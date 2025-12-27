Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

De L’Attrape-cœur à L’Attrape-mots, l’art de raconter l’adolescence sans faux-semblants

L’Attrape-mots avance par touches successives, sans chercher l’effet. Il interroge ce que peuvent les mots face à la perte, comment la littérature devient un outil de respiration quand le souffle manque. « J’ai perdu connaissance au milieu d’une phrase », écrit Jade. Et tout le roman semble répondre à cette suspension, en tentant, phrase après phrase, de reprendre l’air. À paraître le 21 janvier 2026.

Le 27/12/2025 à 16:12 par Nicolas Gary

|

Publié le :

27/12/2025 à 16:12

Nicolas Gary

Partager cet article sur Bluesky Partager cet article sur Mastodon Partager cet article sur Linkedin Partager cet article par mail Imprimer cet article
ActuaLitté

Ce texte prolonge une veine familière au romancier : celle d’une narration à hauteur d’adolescence, où la fragilité du corps et la puissance de l’imaginaire avancent côte à côte. Le roman prend la forme d’un monologue intérieur tenu par Jade, seize ans, lectrice fervente de L’Attrape-cœurs de J. D. Salinger, dont la voix irrigue chaque page.

Dès l’ouverture, le texte assume son programme : « Nous ne sommes pas des anges. » Une déclaration, placée sous le signe d’Holden Caulfield, qui agit comme un seuil et comme une clé de lecture. Et qui sait si l'auteur, Gilles Paris, ne fut pas lui-même un lecteur de Salinger, au point de se placer sous son patronnat ?

Famille, décès et tristesse

Le récit s’organise autour de plusieurs foyers narratifs étroitement imbriqués. Il y a d’abord le deuil : la mort de Liam, le petit frère emporté par la leucémie, événement fondateur qui fracture l’enfance et redessine les équilibres familiaux. Jade l’énonce sans détour : « Plus rien n’a été pareil au départ de Liam. »

À cette perte répond la maladie de la narratrice, une insuffisance respiratoire progressive, décrite avec une précision clinique : « Je manque d’oxygène dans le sang. J’ai des troubles de la mémoire. De l’attention. De la concentration. » Le corps devient un territoire instable, observé, médicalisé, parfois étranger.

Mais L’Attrape-mots ne se réduit pas à un roman de la maladie. Il développe une réflexion continue sur le langage comme espace de refuge et de reconstruction. Jade revendique une relation presque charnelle aux mots : « Sachez que je collectionne les mots adultes dans mes carnets. J’aime les prononcer avant de m’en servir ». Les termes médicaux, abstraits ou savants — hypoxémie, leucocytes, opioïdes — sont détournés de leur froideur pour devenir des objets de jeu, voire de survie. Le titre du roman se précise alors : l’attrape-mots n’est pas seulement une manie, mais une stratégie pour tenir le monde à distance.

Attrape-moi si tu peux...

La référence constante à Salinger structure la trame. Holden Caulfield n’est pas un simple intertexte : il agit comme un double imaginaire, un compagnon de route. Jade souligne cette proximité générationnelle : « Le fait qu’on ait seize ans tous les deux m’apporte bien plus que toutes ces chipies sans cervelle. » Le roman propose ainsi une théorie implicite de la lecture : lire, ici, revient à se fabriquer une lignée affective, à tisser des « pensées qui se rejoignent au-delà des liens de sang. »

Or, sur le plan stylistique, Gilles Paris adopte une écriture fragmentée, rythmée par des phrases courtes, parfois nominales, qui traduisent l’essoufflement réel et symbolique de la narratrice. Les ruptures typographiques, les blancs, les répétitions contrôlées accompagnent une conscience en tension.

Certaines séquences prennent des allures d’inventaire, d’autres glissent vers une oralité maîtrisée : « Je jure, ou je brûle des allumettes. » Il n’y a presque pas de dialogues, mais une circulation de voix intérieures — celle des parents, des médecins, des figures littéraires — qui composent une polyphonie discrète.

Le rythme du roman mérite, à lui seul, un arrêt sur image : on avance par saccades, à l’image de la respiration entravée de Jade. Les phrases courtes, parfois réduites à un syntagme isolé, créent un tempo heurté, régulièrement ralenti par des séquences plus amples où la pensée se déploie, hésite, revient sur elle-même. Cette alternance produit une lecture irrégulière, volontairement instable, qui oblige le lecteur à ajuster son souffle au texte.

Certaines pages se lisent d’un trait ; d’autres imposent une pause, presque physiologique. Les ruptures typographiques — espacements, lignes éclatées, phrases suspendues — ne relèvent pas de l’effet graphique mais d’une mise en rythme du récit : « Mon pouls s’accélérait comme si je venais d’achever un 100 mètres de compétition. J’ai voulu épargner ma mère, après la disparition de Liam. Mais quand je me suis décidée à lui en parler, j’ai perdu connaissance au milieu d’une phrase. »

Tout semble alors organisé autour de cette idée simple et insistante : le langage progresse comme le corps, par élans et par reprises, sans garantie de continuité.

