Quand Simone de Beauvoir décryptait “le phénomène Bardot, légende créée par les autres

Publié en août 1959 dans le magazine américain Esquire, Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome n’est pas un livre au sens strict, mais d'un essai incisif de Simone de Beauvoir consacré au « phénomène Bardot ». L’autrice y propose moins une notice biographique qu’une lecture sociale : Bardot, décédée ce 28 décembre 2025, devient un révélateur des tensions de la France d’après-guerre, prise entre morale bourgeoise, culture de masse et reconfiguration des désirs.
Le 28/12/2025 à 16:42 par Nicolas Gary
0 Réactions | 8 Partages
Publié le :
28/12/2025 à 16:42
0
Commentaires
8
Partages
Ce qui intéresse de Beauvoir, ce n’est pas tant la trajectoire intime de l’actrice que ce qu’elle révèle d’une société en mutation. Bardot, écrit-elle, est moins une personne qu’« une légende créée par les autres », un mythe façonné par les regards, les attentes et les contradictions de la France d’après-guerre.
Beauvoir observe un pays pris entre deux pôles : une morale bourgeoise encore pesante et une culture de masse qui accélère la circulation des images, des désirs, des fantasmes. Bardot surgit là, au point de tension. « Elle ne correspond pas aux catégories traditionnelles », note Beauvoir ; c’est précisément cette inadéquation qui la rend à la fois fascinante et insupportable.
L’essai s’ouvre sur une scène apparemment anodine : un réveillon télévisé. Brigitte Bardot apparaît simplement vêtue, guitare à la main. Rien de spectaculaire — et pourtant. La réaction du public est immédiate, clivée, presque brutale. Beauvoir décrit « le sarcasme, les rires gênés, l’hostilité à peine voilée » d’un côté, et de l’autre une fascination muette, difficile à assumer.
Certains hommes, écrit-elle, se réfugient dans la moquerie, mais « ne pouvaient s’empêcher de la dévorer des yeux ». Tout est déjà là : le regard désirant, la gêne, le besoin de disqualification. Bardot ne joue pas un rôle, elle ne cherche pas à séduire — du moins pas selon les codes habituels. Et c’est précisément cela qui dérange.
Pour nommer ce trouble collectif, Beauvoir forge l’expression de « syndrome de Lolita ». Il ne s’agit pas seulement d’un goût pour la jeunesse, mais d’un mécanisme culturel : l’élévation de la très jeune femme au rang d’idéal érotique, à condition qu’elle reste associée à une forme d’innocence.
Bardot incarne cette figure paradoxale que Beauvoir résume ainsi « une femme-enfant, désirée précisément parce qu’elle semble ignorer qu’elle est désirable ».
Tout se joue dans cette apparente inconscience. Bardot n’exhibe pas sa sexualité ; elle la laisse affleurer. Beauvoir insiste : « son érotisme est d’autant plus troublant qu’il paraît involontaire ». Elle ne calcule pas, elle ne compose pas — du moins le croit-on. Et cette absence de calcul autorise le désir masculin à s’exercer sans culpabilité.
Mais réduire Bardot à une projection masculine serait trop simple. Beauvoir s’y refuse. Elle observe un autre malaise, plus discret, mais tout aussi révélateur : celui des femmes. Beaucoup la jugent « facile », voire indécente, tout en reconnaissant son pouvoir d’attraction. Pourquoi ? Parce que Bardot rompt avec un modèle encore dominant — celui de l’épouse vertueuse, de la mère légitime.
« Elle ne demande rien », écrit Beauvoir, « ni approbation ni pardon ». Bardot ne justifie pas son existence, ne s’excuse pas d’être regardée. Cette autonomie symbolique — fragile, ambiguë, mais réelle — déstabilise. Elle cristallise un conflit de normes : entre une féminité codifiée et une autre, plus flottante, qui semble se suffire à elle-même.
Le contexte est décisif. En 1959, Bardot a 25 ans. Sa célébrité est mondiale. La France entre dans une modernisation accélérée : télévision omniprésente, vedettariat industriel, consommation de masse. Que cet essai paraisse d’abord en anglais n’a rien d’anecdotique. Beauvoir s’adresse à un lectorat américain curieux de comprendre pourquoi cette actrice française suscite des passions aussi violentes.
Elle le dit explicitement : Bardot est « une création française », mais son succès révèle des mécanismes universels. À travers elle, Beauvoir teste — presque, expérimente — sa grille d’analyse des rôles sexués sur un objet populaire, loin des cercles intellectuels habituels.
