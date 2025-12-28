Brigitte Bardot est morte à 91 ans : le dernier mythe de cinéma et de liberté

Née à Paris le 28 septembre 1934, elle grandit dans un milieu bourgeois et suit une formation de danse classique avant d’être repérée comme mannequin : à 15 ans, elle fait la couverture de Elle, tremplin qui l’ouvre au cinéma. Elle rencontre Roger Vadim lors d’auditions et l’épouse en 1952.

Sa trajectoire bascule avec Et Dieu… créa la femme (1956), film écrit et réalisé par Vadim. Le rôle, et la réception scandalisée qu’il suscite, installent Bardot comme figure internationale d’une féminité libérée et comme symbole de la France des années 1950-1960. Dans les années suivantes, elle enchaîne les tournages, tout en se disant peu faite pour le système de la célébrité et en subissant une pression médiatique intense.

Elle travaille avec des cinéastes majeurs — notamment Jean-Luc Godard (Le Mépris, 1963) — et mène en parallèle une activité de chanteuse, avec des collaborations marquantes, dont Serge Gainsbourg. En 1969, son visage est choisi comme modèle de “Marianne”, emblème de la République, signe de sa place singulière dans l’imaginaire national.

Après son retrait définitif du cinéma en 1973, Brigitte Bardot consacre l’essentiel de sa vie publique à la défense des animaux. Elle fonde en 1986 la Fondation Brigitte Bardot pour la protection animale, reconnue d’utilité publique en 1992 et active dans une soixantaine de pays, avec des missions allant du sauvetage d’animaux domestiques aux campagnes contre la cruauté envers la faune sauvage.

Par ses prises de position et ses campagnes, elle a contribué à des avancées concrètes, telles que la généralisation du pistolet d’abattage dans les abattoirs français et l’interdiction de l’importation des peaux de phoques en France, mesures qui ont ensuite été étendues à l’Union européenne.

Elle a participé à des actions internationales contre la chasse aux phoques, l’abattage des dauphins aux îles Féroé, ou encore la sensibilisation au transport des animaux pour l’abattage, mettant sa renommée au service de causes souvent relayées dans les médias et auprès des responsables politiques.

Parallèlement à son militantisme animalier, Brigitte Bardot s’est exprimée de manière très engagée sur des sujets sociopolitiques, ce qui a suscité de vives controverses. À partir des années 1990, elle s’est rapprochée de personnalités et de partis classés à l’extrême droite, exprimant des opinions conservatrices sur l’identité nationale, l’immigration ou encore certaines pratiques religieuses, notamment l’abattage rituel, et se déclarant “patriote”.

Certaines de ses déclarations lui ont valu plusieurs condamnations judiciaires pour incitation à la haine raciale. Si elle a affirmé juger les responsables politiques à l’aune de leur position sur la cause animale, son proximité idéologique avec des figures du Rassemblement National (ancien Front national) et sa critique de l’islam en France ont marqué la perception publique de ses prises de position politiques.

Elle laisse l’image contrastée d’une actrice devenue icône mondiale, puis militante intransigeante, dont la notoriété a durablement dépassé le seul cinéma.

Hommage de Rachida Dati Brigitte Bardot

Icône du cinéma et des Français, muse des plus grands réalisateurs et inlassable défenseure de la cause animale, Brigitte Bardot s’est éteinte à l’âge de 91 ans.

Brigitte Bardot par Milo Manara - ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Née en 1934 dans une famille qui l’avait placée devant la caméra dès son plus jeune âge, la jeunesse de Brigitte Bardot avait été marquée par sa formation en danse. Révélée par Et Dieu… créa la femme, sous la direction de Roger Vadim, elle était devenue en quelques années un mythe mondial, symbole d’une féminité affranchie et d’une modernité éclatante.

Actrice exigeante et instinctive, qui avait fait de Saint-Tropez son refuge, Brigitte Bardot avait prêté sa présence et son regard aux plus grands, de Jean-Luc Godard à Henri-Georges Clouzot, en passant par Louis Malle. Dans une ode à sa célèbre maison tropézienne ou en duo avec Gainsbourg, elle avait aussi posé sa voix sur des mélodies devenues incontournables, témoignant ainsi de l’étendue de son talent.

À l’apogée de sa carrière, elle avait pourtant choisi de quitter l’effervescence des tournages pour consacrer sa vie à la cause animale. Dans cet engagement, elle avait mis la même passion et la même force de caractère, et avait contribué à faire évoluer durablement le regard de la société sur la protection des animaux.

Ni simplement actrice ni seulement militante, elle laisse derrière elle le souvenir éternel d’une légende française qui aura si passionnément contribué à façonner nos imaginaires.

J’adresse mes sincères condoléances à sa famille, à ses proches, à la Fondation Brigitte Bardot et à tous ceux qu’elle a touchés, émus et émerveillés.

Crédits photo © Dagieu Roger, Genève, 1962