Le roman esquisse également une réflexion sur la filiation et les rôles assignés. Le père se réfugie dans la peinture : « Mon père s’est mis brusquement à peindre […] juste sa façon à lui de se cacher ». La mère, persuadée d’un lien entre la maladie de Jade et la mort de Liam, incarne une causalité affective que le texte ne valide ni ne contredit franchement. 

Éviter les conclusions nettes, et par trop, tranchées, pour leur préférer la coexistence d'hypothèses. Gilles Paris nous fait le plaisir de ne pas décider ni choisir à notre place : il ne désigne pas une vérité unique – ni psychologique, ni médicale, ni morale. Aucune explication définitive ne s’impose, au contraire : ici, on laisse circuler des pistes parfois contradictoires — celles de la mère, du corps médical, de Jade elle-même. 

Est alors privilégiée l’ambiguïté maîtrisée à la démonstration explicative. Là tient toute la clef du roman : respecter l’opacité de l’expérience vécue. Et nous mettre dans ce rôle d’adolescente qui cherche à comprendre sans disposer de toutes les clés. 

 
 

Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com

Commenter cet article

 

L'Attrape-mots

Gilles Paris

Paru le 22/01/2026

160 pages

Héloïse d'Ormesson

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487819269
9782487819269
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Autobiographie d'une courgette

Gilles Paris

Paru le 28/09/2016

284 pages

Flammarion

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782081390706
9782081390706
© Notice établie par ORB
plus d'informations

La lumière est à moi et autres nouvelles

Gilles Paris

Paru le 27/01/2021

217 pages

J'ai lu

7,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782290230374
9782290230374
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Inventer les couleurs

Gilles Paris, Aline Zalko

Paru le 07/03/2019

52 pages

Editions Gallimard

11,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782075116039
9782075116039
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Plus d'articles sur le même thème

ActuaLitté

Accusations, réseaux sociaux, justice morale : #MeToo, ou la culpabilité virale

Bad Hombre (trad.  Aloïse Denis) n’est ni un pamphlet ni un manifeste. C’est un texte inconfortable, volontairement instable, qui interroge les certitudes morales de son temps. En refusant la position de surplomb, Pola Oloixarac propose une analyse sans mode d’emploi, attentive aux contradictions et aux dérives possibles d’une justice devenue virale. À paraître le 15 janvier.

25/12/2025, 21:29

ActuaLitté

La Correspondante : Virginia Evans, du roman épistolaire à l'intrigue

Roman épistolaire au long cours, La Correspondante (trad. Leïla Colombier) déploie une intrigue patiente, presque silencieuse, fondée sur un geste en voie de disparition : écrire des lettres. Le récit s’ouvre sur un rituel immuable. « Le lundi, autour de dix heures ou dix heures et demie, Sybil Van Antwerp s’assoit à son bureau. La correspondance constitue sa façon de vivre. » Voilà qui pose l’écriture comme mode d’existence, comme rempart contre l’effacement. À paraître le 8 janvier.

25/12/2025, 18:07

ActuaLitté

La politique gouvernée par les émotions ?

Passions publiques ne propose ni solution clé en main ni apologie des émotions. Il invite plutôt à reposer une question décisive : à quelles conditions les affects peuvent-ils devenir un ressort de la raison politique plutôt que son envers destructeur ? En ce sens, l’essai offre moins un verdict qu’un cadre de compréhension, exigeant et salutaire, pour penser les tensions affectives qui traversent nos démocraties contemporaines. 

24/12/2025, 10:52

ActuaLitté

Antoine Cargoet ou l’art de raconter l’ordinaire : plongée dans La Petite Vie

Il est des livres qui avancent à pas feutrés, presque à voix basse, mais qui laissent derrière eux une empreinte durable. La Petite Vie, d’Antoine Cargoet, appartient à cette catégorie rare. Roman du souvenir, de la filiation et de l’ordinaire assumé, le texte se déploie comme une longue confidence adressée au père disparu, dans un mouvement où la mémoire devient à la fois matière narrative et geste de résistance contre l’effacement.  

23/12/2025, 18:13

ActuaLitté

Éric Pessan face à l’effondrement : plongée dans un roman qui brûle avec notre époque

On ne verra pas les fleurs le long de la route n’est ni un récit d’anticipation classique ni un pamphlet. C’est un roman de la lucidité inquiète, qui avance sans illusions, mais sans renoncer totalement à la beauté. Même au milieu des ruines, subsiste un regard levé vers Orion, une main qui écrit, un silence partagé. Peu de consolation, certes, mais une exigence : celle de regarder le monde en face, sans détour. À paraître le 16 janvier.

23/12/2025, 15:22

ActuaLitté

Terrorisme, barbouzes et montée du FN : ce 14 Juillet qui fait froid dans le dos

Dans 14 Juillet, Benjamin Dierstein referme une trilogie entamée avec La Sirène qui fume et La Cour des mirages en replongeant le lecteur au cœur des années 1968-1984, entre gauchisme, barbouzes et montée de l’extrême droite. Le livre s’ouvre sur un avertissement programmatique – « Rien de ce qui suit ne s’est passé de cette façon. Tout aurait pu se passer de cette façon. Et pourtant, rien. »  

23/12/2025, 14:51

ActuaLitté

Cécile Coulon réinvente le monstre, dans son roman le plus troublant, Le Visage de la nuit

Au Fond du Puits, village perdu « au bout de la route », Cécile Coulon ouvre son nouveau roman par une vision d’apocalypse intime : un enfant de sept ans dont « le visage était pourri », transformé en masque de chair boursouflée, « criblé d’énormes et profondes stries ». D’emblée, le décor est posé : ce livre ne reculera ni devant l’horreur, ni devant la tendresse. 