Aucune rencontre personnelle n’est documentée entre ces deux femmes par ailleurs, mais ce texte constitue l’un des liens les plus forts entre Bardot et le champ intellectuel du XXᵉ siècle. Brigitte Bardot n’a jamais été une figure intégrée au champ intellectuel, mais elle en a été un objet majeur d’analyse, notamment pour Simone de Beauvoir.
Car au fond l'essai ne cherche pas à percer le « mystère Bardot ». Il décrit autre chose : un dispositif. Celui d’une société qui désire l’émancipation tout en la redoutant, qui fabrique une icône pour mieux canaliser ses propres contradictions. Bardot, écrit Beauvoir, est « moins une femme qu’un miroir ».
En ce sens, il dépasse largement son objet immédiat. Beauvoir ne parle pas seulement de cinéma, ni même de célébrité. Elle interroge la fabrication des figures féminines dans l’espace public, la manière dont le regard collectif transforme une personne en symbole, puis exige de ce symbole qu’il reste conforme au rôle qui lui a été assigné. Bardot devient ainsi le lieu d’un compromis impossible entre désir et respectabilité, modernité et conservatisme.
INTERVIEW – Milo Manara : “Bardot est un véritable mythe comme Aphrodite ou Athéna”
Plus de soixante ans après sa publication, le texte conserve une étonnante actualité. Les figures ont changé, les médias aussi, mais le mécanisme demeure : fascination pour la jeunesse, injonction à la spontanéité, soupçon jeté sur toute femme qui semble trop libre — ou pas assez coupable de l’être. Relu aujourd’hui, Brigitte Bardot and the Lolita Syndrome apparaît moins comme un essai circonstanciel que comme une grille de lecture durable des rapports entre célébrité, genre et pouvoir symbolique.
Un miroir, donc. Qui ne renvoie pas une image flatteuse. Il révèle une société qui célèbre la transgression à condition qu’elle reste jeune, instinctive, non revendiquée ; qui tolère la liberté féminine tant qu’elle ne se dit pas comme telle. Bardot fascine précisément parce qu’elle semble incarner une émancipation sans discours, une liberté sans programme — ce qui la rend acceptable, mais aussi profondément ambiguë. Elle ne conteste pas frontalement l’ordre moral : elle le désoriente.
Un miroir troublant, parfois inconfortable — mais d’une redoutable efficacité pour comprendre une époque autant qu'une sociologie : d'un côté la France des années 1950, plus largement cet imaginaire collectif qui, depuis, n’a cessé de se réinventer — sans jamais se débarrasser complètement de ses contradictions.
Crédits photo : Brigitte Bardot par Milo Manara - ActuaLitté, CC BY SA 2.0
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
Plus d'articles sur le même thème
Fondateur, avec son épouse Christiane, des Éditions des Cendres, Marc Kopylov est décédé le 14 décembre dernier, à l’issue d’un long combat contre la maladie, à l'âge de 70 ans. Depuis 1984, la maison indépendante qu’il dirigeait avait construit un catalogue exigeant, attentif aux textes et à leur forme.
23/12/2025, 12:48
Le Groupe Média-Participations annonce la signature d’un accord de distribution avec la plateforme numérique africaine Gara. Ce partenariat porte sur la diffusion de son catalogue d’édition francophone sur le continent africain, via une plateforme conçue pour les usages numériques locaux. Il s’inscrit dans une stratégie de développement engagée par le groupe en Afrique, fondée sur le numérique et des partenariats avec des acteurs implantés sur le territoire.
23/12/2025, 10:35
Avec cinq autres partenaires, le diffuseur-distributeur indépendant Pollen Diffusion devient actionnaire de Tom Pousse, une maison d’édition spécialisée dans l’accompagnement des enfants et des adultes en difficulté d’apprentissage et/ou en situation de handicap. L’opération s’inscrit dans une reprise collective, tandis que le fondateur, Alain Royer, conserve la direction éditoriale.
18/12/2025, 18:26
Dans les années 2050, Stella, une jeune fille différente et courageuse, découvre le début d'Une légende oubliée : celle du Cœur de diamant, un symbole d’espoir capable de sauver la Terre. Guidée par la sagesse toltèque, une louve blanche et sa propre lumière intérieure, elle part en quête de cette légende sans se douter que c'est en quête d’elle-même qu'elle se lance. Un projet Ulule porté par Charlotte Hiroux Sırkıntı.
18/12/2025, 13:02
Aux éditions de l’Aube, la collection L’Aube noire ouvre un nouveau rendez-vous : « L’affaire qui… », une série créée et dirigée par Michèle Pedinielli, en coédition avec la Bibliothèque nationale de France (BNF).
