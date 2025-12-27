Punaises de lit : quand les bibliothèques doivent fermer… ou s’adapter

À Paris, la nouvelle a surpris autant qu’elle a inquiété. Fin novembre, la Cinémathèque française annonçait la fermeture temporaire de ses salles de projection pour une durée d’un mois, après la détection de punaises de lit dans certains espaces accueillant le public.

L’institution, pilier de la vie cinéphile parisienne, précisait immédiatement la portée de la mesure : les projections sont suspendues, mais la bibliothèque, les expositions et les espaces de consultation restent ouverts, sous surveillance renforcée.

Une gestion différenciée

La direction évoque un principe de précaution, dicté par la nature même du problème. Les punaises de lit, parasites discrets, mais tenaces, se propagent essentiellement par le textile et la promiscuité prolongée — fauteuils de salles obscures, moquettes, rideaux. Autrement dit, exactement là où s’installent les spectateurs… pour plusieurs heures. D’où la décision de fermer les salles, tout en maintenant les espaces où la circulation est plus fluide.

Le communiqué de la Cinémathèque se distingue par sa clarté. Pas de minimisation, pas d’euphémisme. L’établissement assume une gestion sanitaire ciblée, avec inspection approfondie, traitements adaptés et calendrier précis de réouverture. « La sécurité et le confort du public restent notre priorité », souligne l’institution, qui rappelle que les punaises ne présentent pas de risque sanitaire grave, mais constituent un problème de nuisance et de confiance.

Cette transparence tranche avec une certaine culture du silence observée dans d’autres lieux culturels confrontés à des infestations similaires. Elle s’inscrit aussi dans un contexte français plus large, marqué depuis 2023 par une sensibilité accrue aux questions de punaises de lit dans les transports, les cinémas et les bibliothèques.

De l’autre côté de l’Atlantique, une pédagogie poussée à l’extrême

À Eugene, dans l’Oregon, une bibliothèque publique a fait face à une situation comparable — mais avec une stratégie de communication encore plus détaillée. En 2024, la Bibliothèque publique d’Eugene annonçait la détection de punaises de lit dans certaines zones, déclenchant une inspection intégrale du bâtiment, suivie d’un traitement ciblé et progressif.

La singularité de cette affaire tient à la publication d’un protocole complet, accessible à tous : description des zones concernées, méthodes utilisées (traitement thermique, isolement de documents), calendrier des opérations, et surtout… une FAQ détaillée à destination des usagers. Peut-on emprunter des livres ? Les documents sont-ils sûrs ? Que faire en cas de doute à domicile ? Tout est explicité, sans détour.

Les responsables de la bibliothèque d’Eugene insistaient sur un point clé : les collections ne sont pas un vecteur privilégié, à condition d’appliquer des procédures rigoureuses. Les ouvrages potentiellement exposés ont été placés en quarantaine, inspectés, puis réintégrés progressivement. Aucun cas de propagation via les livres n’a été identifié.

Cette approche, saluée par plusieurs associations professionnelles américaines de bibliothécaires, montre qu’un incident de ce type peut devenir — paradoxalement — un moment de pédagogie collective. À condition d’en parler. Et clairement.

Paris, Eugene. Deux continents, deux contextes, mais une réalité commune : les bibliothèques et espaces culturels ouverts sont exposés aux mêmes aléas domestiques que les lieux du quotidien. Fauteuils, textiles, densité de fréquentation… autant de facteurs qui exigent aujourd’hui des protocoles adaptés, et une communication maîtrisée.

Par Cécile Mazin