22/12/2025, 18:03

ActuaLitté

Le secret de l'Herboriste : quand soigner devient un crime

Dès les premières pages, Le secret de l’Herboriste pose un cadre limpide et une question morale qui irrigue tout le récit : « Les plantes sont capables du meilleur comme du pire. Certaines guérissent, D’autres blessent. » L’avertissement n’est pas décoratif. Il annonce un roman où le savoir, loin d’être neutre, devient une ligne de partage entre soin et châtiment, transmission et persécution. Par Lucy L. À paraître le 26 janvier 2026.

22/12/2025, 17:35

ActuaLitté

Ici tombent les filles : un roman glaçant qui dissèque la violence héritée

Dès son prologue, Ici tombent les filles installe une atmosphère d’une violence sourde, presque tellurique. La scène inaugurale, celle de la renarde attirée puis massacrée par un garçon armé d’une hache, agit comme une clé de lecture symbolique. L’animal croit au jeu, à l’échange, avant de comprendre, trop tard, qu'« il ne joue pas ». À paraître le 15 janvier.

22/12/2025, 17:19

ActuaLitté

Un bouleversant roman sur l'exil, entre l’Italie fasciste et la France des années 1960

Une jeune Italienne, de Franck Petruzzelli se présente comme un roman de la mémoire et de l’exil, tissé de strates temporelles qui se répondent et se contredisent. Dès les premières pages, le lecteur est placé face à une femme en suspens, Elena — devenue Hélène — assise sur un banc face à la mer, observant ses enfants jouer à distance. 

19/12/2025, 15:02

ActuaLitté

Comment te dire ? : le livre bouleversant qui transforme le deuil en récit

Il est des livres qui ne racontent pas seulement une histoire : ils déposent une présence. Comment te dire ? (trad. Hélène Cohen) appartient à cette catégorie rare. Dès les premières pages, Genevieve Kingston installe une voix – calme, précise, traversée d’émotions contenues – qui ne quittera plus le lecteur. 

19/12/2025, 11:19

ActuaLitté

Un écrivain face à Elon Musk : plongée dans le roman choc Le ciel a disparu

Dès sa première phrase, Le ciel a disparu frappe par une frontalité déconcertante, « le jour où mon grand-père Ayann Ader décida de tuer Elon Musk ». L’énoncé, sec, presque clinique, agit comme un crochet narratif autant que comme un avertissement. Alain Blottière n’écrit pas un roman à thèse ; il installe un dispositif de trouble. À paraître le 8 janvier 2026.

18/12/2025, 16:23

ActuaLitté

Douze balles pour Marie-Thérèse : quand une chasseuse de 70 ans devient justicière

Tout commence par une scène de forêt, ample et charnelle, où Paul Beaupère installe son héroïne dans un rapport viscéral au monde. Marie-Thérèse, soixante-dix ans, chasseuse aguerrie, traque un cerf avec une ferveur quasi mystique. Le texte épouse son souffle, sa patience, sa science du terrain. À paraître le 28 janvier 2026. 

17/12/2025, 11:24

ActuaLitté

Avant la peine : quand le consentement devient un champ de bataille

L’hôpital comme théâtre moral. Un étrange contexte pour installer un roman. C'est pourtant celui que choisit Laure Heinich pour installer son récit, Avant la peine : un espace saturé de symboles. Non pas décor neutre, mais véritable scène tragique où se croisent pouvoir, reconnaissance sociale, désir et violence larvée. À paraître le 14 janvier 2026. 

16/12/2025, 17:41

ActuaLitté

Underdog : quand Stallone devient une figure littéraire de l’humiliation et du combat

Underdog n’est ni une biographie classique ni un simple récit autobiographique. Bruno Marsan y compose un livre de strates, un texte hybride où la trajectoire de Sylvester Stallone sert de miroir, de point d’ancrage et parfois de contrepoint à une exploration intime de l’enfance, de l’humiliation et de la construction de soi. 

16/12/2025, 15:59

ActuaLitté

Un abri pour Lampedusa : quand la littérature affronte le drame de l’exil

Avec Un abri pour Lampedusa, Elsa Régis propose un récit d’une grande densité littéraire, où l’intime et le politique s’enchevêtrent dans une même respiration narrative. Le roman s’ouvre sur un été italien, saison trompeuse « où l’on dit “été” pour dire “ça ne dure pas” », et se déploie entre Rome, Tivoli, Tarente et l’île de Lampedusa, dans un mouvement de va-et-vient constant entre les lieux de villégiature et les marges de l’exil.