17/12/2025, 18:23
La maison d'édition lyonnaise Black Book, spécialisée dans les jeux de rôle et jeux de société, a annoncé son placement en redressement judiciaire, validé par le tribunal des activités économiques de Lyon mi-novembre. L'entreprise est fragilisée en raison du coût lié au bail d'un important dépôt, a expliqué David Burckle, fondateur et dirigeant.
17/12/2025, 11:25
Cette fin d'année sera cruciale pour le secteur du livre, miné par des résultats jugés décevants et une certaine morosité ambiante. L'impératif économique masquera sans doute des réflexions sur l'industrialisation et la commercialisation des ouvrages, alors que certains acteurs s'interrogent sur l'impact environnemental de leurs pratiques. La maison d'édition Wildproject, qui consacrait dès 2019 un titre à l'écologie du livre, poursuit cette réflexion.
15/12/2025, 15:38
L'éditeur de livres jeunesse møtus, fondé par François David en 1988 sous un statut associatif, a été placé en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Caen, le 10 décembre 2025. La structure, rachetée en 2019 par Pierre Lenganey, alors propriétaire de la librairie alençonnaise Le Passage, a publié ses derniers livres en fin d'année 2024.
15/12/2025, 15:34
Dans les Pyrénées, Elena, Lise et Tom voient leurs vacances bouleversées par une série étrange d’attaques de troupeaux. Quand un loup se profile, la peur s’installe. En enquêtant auprès des éleveurs et des protecteurs de la nature, les jeunes héros découvrent un territoire où émotions et idées s’affrontent. Premier tome de la collection Crimes contre Nature, ce polar vert écrit par mère et fille, invite les 9-12 ans à explorer la biodiversité et à cultiver leur esprit critique. Projet porté par Claire Marine Alemany.
15/12/2025, 12:11
Les éditions Abduco annoncent l'acquisition des catalogues des Éditions des Intouchables et des maisons associées (Lanctôt Éditeur et les Éditions Cornac), dans le cadre d'un accord avec la famille de Michel Brûlé, fondateur de la maison Les Intouchables décédé le 31 mai 2021.
11/12/2025, 15:27
À l'aube de leur dixième anniversaire, Tibert Éditions ont ouvert, ce 9 décembre, une « vente solidaire », avec comme objectif de « remettre la maison d'édition à flots pour naviguer vers 2026 ». François Andrieux, fondateur de la structure, espère atteindre un objectif de 20.000 € récoltés par cette initiative afin de compenser, notamment, de « nombreux impayés de la part de librairies ».
11/12/2025, 12:06
Le Groupe Bayard annonce l’arrivée de Pauline Alvado au sein de son pôle jeunesse, où elle occupera les fonctions de directrice commerciale. Elle exercera sous la responsabilité d’Emmanuelle Marie, directrice adjointe du pôle jeunesse.
11/12/2025, 11:31
Pegasus Manga, une société de HarperCollins Publishers, annonce aujourd’hui qu’après trois ans, la marque Crunchyroll Manga reprend son nom d’origine : Kazé. Ce nom a façonné l’histoire de l’édition manga en France et en Allemagne pendant plus de 30 ans et demeure une référence culturelle, reconnue par les lecteurs et respectée par l’ensemble du secteur.
10/12/2025, 12:01
Les éditeurs et éditrices indépendant·es du monde arabe dévoilent une cartographie des politiques publiques du livre couvrant 11 pays de la région. Cette nouvelle ressource propose une lecture comparative des dispositifs législatifs, économiques et culturels qui structurent le secteur du livre et témoigne d’un travail mené malgré un contexte souvent fragile et instable.
10/12/2025, 11:15
Les éditions de l’Aube lancent Terre à terres, une nouvelle maison pour penser les transitions écologiques, sociales et technologiques. Née de la restructuration de plusieurs collections existantes, cette nouvelle entité entend rendre plus lisible un travail éditorial déjà engagé de longue date sur les questions de soutenabilité, de territoires et de transformations du monde contemporain.
09/12/2025, 16:38
Fondées en 1997, les éditions Petit à Petit ont été placées en procédure de redressement judiciaire, a appris ActuaLitté. Olivier Petit, créateur et dirigeant de la maison, nous explique avoir voulu « anticiper et prendre les mesures nécessaires pour assurer les paiements des auteurs et le financement des ouvrages en cours de réalisation ».
09/12/2025, 15:19
Figure discrète des Éditions de Minuit qu’elle dirigeait depuis la disparition de son père Jérôme Lindon, Irène Lindon s’est éteinte ce dimanche 7 décembre à l'âge de 76 ans, d'après Libération. À la tête d’une maison née dans la clandestinité pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a prolongé jusqu’à la cession à Madrigall une politique d’auteur exigeante, au service des textes et d’un catalogue marqué par le Nouveau Roman.
