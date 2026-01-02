Aborder la peur des femmes d'être des femmes”, un roman graphique libérateur

Gaëlle, libraire à la Fnac Val d’Europe, se souvient très précisément de cette première rencontre. « Rien qu’à la couverture, j’ai été intriguée », confie-t-elle, avant d’ajouter que la lecture a rapidement confirmé cette intuition première : celle d’un ouvrage singulier, impossible à enfermer dans une catégorie trop étroite.

Elle nous raconte avec enthousiasme et passion, dans cette nouvelle émission de notre podcast Paroles de libraire :

Un récit qui s’ouvre par le silence

Tout commence pourtant dans un calme presque déroutant. Une femme pose nue dans un cours de dessin, à Paris. Le corps est là, offert immobile — mais l’esprit, lui, s’échappe. « On se laisse guider, raconte Gaëlle, c’est un récit introspectif : elle pose, et tout revient. » Le présent agit comme un déclencheur. Très vite, les images basculent vers l’enfance, en Iran. Une mère qui coud. Un geste qui pourrait être tendre. Mais déjà, quelque chose se fissure.

Ce voile, cousu par la mère, devient pour Mansoureh Kamari l’un des motifs les plus puissants du livre. « Au départ, c’est presque une fierté, explique la libraire. Elle a neuf ans, elle s’émerveille des motifs, elle croit que ça va la transformer en ange. » Puis vient l’envers du décor. La bascule brutale hors de l’innocence.

L’innocence confisquée

Le roman graphique épouse cette perte avec une précision troublante. Les traits changent, les couleurs se durcissent. « Il y a une innocence qu’on retrouve dans certains dessins, souligne Gaëlle, puis, progressivement, les images deviennent plus violentes. » Le corps, lui, n’appartient jamais vraiment à celle qui l’habite. « Elle le dit très clairement : nous appartenions toutes et tous à notre père. » Une phrase qui claque. Et qui dit tout.

Pourtant, Ces lignes qui tracent mon corps n’est ni un manifeste ni un essai politique. « Ce n’est pas un texte militant, insiste la libraire. C’est un témoignage. Juste ce qu’elle a vécu. » Un choix assumé, qui renforce paradoxalement la portée du récit. Car ce refus de l’explication didactique oblige le lecteur à ressentir, plutôt qu’à analyser.

Quand le dessin prend le relais

Le texte, d’ailleurs, se fait rare. L’essentiel passe par le dessin. « Ce sont les traits qui expliquent, dit Gaëlle. C’est très cinématographique. » Plans serrés sur les yeux, silences prolongés, jeux de contrastes. Certaines scènes, baignées de tons pastel, sont traversées par une violence sourde. D’autres, au contraire, explosent dans des couleurs agressives, notamment lorsqu’il est question de l’enfance.

Cette économie de mots n’est pas anodine chez Mansoureh Kamari. « Il y a beaucoup de choses entre les lignes, remarque la libraire. Beaucoup à interpréter soi-même. » Une manière, peut-être, de protéger ceux qui restent là-bas. Ou simplement de laisser au dessin le soin de dire l’indicible.

Une réappropriation du corps

La scène inaugurale — la pose nue — prend alors tout son sens. « C’est une victoire, affirme Gaëlle. Une femme qui a la liberté de son corps. » Poser nue, dessiner, devenir artiste : autant de gestes simples en apparence, mais chargés d’une puissance symbolique immense. « Au final, c’est hyper fort, dit-elle. C’est un choix de liberté. »

Entre l’Iran et Paris, le récit ménage une immense ellipse. Rien n’est montré du trajet, des épreuves, des combats. « Il y a un black-out, note Gaëlle. À nous d’imaginer. » Et pourtant, l’émotion est là, intacte. « Quand on la sait à Paris, on a juste envie de lui dire : je suis content que tu sois là. »

Un témoignage qui résonne

Si Gaëlle recommande aujourd’hui ce roman graphique avec autant de conviction, c’est aussi pour sa capacité à toucher des lecteurs très différents. « Je l’ai conseillé à un étudiant en art, raconte-t-elle. L’identification est immédiate. » Puis viennent les femmes, nombreuses, sensibles à cette trajectoire intime où la féminité se construit sous contrainte.

Le parallèle avec Marjane Satrapi est parfois évoqué, mais Gaëlle nuance. « Ici, c’est plus doux, moins frontal, explique-t-elle. Elle ne provoque pas, elle montre. » Et c’est précisément cette retenue qui rend le récit si bouleversant.

Au fond, avec Ces lignes qui tracent mon corps, Mansoureh Kamari raconte une lutte contre la peur. « Une reconstruction, résume la libraire. Tourner la page, sans l’effacer. » Un regard en arrière, certes — mais déjà tourné vers l’avenir.

Un extrait est proposé en fin d'article.