16/12/2025, 15:22

ActuaLitté

Aqua de Gaspard Koenig : le roman qui fait déborder la littérature

Dès les premières pages, Aqua relève de l'évidence, limpide, liquide, pure : ce roman ne commence pas par un personnage, mais par un élément. L’eau, omniprésente, mouvante, indomptable, devient la matrice du récit. Gaspard Koenig ouvre son livre par une scène quasi cosmique : la chute d’une goutte de pluie, décrite avec une minutie sensuelle et une ampleur presque mythologique. Sortie le 9 janvier 2026.

15/12/2025, 16:09

ActuaLitté

Comprendre un suicide ? Olivier Charneux ose la question dans Une vie probable

Olivier Charneux poursuit un travail littéraire qu’il mène depuis plusieurs livres : interroger l’intime, non pour l’exhiber, mais pour en déplier les zones d’ombre. Le point de départ est connu dès les premières pages, brutalement posé : la sœur aînée de l’auteur, Catherine, s’est suicidée à dix-huit ans. Une vie probable, donc. À paraître le 2 février 2026.

12/12/2025, 11:36

ActuaLitté

Samira El Ayachi explore l’héritage intime des mères et des livres

Samira El Ayachi s'appuie sur l'héroïne de Flaubert pour une autobiographie éclatée où l’intime, la mémoire familiale et la littérature s’effleurent, se heurtent et se répondent. Le livre avance par fragments — comme des éclats de miroir — pour cerner la relation complexe entre une mère mutique, une fille affamée de mots, et l’ombre portée d’Emma Bovary, figure à la fois honnie, fascinante, indispensable. À paraître le 9 janvier 2026. 

11/12/2025, 17:11

ActuaLitté

Adelina, mère en chute libre : avec Les Miettes, Lukas Bärfuss bouleverse la rentrée littéraire

L’existence d’Adelina — jeune mère échouée aux marges sociales — se délite sous le poids des dettes, de la solitude et d’une série de décisions hâtives dictées par l’urgence. Cette femme est la figure centrale du roman de Lukas Bärfuss, Les Miettes (trad. Camille Luscher). À paraître le 8 janvier 2026. 

10/12/2025, 11:29

ActuaLitté

Tueur, père modèle et mari exemplaire : l’incroyable double vie de Madjid Müller

Dès les premières lignes Jacky Schwartzmann donne le ton : un tueur à gages au badge STAFF exécute, à Rock en Seine, le guitariste de Måneskin en l’étouffant… dans un bac de sciure, avant de constater, satisfait, qu’il vient « rendre service au rock’n’roll ». Le roman ne lâchera plus ce mélange de noirceur radicale et de jubilation narrative. À paraître le 8 janvier 2026.

10/12/2025, 11:02

ActuaLitté

Pierre le Gris : un homme ordinaire devenu héros inattendu

Il y a, dans Pierre le Gris, une manière singulière de saisir ce qui glisse entre les doigts : la banalité, la fatigue d’exister, les gestes infimes qui façonnent une vie. Zschokke construit un roman hypnotique où l’extrême simplicité du récit devient source de tension. Dès l’ouverture, une policière frappe au cœur du quotidien : « Son fils avait été écrasé par un camion et il était mort. » À paraître le 16 janvier 2026.

10/12/2025, 10:53

ActuaLitté

Jeremy De Backer, Le Terronaute et la poésie du réel

Il y a dans les images de Jeremy De Backer une forme d’évidence silencieuse : celle d’un regard qui s’émerveille sans bruit, d’un photographe qui choisit la lenteur comme méthode d’exploration. Pendant dix ans, il a traversé les paysages de la planète, appareil en main, pour y traquer ce qui, ici, ressemble à ailleurs. Ce voyage, il le raconte dans son premier livre, Bienvenue sur Terre, un ouvrage aux frontières du documentaire et du songe.

08/12/2025, 12:55

ActuaLitté

Ecrire la guerre sur Le nom de la bataille de Tom Buron

La guerre est difficile à écrire. C’est peut-être une des choses les plus difficiles à écrire. Peut-être parce qu’elle suppose la mort ; peut-être parce qu’elle suppose son idée, sa conception. L’idée de la mort, c’est cela qui est pire, car il y a derrière ce mur une inconnue qui s’accroche de principe à un réel presque inconcevable. Et donc aussi au vide. À paraître le 15 janvier 2026.

08/12/2025, 12:16

ActuaLitté

Stefano Massini dynamite le mythe Trump dans une fresque vertigineuse

Ascension, vertige, démesure : Stefano Massini transforme la trajectoire de Donald Trump en une fable fulgurante où l’Amérique contemple son propre reflet. Dès l’incipit, le texte érige la métaphore fondatrice : l’humanité se divise entre « les hommes d’en bas et les hommes d’en haut ». Massini inscrit ainsi son héros dans la logique du surplomb, annonçant la quête obsessionnelle d’un homme décidé à s’arracher au plan horizontal pour dominer le monde. À paraître le 14 janvier 2026.

08/12/2025, 11:54

ActuaLitté

Comédie française : le roman qui dévoile l’échec urbain français

Le récit est fulgurant, tendu comme une corde : l’imaginaire des mythes fondateurs se mêle à l’asphalte des cités contemporaines. Comédie française de Charlie Jegonday s’ouvre sur une scène magistrale : l’échec d’un urbanisme poétique, broyé sous l’impératif gaullien d’efficacité — « Vous m’effacez toute votre poésie de ce plan et vous m’élevez des tours de béton. » À paraître le 21 janvier 2026.