09/12/2025, 13:02
Isabelle Darthy, directrice des droits étrangers à l’école des loisirs et Rue de Sèvres, a été élue présidente de la commission Internationale du Syndicat national de l’édition (SNE). Sa nomination est intervenue le lundi 8 décembre 2025.
09/12/2025, 11:10
Théoricien marxiste, universitaire et éditeur militant, l'Américain Asad Haider est décédé. Il s’était imposé, en quelques années, comme l’une des voix les plus aiguës de la gauche radicale anglophone. À la croisée de la philosophie politique, de l’histoire des mouvements révolutionnaires et des luttes antiracistes, son travail n’a cessé d’interroger un même nœud : comment penser l’émancipation sans réduire la politique à la simple gestion des identités ?
08/12/2025, 18:18
Flammarion Diffusion accueille une nouvelle recrue au sein de son équipe commerciale. Depuis décembre 2025, Alice Colin a rejoint la maison en tant qu’assistante commerciale pour les secteurs Bande dessinée et Jeunesse. Elle assure la coordination commerciale, le suivi des ventes et l’accompagnement des équipes diffusion sur ces catalogues.
08/12/2025, 13:55
Les éditions Deuxième époque, maison indépendante montpelliéraine dédiée aux arts vivants, traversent une grave crise financière menaçant leur survie. Plus qu’un lieu d’édition, c’est un espace de partage, d’apprentissage et de création collective autour des auteurs, stagiaires et coopérateurs. Pour préserver cette aventure humaine et culturelle, l’équipe lance un appel aux dons afin d’assainir sa trésorerie et poursuivre la publication d’ouvrages essentiels sur le théâtre, la danse, le cinéma et les beaux-arts.
08/12/2025, 10:44
Ce 21 octobre 2025, Nicolas Sarkozy entra dans sa cellule avec de hautes ambitions littéraires : dans son sac, Le Comte de Monte-Cristo, et dans un coin de son esprit, les lettres du capitaine Dreyfus, écrites sur l’île du Diable. Il en sortit 21 jours plus tard, un manuscrit sous le bras et une révélation : « La prison est grise. »
08/12/2025, 10:21
Fondées en janvier 2020 par Sophie Caillat, ancienne journaliste et cofondatrice de Premier Parallèle, les Éditions du Faubourg se sont imposées en quelques années comme une voix singulière des sciences sociales engagées. La maison a choisi en 2025 de créer sa propre collection de poche : un moyen de reprendre la main sur son catalogue, de prolonger la vie de ses titres et d’aller chercher un lectorat plus jeune, plus large, plus sensible au prix.
05/12/2025, 19:17
Après avoir quitté la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a annoncé un journal de détention, publié chez Fayard le 10 décembre prochain, maison qui abrite également Jordan Bardella, Éric Zemmour ou Philippe de Villiers. Pour Bruno Gaccio, c'était trop tentant : il publie le même jour, Le Temps béni des Vérités, chez Massot, « pastiche » de l'ancien président de la République.
05/12/2025, 18:44
Tout commence, écrit Pierre Lemaitre, par « un incendie, un bébé… et un sanglier ». Avec Les Belles Promesses, l’écrivain met un terme à sa tétralogie des Années glorieuses, après Le Grand Monde, Le Silence et la Colère et Un avenir radieux. En librairie le 6 janvier prochain.
05/12/2025, 17:30
Le Groupe Bayard nomme Nicolas Huberman au poste de directeur général adjoint de sa régie
publicitaire Bayard Média Développement. Cette nomination constitue une étape clé dans la stratégie de transformation du groupe, avec l’ambition d’intensifier l’innovation au sein de ses solutions publicitaires pour accompagner l’évolution des usages et renforcer la performance des marques.
05/12/2025, 12:36
Découvrir un texte inédit d’Alexandre Dumas a quelque chose d’un frisson — une impression de repousser une porte que l’on croyait condamnée. Avec La Galerie de Florence racontée par Alexandre Dumas, publiée pour la première fois dans son intégralité, ce frisson devient une immersion.
05/12/2025, 10:56
La maison Illador, maison d’édition indépendante essentiellement consacrée aux livres de poésie, lance une nouvelle collection, Poésie, pour tout dire. L'idée : donner la parole aux poètes, car « si l’on parle beaucoup de poésie, on commente peu son geste ». C’est à cette « part d’ombre » qu'elle entend s’attaquer. Les premières parutions sont prévues pour mai 2026.
