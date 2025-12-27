Erotisme et tupperwares : pas encore publié, ce roman provoque un véritable guerre

Le résumé, à lui seul, ressemble à une blague élégante qu’on raconte en fin de dîner. Londres, années 1960. Mitzy Barlow, mère de deux enfants, étouffe dans un mariage sans tendresse et une routine bien emballée. Le jour, elle organise des réunions Tupperware ; la nuit, elle écrit des fantasmes dans un carnet.

Puis l’idée (malicieuse, franchement) surgit : glisser des nouvelles érotiques dans les boîtes en plastique, et les « distribuer » à ses clientes sous couvert de vente à domicile. Les professionnels…

Derrière le sourire, il y a un moteur dramatique classique : l’émancipation, la communauté féminine, la créativité comme échappatoire — avec, en prime, le risque de la censure et du scandale dans une Angleterre encore prude. Le tout est présenté, côté édition, comme un roman de club de lecture « intelligent » et « sensuel », un mélange de libération des femmes et de célébration du désir.

Vente de droits avant même la parution

La question qui amuse (et intrigue) : pourquoi un manuscrit non publié devient-il une proie aussi convoitée ? Dans le cas de Wet Ink, la bataille est double. D’abord, l’édition : Hodder & Stoughton (Hachette UK) s’est emparé des droits britanniques et du Commonwealth (hors Canada) dans une enchère décrite comme « hautement concurrentielle », pour un montant à six chiffres. Aux États-Unis, Dutton a remporté la mise après vente aux enchères.

L’autrice, ex-enseignante en littérature anglaise passée par une bourse du Royal Literary Fund, raconte que l’idée lui est venue lors d’un biberon nocturne. Et son agente, Hayley Steed, décrit une réaction « sans précédent », au point de « battre des records » d’agence à l’international. (On a connu des révélations plus calmes.)

Ensuite, l’écran : selon The Guardian, six grandes sociétés de production se sont disputé l’adaptation télé, transformant ce roman (encore invisible pour le grand public) en petite bombe de marché.

Kudos rafle la mise : l’odeur d’une série “exportable”

Le gagnant, côté télé, s’appelle Kudos, filiale de Banijay UK. L’argument est limpide : Kudos sait fabriquer des fictions qui voyagent — la société se présente comme l’un des poids lourds britanniques du scénario et cite, parmi ses productions, « SAS Rogue Heroes ».

La phrase de Karen Wilson, co-directrice générale de Kudos, sonne comme un bonbon publicitaire (et c’est le but) : elle se dit « ravie d’avoir acquis » les droits, salue une autrice « brillamment talentueuse » et promet un développement pensé pour le Royaume-Uni comme pour l’international.

Traduction : « Wet Ink » coche des cases très précieuses. Période rétro ? Oui. Héroïne attachante en quête de liberté ? Évidemment. Un dispositif narratif visuel (les réunions, les boîtes, la clandestinité) ? Parfait pour une série. Et ce petit décalage comique — l’érotisme sous plastique — qui fait lever un sourcil, puis rire.

Le paradoxe délicieux : vendre une histoire avant qu’elle n’existe

Ce feuilleton de droits raconte, en creux, une bascule : les producteurs chassent des concepts « prêts à streamer » presque comme on traque des marques. The Guardian évoque une série de surenchères récentes autour de romans d’autrices, dans une course au « contenu bankable » à l’échelle mondiale.

Le plus savoureux, finalement, c’est l’image : une histoire de femmes qui se passent des textes interdits… et, en parallèle, des décideurs qui se passent le dossier « Wet Ink » dans des salles de réunion vitrées. Deux réseaux, deux clandestinités, deux formes de désir : celui d’écrire, et celui de posséder.

À ce stade, tout reste à inventer à l’écran. Mais une chose est sûre : pour un roman qui ne sortira que dans plus d’un an, « Wet Ink » a déjà réussi son premier tour de magie. Faire parler d’un livre qu’on n’a pas lu. Et donner envie — gentiment — d’en tourner la page suivante.

Crédits illustration : réclame pour Tupperware dans les années 60

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com