08/12/2025, 11:28

ActuaLitté

Arthur de Pins signe une épopée médiévale irrésistible avec Knight Club

Fini les crabes, les monstres et les parcs d’attractions : dans Knight Club, Arthur de Pins délaisse les rivages contemporains pour s’aventurer au cœur des Croisades, livrant une fresque médiévale aussi élégante qu’irrévérencieuse. Entre épopée, satire et western oriental, l’auteur signe une aventure foisonnante, traversée de références assumées et d’un souffle narratif qui ne faiblit jamais.

27/11/2025, 16:12

ActuaLitté

Roi chevalier, roi mécène : François Ier, l’homme derrière la légende

François Iᵉʳ appartient à ce petit panthéon de figures qui structurent l'Histoire traditionnelle de la France - aux côtés des Jeanne d’Arc, Louis XIV et autres Napoléon. Quelques mots suffisent à convoquer le roman national : Marignan, Pavie, Blois, Chambord, Fontainebleau… et, bien sûr, Léonard de Vinci serré dans les bras du roi mécène. 

12/11/2025, 18:29

ActuaLitté

Dolores Hitchens, la romancière américaine qui change le courrier en arme mortelle

Dans ce roman noir sec et presque clinique, Dolores Hitchens déplie, sous des dehors anodins, la mécanique d’une manipulation. Jennifer Hamilton, jeune femme sans fortune, reçoit un jour une lettre étrange : « C’est ton oncle Bax qui t’écrit. Baxter Webb. » Ce pli ouvre la trappe du récit : un inconnu lui confie la mission de livrer, à la main, une enveloppe contenant 300 dollars à l’un des trois destinataires possibles. 

28/10/2025, 10:10

ActuaLitté

Manger, c’est posséder ; affamer, c’est gouverner : l’art de la table chez les nazis

On peut comprendre une époque à travers ce qu’elle mange. Antoine Dreyfus reprend cette évidence pour en faire une clé d’analyse : dans Les nazis à table, il montre comment la nourriture, loin d’être anecdotique, fut un instrument central de la politique nazie. Dès la préface, il écrit : « L’assiette devient un outil de domination, un marqueur idéologique, un champ de bataille silencieux. » 

28/10/2025, 09:52

ActuaLitté

Quand le vin devient mémoire du temps et des hommes

Il s'il était plus significatif de comprendre ce que le vin révèle de nous, que de chercher à le définir ? L’ouvrage s’ouvre sur un prologue contemplatif : Jérôme Baudouin observe une vigne comme un corps vivant, traversé de pulsations et de métamorphoses. De ce geste simple — regarder, sentir, goûter — il construit une réflexion sur la mémoire, la transmission et le rapport entre l’homme et la nature.

28/10/2025, 09:39

ActuaLitté

Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres : aux sources de l’épopée arctique

Avec Là où le temps et la glace sont les seuls maîtres, Hubert Sagnières ne signe pas seulement un beau livre : il propose une enquête minutieuse et érudite sur un siècle d’explorations arctiques, entre 1818 et 1876, à une époque où la quête du passage du Nord-Ouest enflammait les imaginaires et mobilisait des moyens considérables.

03/10/2025, 18:14

ActuaLitté

Derrière la porte : secrets, monstres et culpabilité d'adultes

Imaginez un enfant qui chuchote qu’un monstre vit dans le placard — et des adultes qui refusent d’entendre. C’est exactement sur ce fil — ténu, fragilisé — que se tient Derrière la porte (trad. Maxime Le Dain), comic de James Tynion IV et dessinée par Gavin Fullerton, annoncée pour le 3 octobre 2025 chez Urban Comics.

29/09/2025, 15:45

ActuaLitté

Le Pen, Bardella et l’immigration : pourquoi la “grande bataille” n’aura pas lieu

Le Rassemblement national prospère depuis cinquante ans sur une promesse martiale – « mener enfin la grande bataille contre l’immigration » – mais cette guerre-là n’existera jamais. Ni grande, ni vraiment contre l’immigration, ni même une bataille. Une illusion électorale, rien de plus. Que déconstruit Olivier Wickers dans son livre, La menace fantôme. 

29/09/2025, 10:49

ActuaLitté

L’ordre des choses, un récit intime et politique sur la fin de vie

Comment dire l’effondrement sans céder ni au pathos ni à la froide distance ? Marion Muller-Colard signe un texte qui échappe aux catégories : ni roman, ni essai, ni pur journal de deuil. L’ordre des choses, c’est un récit hybride où l’intime se frotte à la morale publique, où les secousses privées rejoignent les grands débats éthiques. 

29/09/2025, 09:30

ActuaLitté

L’Attachée de presse : un roman glaçant sur l’amour comme aliénation

Dans son nouveau roman L’Attachée de presse, Philippe B. Grimbert raconte une relation amoureuse placée sous le signe de la dépendance, du fantasme et de la perte de repères. À travers la figure énigmatique de Charlène Weber, professionnelle de l’ombre chargée de promouvoir des écrivains, le narrateur — critique littéraire dans un hebdomadaire culturel — déroule le fil d’une passion qui vire peu à peu à l’aliénation.