03/12/2025, 12:35
Les Éditions Flammarion accueillent une nouvelle responsable des cessions de droits audiovisuels, sonores et spectacles vivants : Yasmina Urien, forte d’une longue expérience dans l’édition et la valorisation des catalogues littéraires.
01/12/2025, 12:38
Condamné à vingt ans de réclusion criminelle pour avoir violé, drogué et livré son ex-épouse Gisèle Pélicot à d’autres hommes pendant une décennie, Dominique Pélicot tente aujourd’hui de trouver un éditeur pour un ouvrage rédigé en prison. Une démarche que son avocate présente comme « thérapeutique », mais qui soulève déjà un trouble profond tant l’affaire de Mazan demeure l’un des dossiers criminels les plus marquants de ces dernières années.
28/11/2025, 18:07
C'est en 2018 que débute ce projet colossal entièrement porté en auto-édition par R. Oncedor : Masques & Monstres. Une série de romans en quatre tomes qui associe une histoire inclassable – entre humour, fantasy et reflet réaliste de notre monde – à un travail graphique complet : illustrations peintes par l'autrice elle-même, bestiaires dessinés à la main, et conception de beaux-livres aux finitions luxueuses. Sept ans plus tard, la saga s'achève enfin avec le financement du quatrième tome sur Ulule. Projet porté par R. Oncedor.
28/11/2025, 08:00
Dans un paysage littéraire dominé par la romantasy anglo-saxonne, une autrice francophone construit depuis six ans un multivers ambitieux et inclusif. Aujourd’hui, elle propose l’intégrale de sa trilogie sur Ulule pour conclure cette saga auto-publiée depuis 2022. Children of the Sun est une romantasy adulte puissante, où se mêlent des histoires d’amour, de reconstruction de soi et d'amitié fortes. Projet porté par Kat Thibault
26/11/2025, 07:00
Actes Sud annonce un changement à la tête de son pôle jeunesse. Après plus de vingt-cinq années passées au sein des éditions Actes Sud jeunesse, où elle a occupé les fonctions de chargée des droits puis de directrice éditoriale, Isabelle Péhourticq quittera ses fonctions à la fin de l’année pour un départ à la retraite.
25/11/2025, 17:54
Et si vous pouviez jouer dans un film des années 1950 ? « Les Aventuriers – le jeu de rôle des années 50 » vous propulse dans un univers où les détectives fument sous les néons, où les savants fous bricolent dans l’ombre, et où les pin-ups comme les explorateurs bravent des conspirations venues d’ailleurs. Projet porté par Laurent Ryder.
23/11/2025, 07:00
On en vient presque à se demander si Nicolas Sarkozy n’a pas davantage vécu une résidence d’écriture qu’une détention : trois semaines à la Santé, et voilà un nouveau livre annoncé, prêt pour les rayons, publié dans la maison de Jordan Bardella, Éric Zemmour et Philippe de Villiers, Fayard. Le journal d’un prisonnier sera en librairie le 10 décembre 2025.
21/11/2025, 18:14
Autres articles de la rubrique Métiers
Au détour d’une allée croulant sous les romans, essais, bandes dessinées et vinyles, Pêle-Mêle se présente d’abord comme une caverne d’Ali Baba pour lecteurs curieux et chineurs invétérés. Présente dans plusieurs quartiers de la capitale belge — Ixelles, Waterloo ou encore boulevard Maurice Lemonnier à Bruxelles-Ville — cette enseigne de livres d’occasion incarne depuis longtemps une vitrine de la culture littéraire accessible et conviviale.
28/12/2025, 09:23
Un parasite minuscule, des conséquences bien réelles. De Paris à l’Oregon, les punaises de lit s’invitent là où on ne les attend pas : dans les bibliothèques, les salles de cinéma, ces lieux de calme et de partage que l’on imagine protégés des aléas domestiques.
27/12/2025, 10:50
À peine l’encre sèche… qu’elle fait déjà monter les enchères. Wet Ink, roman encore inédit d’Abigail Avis, déclenche une vraie mêlée autour de ses droits audiovisuels — alors même que sa sortie en librairie n’est annoncée que pour le printemps 2027. Oui, 2027 : dans l’écosystème des séries, c’est quasiment demain.
27/12/2025, 10:00
Dans l’est de Houston, au cœur du quartier Second Ward, un conteneur maritime réaménagé en librairie a récemment ouvert ses portes. Dreamers Books + Culture, fondée par Elizabeth Farfán-Santos, matérialise une idée née sur le terrain : après une année d’événements pop-up à travers la ville, la librairie s’installe de façon permanente dans un espace modeste mais symboliquement fort — un conteneur converti, posé dans le marché Ironworks.
