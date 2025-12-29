Mon cactus rose va probablement fleurir : prendre de l'âge avec Colette

Ainsi commence ce texte, repris pour l’occasion :

« Monsieur, Vous me demandez de venir passer une huitaine de jours chez vous, c’est-à-dire auprès de ma fille que j’adore. [...] Pourtant, je n’accepterai pas votre aimable invitation, du moins pas maintenant. Voici pourquoi : mon cactus rose va probablement fleurir. C’est une plante très rare, que l’on m’a donnée, et qui, m’a-t-on dit, ne fleurit sous nos climats que tous les quatre ans. Or, je suis déjà une très vieille femme, et, si je m’absentais pendant que mon cactus rose va fleurir, je suis certainement de ne pas le voir refleurir une autre fois… »

Âgée de soixante-seize ans, la mère de la narratrice refuse de la retrouver, guidée par l’envie de voir fleurir son cactus. Une bien étrange entrée en la matière, qui peut surprendre. Pourtant, ces premières lignes s’imposent comme allant à contre-courant : l’amour d’une mère, aussi puissant soit-il, ne prend pas le dessus sur l’individu. Sur la femme, ou même la jeune fille qui demeure, fascinée par une plante sur le point d’éclore.

Et qui, elle-même, s’autorise se renouveau, là où la société attendrait qu’elle se précipite pour retrouver sa fille, son enfant, précieux, son centre de gravité… Loin d’en vouloir à sa mère, la narratrice semble admiratrice. Elle-même se surprend à rêvasser, replonger dans ses souvenirs et, par moments, se demander si elle aurait dû ou pu faire les choses autrement, notamment concernant ses amours passées.

Y avait-il un autre chemin ? Ou était-elle vouée à aimer, trébucher, pour finalement dire adieu ? Vivre en compagnie d’un homme menait donc systématiquement à la solitude ? « Ainsi va la routine de souffrir, comme va l’habitude de la maladresse amoureuse, comme va le devoir d’empoisonner, innocemment, toute vie à deux… »

Avec ce nouveau titre dans la Collection Au Cœur des Éditions Les Prouesses, c’est une autre pépite de littérature féminine mise en avant avec un regard neuf. En miroir aux mots de Colette, l’autrice Élise Thiébaut propose un texte, ou plutôt une ode à la liberté de prendre de l’âge et d’en apprécier chaque facette – tout particulièrement en tant que femme.

« Moi aussi j’ai un cactus sur ma terrasse, des griffes de sorcières, un jasmin courageux qui regarde avec envie son frère planté en pleine terre, tandis que je l’oblige à vivre dans la prison d’un pot. [...] Comme les plantes de ma terrasse, je suis une personne des interstices. Je me reconnais dans la fleur qui pousse entre les pavés, les failles du muret de pierres sèches, cette herbe folle qui persiste depuis l’enfance malgré les empêchements à sa volonté d’advenir : gagner sa vie, donner du soin, s’adapter et s’excuser. Se défendre. Se maltraiter. Se soigner. Se mentir beaucoup, tout le temps, sans le savoir. Aimer seulement sur les chemins balisés, loin de son désir. »

Élise Thiébaut fait écho à Colette qui, en son temps, avait écrit sur ces corps qui vieillissent, qui changent, que la société dépeint comme des objets qui ne pourraient plus inspirer le désir. Pourtant, derrière chaque ride se cache un souvenir, une expérience, une euphorie à partager, à cultiver quotidiennement.

Vieillir n’est pas une tragédie, voici une certitude : vieillir est un chapitre de nouveaux possibles, de résistance. Loin des injonctions, loin des attentes d’une société patriarcale qui étouffe, Colette puis Élise Thiébaut célèbrent la vieillesse féminine sans une once de retenue.

Et comme pour chaque numéro, en son centre, une affiche détachable tout en beauté – réalisée cette fois-ci par Judith Fraggi – pour un petit objet de littérature délicat et tissé de bienveillance.

Par Valentine Costantini