26/09/2025, 12:14

Autres articles de la rubrique Livres

ActuaLitté

Quand la fille de Tolstoï raconte l’homme derrière le mythe

« Dans les livres écrits sur mon père, les faits relatés sont en général exacts, mais, pour reprendre une expression de notre Nicolas Gogol, il n’y a rien de pire qu’une vérité qui ne soit pas vraie. En ma qualité de fille aînée, j’ai jugé qu’il m’appartenait de défendre la vérité. 

27/12/2025, 08:00

ActuaLitté

“Cette méthode que nous allons décrire, c’est la chronophotographie”

« Nous espérons montrer que la photographie, appliquée de certaine manière, renseigne de la façon la plus exacte sur des mouvements que notre œil ne saurait saisir parce qu’ils sont trop lents, trop rapides ou trop compliqués. Cette méthode que nous allons décrire, c’est la chronophotographie. »

27/12/2025, 07:00

ActuaLitté

Astérix seul en haut du menhix : la bande dessinée à l’honneur pour cette fin d’année

Un top 10 des meilleures ventes pour clore l’année (du 15/12 au 21/12), qui reflète assez parfaitement les mois écoulés et un basculement qu’à vrai dire personne n’aurait parié : l’emprisonnement d’un ancien président de la République. Retenons surtout qu’une femme à écraser, dominer, a laissé très peu de place aux autres cette année : Freida McFadden.

26/12/2025, 11:12

ActuaLitté

Retour à Trieste : le roman primé de Federica Manzon arrive en français

Alma avait fui Trieste pour se construire une nouvelle vie. Contrainte d’y revenir à la mort de son père, la jeune femme, journaliste à Rome, s’accorde trois jours pour régler la question de l’héritage.

26/12/2025, 08:00

ActuaLitté

Et si l’aveuglement se trouvait du côté… des autres ?

Lire ce recueil, c’est poser les yeux sur ceux qui ne voient pas, voient peu, ne sont pas vus. C’est se mettre à la place d’une marcheuse à la canne blanche, d’une voisine derrière son rideau, ou encore d’une mariée qui n’a pas mis ses lunettes.

26/12/2025, 07:00

ActuaLitté

Aspirer à la liberté dans une famille conservatrice

Marie n’a pas la langue dans sa poche, n’en déplaise à sa famille conservatrice ! De ses premières années en pleine Seconde Guerre mondiale jusqu’à la fin de son adolescence, la jeune Parisienne s’imagine mille aventures sur le chemin de la vie. Sera-t-elle danseuse, actrice, pianiste, chanteuse, chef d’orchestre ? Marie aspire surtout à un avenir libéré des « parce que ça se fait » et des « ça ne se fait pas » de sa grand-mère.

25/12/2025, 08:00

ActuaLitté

Les maladies du corps viennent-elles de l'esprit ? 

Ce livre s’inscrit en amont de Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. Pour Michel Odoul, contrairement à la vision occidentale dominante, la maladie n’est jamais le fruit du hasard : elle est à la fois la conséquence et la manifestation d’une fragilisation des terrains physique et psychique. 

25/12/2025, 07:00

ActuaLitté

La République des Mères : plongée lyrique en terrain intime

Qu’est-ce que ça veut dire, être mère ? Comment un tel rôle se vit-il ? Voici, entre autres, ce que La République des Mères permet de questionner, d’explorer. D’effleurer du bout des lèvres. Liz Berry nous offre un recueil de poésie bouleversant dédié à la maternité. Une expérience à la fois universelle et terriblement intime, dans un corps qui chante de joie autant qu’il pleure de douleur. Une traduction à quatre mains assurée par Alice Brun et Claire Hélie. 

24/12/2025, 13:26

ActuaLitté

Madame Bijou : au fil des souvenirs

C’est une journée d’été comme les autres, pour ce jeune garçon venu de la ville. Ici, dans la ferme de ses grands-parents, quelque part dans le sud-ouest de la France, les possibilités d’aventure et d’exploration sont infinies. 

24/12/2025, 13:25

ActuaLitté

La “drogue des djihadistes” racontée par un ancien flic des stups

Ce polar, très documenté, nous emmène en Syrie et au Moyen-Orient, au cœur du trafic de « captagon », la drogue des djihadistes.

24/12/2025, 09:00

ActuaLitté

Un rappeur raconte la vie à l’usine dans une autofiction coup de poing

L’Usine est une autofiction écrite dans un style décapant et touchant. On y suit le parcours de Francis, en quête de travail pour combler ses dettes et survivre. On admire son courage, on partage sa désolation devant le monde, sa solitude, sa rage. 

24/12/2025, 08:00

ActuaLitté

La fabrique du merveilleux : une fable poétique et inquiétante sur le pouvoir

La fabrique du merveilleux, nouveau conte de Nétonon Noël Ndjékéry, paraîtra le 14 janvier 2026 chez Hélice Hélas Éditeur, dans la collection Mycélium mi-raisin ; à travers l’ascension d’une courtisane au pouvoir inquiétant, le récit explore le rêve, la domination et les liens invisibles qui relient le vivant, dans une fable à la fois politique et poétique.