27/12/2025, 09:53
Cet après-midi, la tranquillité d’une rue piétonne italienne a été brutalement troublée par la lueur orange d’un incendie naissant dans une librairie du centre de Ceprano, petite cité du Latium. Les passants, d’abord interloqués, ont vite compris que la menace était réelle : une fumée dense s’échappant des vitrines et réduisant l’ordinaire en fumée.
27/12/2025, 09:41
Depuis plusieurs années, les États-Unis sont traversés par une vague d’interdictions d’ouvrages sans précédent. Romans jeunesse, essais historiques, albums illustrés : des milliers de titres disparaissent temporairement – ou durablement – des rayonnages scolaires et publics.
27/12/2025, 09:27
La Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner un recours contestant le retrait de livres jugés « répréhensibles » des bibliothèques publiques d’un comté texan. En laissant intacte une décision de justice locale, elle valide de facto une interprétation restrictive du droit à l’information garanti par le Premier Amendement. L’affaire, suivie de près par les éditeurs, les bibliothécaires et les organisations de défense des libertés, s’inscrit dans un mouvement plus large de censures de livres à travers les États-Unis, particulièrement dans les écoles et bibliothèques publiques, largement couvert par ActuaLitté.
26/12/2025, 17:12
La fin d’année marque un tournant pour le paysage culturel de Pont-à-Mousson. Après près d’un quart de siècle d’activité, la librairie-papeterie installée place Saint-Antoine s’apprête à fermer définitivement ses portes. Une disparition qui contraste avec l’arrivée, presque simultanée, de nouvelles librairies dans le centre-ville, portées par une nouvelle génération de professionnels du livre.
26/12/2025, 15:29
Alors que la COP30 s’est achevée au Brésil sur un accord réunissant près de 200 États, les enjeux environnementaux continuent d’interroger l’ensemble des secteurs culturels. Le monde du livre, dont la fabrication repose sur des ressources naturelles importantes, cherche lui aussi des pistes pour réduire son empreinte écologique.
26/12/2025, 14:20
À une semaine de son ouverture, la pré-édition de la 32e édition de Comicup (CP32Pre), l’un des plus grands rendez-vous chinois dédiés aux créations de fans, qui se tiendra les 27 et 28 décembre 2025 à Hangzhou, a brusquement réorienté sa programmation vers un « nouveau style chinois », mettant de fait à l’écart les contenus liés à des œuvres japonaises. Une décision prise sur fond de tensions géopolitiques, aux répercussions financières significatives pour de nombreux acteurs de l’événement.
26/12/2025, 12:25
La mangaka japonaise Kiriko Nananan est décédée le 25 décembre 2024, à l’âge de 52 ans. Sa mort n’a été rendue publique qu’un an plus tard, le 25 décembre 2025, par un avis diffusé par Tokyo News Service, conformément à la volonté exprimée par l’autrice et sa famille.
26/12/2025, 10:32
Jamais un pareil cas de figure n’avait été observé : la romancière Freida McFadden a littéralement pulvérisé l’édition française en 2025. Et même s’il reste une dernière semaine de ventes de livres à prendre en considération, elle servira à ce que les autres se partagent les rogatons. Dans le top des 10 meilleures ventes de livres de l'année, Astérix, le Goncourt et Dicker peinent à exister… du jamais vu.
26/12/2025, 10:10
À première vue, l’affaire ressemble à un dossier technique : une autorité de défense du consommateur qui s’invite dans la politique de prêt d’une bibliothèque scolaire. Mais, au Pérou, la décision de l'organisme de protection de la propriété intellectuelle visant le Colegio Franklin Delano Roosevelt — établissement privé de Lima — a déclenché une onde de choc culturelle.
25/12/2025, 15:13
La société chargée de l’édition numérique de Harry Potter, Pottermore Publishing, qui gère une large partie du catalogue Harry Potter en ebook et livre audio a publié des résultats en hausse : 54,3 millions £ (62,2 M€) de revenus sur les 12 mois clos au 31 mars 2025, contre 48,8 M£ (55,9 M€) l’exercice précédent, avec un profit avant impôt de 17,2 M£ (19,7 M€), contre 11,4 M£ (13,1 M€) un an plus tôt. Une performance qui rappelle que, pour J. K. Rowling, la magie opère toujours, surtout quand elle s’exprime en chiffres...
