’enfant vécut au présent ou celui que l’adulte revisite au passé. Car, d’épreuve en épreuve, c’est une nouvelle image de soi que le narrateur reconstruit, avant de devenir, à la fin du livre, un écrivain semblable à celui qui a pris la plume pour raconter sa vie, et nous offrir le plus grand roman anglais du XIXème siècle.
Du lundi au vendredi de 20h35 à 21h
Bonnes nouvelles, grands comédiens
Production Patrice Galbeau
La série d’émissions « Bonnes nouvelles, grands comédiens », proposée par Patrice Galbeau sur France Culture de 1970 à 1982, a remis à l’honneur la nouvelle, genre littéraire qui fit florès au XIXe siècle avant de décliner peu à peu. Porté par la voix d’un acteur ou actrice célèbre d’alors (de Madeleine Renaud à Michaël Lonsdale en passant par Pierre Brasseur), chacun de ces courts récits d’écrivains parvient à nous plonger dans une histoire, un décor, à nous faire partager les sentiments et les émotions de personnages attachants, étranges, fictifs ou réels. Que ce soient la Britannique Katherine Mansfield (1888-1923), le Suisse Charles-Ferdinand Ramuz (1878-1947), le Roumain (de langue française) Panaït Istrati (1884-1935) ou encore les Français Colette (1873-1954) et Léon-Paul Fargue (1876-1947), tous prouvent qu’en cette première moitié du XXe siècle la nouvelle offre encore des œuvres magnifiques.
Le dimanche de 20h à 22h
Portrait de Ludmilla en Nina Simone de David lescot (Rediffusion)
Réalisation de Laurence Courtois d’après la mise en scène de David Lescot
Elle est une figure de tragédie, une statue qui chante. Lorsqu’elle dévisage le public au début des concerts, chacun se sent regardé, accusé, elle impose silence, effroi. Puis elle rit, et elle commence. Nina Simone, née dans une famille pauvre de Caroline du Nord, aurait pu devenir concertiste classique, mais elle était noire, et elle portera toute sa vie le deuil de ce destin bouché. Elle fut plus tard une figure de la lutte des droits civiques, elle devint amie avec James Baldwin.
Il y a en elle une double nature : mélancolique et combattive, que l’on retrouve dans sa musique, où perce toujours le blues, même derrière l’engagement des hymnes. Ce serait un portrait d’elle, comme un documentaire, un entretien. Parce que j’aime que l’on se raconte, et qu’on raconte l’histoire non pas comme en monologuant mais en répondant à des questions, dans un jeu d’aller-retour. J’aime les entretiens parce qu’on peut y faire passer des histoires de dimensions diverses, la grande et la petite, la collective et la personnelle.
Avec Ludmilla Dabo et David Lescot
Suivie de
La Chose commune (Rediffusion)
De David Lescot / Réalisation Sophie-Aude Picon
Par Dépêche
Contact : depeche@actualitte.com
Paru le 27/08/2025
176 pages
Bayard
16,00 €
Paru le 20/08/2025
256 pages
Stock
19,90 €
Paru le 20/08/2025
224 pages
Actes Sud Editions
21,00 €
Commenter cet article