24/12/2025, 07:00

ActuaLitté

Alex Taylor et la face charnelle du western

Le trop rare Alex Taylor nous revient avec un nouveau roman, un western noir et sauvage. Une immersion glacée dans un univers de viande fumante et de chair pourrie où revient sans cesse l'obsédante question de la « servitude de la chair ». Âmes sensibles, s'abstenir. Amoureux des mots, plongez !

23/12/2025, 09:00

ActuaLitté

Naissance du scepticisme : un retour aux sources de la pensée du doute

Pyrrhon. Naissance du scepticisme, d’Enzo Godinot, paraîtra le 8 janvier 2026 aux éditions du Cerf. Cette étude de grande ampleur propose une relecture approfondie de la figure de Pyrrhon et des origines du scepticisme antique, en renouvelant l’analyse des sources et en mettant au jour la cohérence éthique, pratique et politique d’une tradition trop souvent réduite à ses seuls enjeux théoriques.

23/12/2025, 08:03

ActuaLitté

Un regard sur l’adolescence signé Gilles Paris

Jade, adolescente rebelle, est amoureuse du héros de L’Attrape-cœurs. Grâce à lui, elle échappe à la tragique réalité de sa vie. Mais qui est-elle vraiment : une enfant blessée, une affabulatrice ? Ses proches aussi livrent leur propre version de l’histoire, mais peut-on vraiment leur faire confiance…

23/12/2025, 07:00

ActuaLitté

Brûlez tout, un roman noir à l’épreuve de notre époque

Complosphère et réseaux sociaux : l'air des temps modernes souffle fort dans les couloirs du Bastion de la PJ, où le dernier polar de Christophe Molmy a obtenu le Prix du Quai des Orfèvres 2026.

22/12/2025, 09:45

ActuaLitté

Comprendre et dépasser le syndrome de la gentillesse excessive

L’autrice s’adresse à celles et ceux qui sont toujours disponibles pour les autres, mais rarement pour eux-mêmes, qui ont du mal à dire non, à poser leurs limites et à prendre leur place sans culpabiliser. Elle nomme cette dynamique le « syndrome de la gentille fille ». 

22/12/2025, 08:00

ActuaLitté

Une sainte déclenche une secte et le chaos

Avec une plume acérée et un style foisonnant, le premier roman d’Audrey Alwett suit quatre personnages qui vont œuvrer main dans la main pour faire renaître de ses cendres une sainte bien embarrassante. Ce quatuor, en apparence mal assorti, est constitué d’un jeune chasseur anti-chasse, d’une aide-soignante maltraitée, d’une autrice spoliée par son propre éditeur, et d’un vieux médecin au sommet de sa vigueur. 

22/12/2025, 07:00

ActuaLitté

Les Ensablés - Les demi-vierges, de Marcel Prévost, par Jean-Marc Quaranta

Romancier à succès des années 1890-1920, Marcel Prévost (1862-1941) partage avec Marcel Proust son prénom et l’étymologie de son nom. Altération locale du substantif prévôt, le patronyme de Proust a été parfois confondu avec celui de cet autre Marcel, alors plus connu que lui et dont le nom semblait comme « une faute d’impression du » sien, comme il l’écrit en 1912 à Louis de Robert[1]. La postérité a réglé la question et donné raison au cadet : Prévost est complètement oublié, ensablé, quant à Proust chacun le connaît, beaucoup le lisent encore et sa place dans l’histoire de la littérature – comme fondement du Nouveau Roman et de l’autofiction – n’est plus à faire. Par Jean-Marc Quaranta

21/12/2025, 09:00

ActuaLitté

Que racontent nos nuits sur notre rapport à l’attachement ?

Et si la manière dont nous dormons disait beaucoup de nos besoins de lien, de réconfort et d’intimité ? À partir d’un aveu simple, partager ses nuits avec son chien, Hélène Gateau ouvre une réflexion sur la nuit, la chambre et tout ce qui s’y joue, entre apaisement et tensions.

21/12/2025, 08:00

ActuaLitté

Quand Flaubert ferraille contre la bêtise municipale

« Classes éclairées, éclairez-vous ! » En 1872, Gustave Flaubert laisse éclater sa colère dans une lettre publiée par Le Temps. La cible est précise : la municipalité de Rouen, coupable à ses yeux d’un refus incompréhensible — accorder un espace pour l’édification d’un monument à la mémoire de Louis Bouilhet.

21/12/2025, 07:00

ActuaLitté

Un premier roman entre poésie et fatalité dans l’archipel des Féroé

L’Enfant du vent des Féroé, premier roman d’Aurélien Gautherie, paraît le 8 janvier 2026 aux éditions Notabilia. Situé aux îles Féroé au début du XXᵉ siècle, le livre explore un drame familial intime et tragique, porté par une écriture poétique où les vents, la nature et les objets deviennent les témoins d’existences ballottées par des forces qui les dépassent.