24/12/2025, 12:12
Sous la lumière crue des projecteurs technologiques, la bibliothèque de Shenzhen – une des municipalités les plus riches de Chine – ne se contente plus d’être un simple lieu de lecture. Elle se présente désormais comme une vitrine industrielle, un démonstrateur de « bibliothèque du futur » où tri robotisé et emprunt sans contact redéfinissent l’accès à la connaissance.
24/12/2025, 10:18
À l’approche des fêtes, El Ghorba Mon Amour, librairie indépendante installée boulevard des Provinces, près de l’université, à Nanterre, a lancé un SOS sur les réseaux sociaux : sans une fin d’année solide, décembre pourrait être le dernier mois d’ouverture. L’appel a déclenché une mobilisation locale rapide, jusqu’à la mairie, qui a voté une subvention exceptionnelle de 10.000 euros. Un bol d’air, mais pas une ligne d’arrivée : les fondatrices le répètent, il faut désormais consolider l’activité et régler la question du loyer.
23/12/2025, 18:08
Le manga est en deuil après l’annonce du décès du mangaka Shikako, de son vrai nom Tohru Hakoishi, connu pour sa série Manchuria Opium Squad. L’éditeur de Young Magazine a publié un avis officiel à l’attention des lecteurs, confirmant la disparition de l’auteur et rendant hommage à sa carrière et à son influence. Il est décédé le 8 novembre 2025, à l’âge de 37 ans, d'un mélanome choroïdien.
23/12/2025, 17:41
Le Syndicat National des Auteurs et des Compositeurs (Snac) annonce engager une plainte pour diffamation contre la CGT-Spectacle. L’organisation dénonce des propos tenus dans un communiqué daté du 30 octobre 2025, qu’elle juge mensongers et insultants. Cette action judiciaire intervient après une procédure d’exclusion engagée au printemps et confirmée à l’automne, que le Snac conteste sur la forme et sur le fond. L’affaire est portée devant le doyen des juges d’instruction de Paris.
23/12/2025, 12:52
Le marché du livre américain a enregistré, au mois d’octobre 2025, une progression notable de son chiffre d’affaires, confirmant une dynamique de reprise encore contrastée selon les segments. D’après le dernier rapport StatShot Monthly publié par l’Association of American Publishers (AAP), les revenus globaux de l’édition aux États-Unis ont augmenté de 6,7 % par rapport à octobre 2024, pour atteindre 1,5 milliard de dollars. Sur les dix premiers mois de l’année, la croissance demeure toutefois modérée : +0,4 %, à 12,4 milliards de dollars.
23/12/2025, 11:48
Une pièce radiophonique longtemps restée inconnue de Tennessee Williams refait surface dans le paysage littéraire. The Strangers, écrite en 1938 alors que l’auteur n’était encore que Tom Williams, étudiant à l’Université de l’Iowa, est publiée pour la première fois dans The Strand Magazine.
23/12/2025, 11:45
Le 18 décembre, dans l’hémicycle du Sénat, le sort de la proposition de loi sur la continuité de revenus des artistes-auteurs s’est joué rapidement. Trop rapidement, diront certains. En quelques heures de débats, un texte attendu de longue date par une partie du monde de la création a été rejeté à une nette majorité. Résultat brut : 206 voix contre, 118 pour, 18 abstentions. Résultat symbolique : une fracture de plus entre les institutions et celles et ceux qui vivent de la création.
23/12/2025, 11:09
Une scène presque surréaliste : dans un vaste local éclairé par les néons, cinq personnes — âgées de la vingtaine à la soixantaine, munies de scanners sophistiqués — scrutent chaque page, comme autant de gardiens du sens. Leur objectif ? Numériser méticuleusement des notices bibliographiques de la Bibliothèque nationale de la Diète du Japon (NDL), institution phare qui archive toutes les publications du pays.
23/12/2025, 10:22
Le gouvernement japonais prépare la création d’une plateforme de distribution de mangas à destination de l’étranger, financée et pilotée depuis le Japon. L’idée : fédérer éditeurs, acteurs de la diffusion numérique, organisations professionnelles, universités et laboratoires au sein d’un consortium « industrie–État–monde académique », afin de bâtir un service unifié où les éditeurs japonais seraient amenés à participer.
22/12/2025, 18:02
Lors du dernier Conseil des ministres en date, le 17 décembre, le ministre de l'Économie et des Finances Roland Lescure a présenté une ordonnance portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en l'incorporant au code des impositions sur les biens et services (CIBS). Le livre y dispose d'une place particulière, puisqu'il bénéficie de taux dérogatoires.
