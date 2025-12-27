Derrière la censure de livres aux États-Unis, une offensive politique bien huilée

Dans un article publié le 15 décembre 2025, The Guardian relaie pourtant une thèse dérangeante : cette « crise » serait en partie fabriquée, amplifiée par des groupes militants très organisés, bien plus que le reflet d’une contestation populaire massive.

Selon plusieurs bibliothécaires interrogés, la dynamique repose sur un mécanisme désormais bien rodé : une poignée d’individus déposent des recours simultanés dans plusieurs États, déclenchant des procédures administratives lourdes. Résultat : des établissements contraints de retirer préventivement des livres, parfois sans réelle concertation locale.

Des chiffres éloquents, mais concentrés

Les données de PEN America confirment l’ampleur du phénomène. L’organisation a recensé plus de 10 000 cas d’interdictions ou de restrictions dans les écoles publiques américaines entre 2023 et 2024, un record historique. Toutefois, l’analyse révèle une concentration géographique frappante : une dizaine d’États — dont la Floride, le Texas et le Missouri — concentrent l’essentiel des signalements.

Même constat du côté de l’American Library Association. Son rapport annuel souligne que la majorité des contestations émanent de groupes structurés, souvent liés à des mouvements conservateurs nationaux. « Il ne s’agit pas d’une indignation spontanée de parents isolés, mais d’actions coordonnées », précise l’association.

Bibliothécaires en première ligne

Pris entre pressions politiques, contraintes juridiques et mission de service public, les bibliothécaires se retrouvent en première ligne. Plusieurs témoignages recueillis par le New York Times décrivent un climat de fatigue morale, parfois de peur. Menaces, campagnes de harcèlement en ligne, réunions publiques sous tension : le métier change de visage.

Pourtant, loin du cliché de la profession silencieuse, une résistance s’organise. À bas bruit. Réseaux d’entraide, formations juridiques, partenariats avec des ONG de défense des libertés civiques : la profession s’adapte. Comme le résume une bibliothécaire citée par The Guardian : « On nous présente comme les gardiens d’un problème. Nous sommes surtout les gardiens d’un accès. »

Des livres ciblés, des voix marginalisées

Les ouvrages visés ne doivent rien au hasard. Les enquêtes de PEN America et du Washington Post montrent une surreprésentation des livres abordant les questions LGBTQ+, le racisme, l’histoire de l’esclavage ou encore la santé mentale des adolescents. Autrement dit : des récits qui donnent voix à des expériences minoritaires.

Cette focalisation nourrit l’idée d’une crise moins culturelle que politique. En toile de fond, une bataille idéologique sur la définition même de l’éducation et du pluralisme. Les bibliothèques deviennent alors des champs de bataille symboliques, où se joue bien plus que le sort de quelques ouvrages.

Une crise “fabriquée”, aux effets bien réels

Parler de « crise fabriquée » ne revient pas à nier ses conséquences. Retraits de livres, autocensure, découragement professionnel : les dégâts sont tangibles. Mais le terme permet de déplacer le regard. Qui fabrique la crise ? À quelles fins ? Et surtout, qui en paie le prix ?

Dans ce contexte, les bibliothécaires américains apparaissent moins comme des acteurs passifs que comme des sentinelles culturelles. Discrètes, souvent épuisées, mais résolues à défendre un principe fondamental : le droit de lire, sans filtre idéologique imposé d’en haut.