20/12/2025, 08:28

ActuaLitté

Marin Ledun signe avec Eiao un roman noir au cœur des essais nucléaires

Eiao de Marin Ledun, parution le 9 janvier aux éditions Au vent des îles, est un court roman noir qui explore la mémoire blessée des essais nucléaires français en Polynésie à travers le destin d’une femme engagée et d’une île sacrifiée. 

 

20/12/2025, 07:00

ActuaLitté

De Gaulle par la caricature : le miroir (souvent cruel) de l’étranger

Les éditions Gallimard publient un livre éclairant intitulé De Gaulle, la France et le Monde. Trente ans d’histoire par la caricature, 1940-1970. 

19/12/2025, 18:22

ActuaLitté

Théâtres parisiens

19/12/2025, 18:02

ActuaLitté

Cuero Assasino Tome 1

19/12/2025, 18:00

ActuaLitté

Nicolas Sarkozy, de la prison aux meilleures ventes, bouscule le classement

Derrière l’inébranlable Astérix, la deuxième place du classement provoque un choc (ou pas), pour la période du 8 au 14 décembre. Le Journal d’un prisonnier de Nicolas Sarkozy se distingue, quelques semaines après la sortie de prison de l'ancien président. Succès d’adhésion ou lié à la curiosité de comprendre ce que signifie un emprisonnement, même si court, l’ouvrage s’impose en tout cas comme l’un des événements éditoriaux majeurs de la semaine.

19/12/2025, 10:34

ActuaLitté

Une enquête menée grâce aux plantes

Inspectrice des jardins du baron de Kenwood, Héllébore vit sur le domaine avec ses sœurs triplées, Valériane et Aubépine. En secret, la jeune femme s’adonne à sa véritable passion, dont la pratique est pourtant interdite : l’herboristerie. 

19/12/2025, 08:00

ActuaLitté

Une femme, une errance, une voix : L’Esprit de sel de Guillaume Viry

L’Esprit de sel de Guillaume Viry (éditions du Canoë, parution le 14 janvier 2026) : le récit d’Ita, femme juive née dans la pauvreté en Pologne, contrainte à l’exil et à l’errance à travers l’Europe jusqu’à Paris, porté par une écriture rythmée et habitée qui mêle récit, poème et tragédie.

 

19/12/2025, 07:00

ActuaLitté

Assassines

18/12/2025, 10:30

ActuaLitté

Félicité de Lamennais, ou la liberté sous condition

« Qu’est aujourd’hui le prolétaire à l’égard du capitalisme ? Un instrument de travail. » Nous sommes en 1839. La formule claque, sèche, implacable. Félicité de Lamennais décrit une liberté qui n’en est pas une : juridiquement affranchi, l’homme moderne n’est plus la propriété d’un maître, mais sa volonté demeure enchaînée. Le corps n’est plus esclave, écrit-il, mais la faim a remplacé les chaînes.

18/12/2025, 08:00

ActuaLitté

Mickey se la joue Sherlock

Londres, 1850. Quand le légendaire sou-fétiche de Picsou disparaît de son célèbre coffre, c’est toute la ville qui risque de s’enfoncer dans le chaos. Les usines ferment une à une et Picsou lui-même semble avoir perdu la tête et dilapide sa fortune ! 

18/12/2025, 07:00

ActuaLitté

De la PJ à l’écriture : Meï Lepage signe son premier polar

Avant même sa parution, Sécher tes larmes, premier roman policier de Meï Lepage, a suscité un enthousiasme international exceptionnel, au point d’être d’ores et déjà annoncé pour une traduction dans une dizaine de pays - fait rare pour une autrice débutante, et encore plus pour un premier livre.

17/12/2025, 09:00

ActuaLitté

Des corps sous le champ : chronique d’un homme d’après-guerres

Au soir d’une existence chaotique, qui l’a mené d’un bordel viennois jusqu’à la Prusse, où il a acquis une parcelle de terre dans une petite ville bordant l’Oder, Redo Hauptshammer entreprend d’écrire ses mémoires. Traduit par François-Michel Durazzo. 

17/12/2025, 08:00

ActuaLitté

Chignon impeccable, jupe et chemisier soigneusement choisis

Diplômée de l’École du Louvre, Louise est retournée vivre à Lyon, sa ville d’enfance. Elle y a obtenu un CDD au sein d’une fondation d’art. Toujours tirée à quatre épingles, chignon impeccable, jupe et chemisier soigneusement choisis, elle se persuade de contrôler son existence et de tenir le chaos à distance. 

17/12/2025, 07:00

ActuaLitté

Un anniversaire en ville : Léo le lionceau à la recherche du cadeau parfait

Un chassé-croisé drôle et improbable entre deux amis, Léo le lionceau et Kimbo le papillon, qui essaient tant bien que mal de se retrouver à travers la ville pour fêter ensemble l’anniversaire de Kimbo.

16/12/2025, 08:00

Top Articles

Lettre à Nicolas Demorand : “Ce qui m’aide à vivre, ce sont mes injections de lithium” La librairie de l'année : si tu achètes un livre sans le lire, tu payes plus cher Une Femme de ménage bien trop jolie, pour un film un peu trop fidèle “Le loup mal aimé“ d'Intermarché : l’histoire était-elle déjà écrite ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.