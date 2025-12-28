Librairies d'occasion : lutter contre le recel de livres rares

Pourtant, derrière cette façade populaire, les défis ne manquent pas, notamment lorsqu’il s’agit des volumes rares ou anciens. Dans le marché de l’occasion, la question du recel — c’est-à-dire la revente de livres provenant d’un vol ou d’une disparition non justifiée — a gagné en acuité au fil des années.

Des réseaux criminels ont ciblé des ouvrages d’une grande valeur patrimoniale en multipliant les opérations de vol dans les bibliothèques et institutions culturelles européennes, causant des pertes estimées à plusieurs millions d’euros et corroborant la vulnérabilité du patrimoine écrit face à des trafics sophistiqués.

Scruter les étagères pour mieux protéger

Ce contexte incite des acteurs de la chaîne du livre, même ceux du secteur de la seconde main, à revoir leurs pratiques. À Pêle-Mêle, plusieurs précautions ont été introduites : la traçabilité systématique de certains ouvrages anciens, des contrôles plus stricts lors de dépôts en magasin ou encore l’examen attentif des informations fournies par les vendeurs.

Sans révéler de données sensibles, les responsables expliquent qu’il s’agit d’équilibrer ouverture au public et devoir de vigilance, rapporte la RTBF.

Dans une logique similaire, des plateformes professionnelles, comme la Stolen Book Database de la Ligue internationale de la librairie ancienne (ILAB), fournissent aux libraires et antiquaires une base de données actualisée des titres identifiés comme volés, afin de rendre plus difficile la revente discrète de pièces compromises.

Cette démarche n’est pas une stratégie isolée, mais s’inscrit dans un mouvement plus large de responsabilisation du marché du livre d’occasion. Elle vise à éviter que des ouvrages rares — parfois uniques — ne circulent hors des circuits légitimes, ou pire, ne disparaissent à jamais.

Librairies et vigilance partagée

Pour les professionnels comme pour les amateurs éclairés, cela soulève une question essentielle : comment concilier la liberté de découvrir, acheter ou vendre des livres anciens avec la nécessité d’une sécurité accrue pour les patrimoines littéraires ? Chez Pêle-Mêle, on avance, mot après mot, titre après titre, que la réponse se trouve dans une vigilance partagée entre bouquinistes, collectionneurs et institutions culturelles.

À une époque où les destructions et vols d’ouvrages — de manuscrits médiévaux aux premières éditions — font régulièrement la une des enquêtes internationales, la seconde main littéraire belge semble avoir pris acte : il ne s’agit plus seulement d’accueillir les livres, mais aussi de les protéger, avec autant de soin que d’enthousiasme.

Ainsi, en mêlant rigueur et passion, Pêle-Mêle trace une voie prudente, mais résolue pour préserver l’héritage écrit tout en continuant à faire vivre l’économie circulaire du livre. Une mission qui n’est ni simple ni anodine, mais qui s’inscrit dans la pérennité d’une culture littéraire partagée.

Crédits photo : Pêle-Mêle

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com