22/12/2025, 13:11
Depuis 2021, PEN America, organisation de défense de la liberté d’expression et des écrivains aux États-Unis, recense les cas d’interdictions de livres dans les écoles publiques américaines. Leur dernier rapport met en lumière des milliers d’ouvrages retirés ou ciblés par des restrictions d'accès dans des bibliothèques scolaires à travers une grande partie du pays. Les classiques littéraires comme les romans contemporains destinés aux jeunes adultes sont concernés.
22/12/2025, 12:49
L’un des auteurs jeunesse les plus vendus du Royaume-Uni, David Walliams, a été écarté par son éditeur historique HarperCollins, à la suite d’une enquête interne portant sur des comportements jugés « inappropriés » envers de jeunes employées.
22/12/2025, 12:23
La succession est désormais actée à la tête de l’Académie suédoise, l’une des académies royales de Suède, dont le rôle peut être rapproché de celui de l’Académie française, chargée d’attribuer chaque année le prix Nobel de littérature. Après sept années passées au poste de secrétaire perpétuel, Mats Malm a annoncé son départ. Il quittera officiellement ses fonctions le 1er juin 2026, date à laquelle Ingrid Carlberg lui succédera.
22/12/2025, 10:48
Enfin, la Bibliothèque publique de l’État à Barcelone — longtemps appelée bibliothèque provinciale — sort de l’ombre des projets avortés et des promesses non tenues. Un chantier qui avait germé dans les esprits des décideurs culturels dès les années années 1980 est aujourd’hui lancé, avec un premier coup de pelle symbolique qui clôt, si l’on ose dire, 38 ans d’attente.
22/12/2025, 10:41
Les chaines de librairies Waterstones et Barnes & Noble, respectivement actives au Royaume-Uni et aux États-Unis, partagent un même propriétaire, le fonds d'investissement américain Elliott Investment Management. Celui-ci envisage une entrée en bourse des deux entreprises, au cours de l'année 2026.
22/12/2025, 10:11
Le 7 décembre 2025, en plein jour, deux hommes armés ont pénétré dans les salles d’exposition, s’emparant d’une douzaine d’œuvres rarissimes — huit gravures d’Henri Matisse et cinq tirées des illustrations de Menino de Engenho de Cândido Portinari — au cœur de l’exposition Do livro ao museu (Du livre au musée), organisée avec le Museu de Arte Moderna de São Paulo.
20/12/2025, 10:57
Dans ce coin de l’Amérique profonde, souvent perçu comme un bastion de conservatisme social, un épisode qui aurait pu rester un banal débat local est devenu un symbole des tensions contemporaines autour de la censure, de l’identité et de la lecture jeunesse. En cause : un petit album destiné aux enfants, Call Me Max, et son héros, un garçon transgenre — un sujet qui, ces dernières années, alimente des controverses bien au-delà des étagères des bibliothèques publiques.
20/12/2025, 10:43
À quelques jours de Noël, un contrôle mené dans les catalogues en ligne de plusieurs grandes enseignes culturelles met au jour une réalité : des textes négationnistes, des pamphlets suprémacistes et même des ouvrages interdits de diffusion en France se retrouvent proposés à la vente, parfois en direct, souvent via les logiques de marketplace. L’affaire, révélée par Libération, a provoqué les retraits rapides de certains produits, mais aussi l’annonce d’une saisine de la justice par le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez.
19/12/2025, 15:26
Plusieurs perquisitions ont été menées, ce jeudi 18 décembre, visant la mairie du 7e arrondissement de Paris ainsi que les domiciles parisiens de Rachida Dati. La ministre de la Culture est soupçonnée de « corruption active et passive », « trafic d'influence auprès d'une organisation internationale publique », d'« abus de bien social et abus de confiance », de « détournement de fonds publics par une personne investie d'un mandat public » et de « recel et blanchiment », lorsqu'elle était élue au Parlement européen.
19/12/2025, 15:12
Le développement des technologies de l'information et de la communication s'est accompagné d'une certaine créativité des escrocs et autres arnaqueurs pour exploiter les failles de ces outils. Toute une variété de malversations inédites est apparue, qu'il convient de caractériser et désigner en français : la Commission d'enrichissement de la langue française a quelques propositions.
19/12/2025, 10:35
Réuni du 16 au 19 décembre, le Conseil de Paris a finalement validé l’aide à l’investissement destinée à 40 librairies indépendantes de la capitale, après un premier rejet qui avait fait grand bruit en novembre. Dans les « temps forts » de la séance, la Ville indique que le dispositif a été approuvé et qu’il vise l’attractivité, l’accessibilité et la transition énergétique des librairies sélectionnées.
18/12/2025, 13:12
Top ArticlesLettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle “Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ? “J’ai cru travailler dans une maison d'édition où les livres comptaient vraiment”
Commenter cet article