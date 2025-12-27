Incendie accidentel dans une librairie en Italie : le drame évité de justesse

Selon les premières constations des forces de l’ordre et des pompiers, l’origine du sinistre serait accidentelle — un court-circuit électrique dans les locaux de la librairie Minerva. Aucune personne n’était présent à l’intérieur au moment des faits, ce qui a sans doute évité un drame plus grave, relate Tu News 24.

Le local était fermé lorsque les flammes se sont emparées des lieux. Quatre carabiniers, arrivés les premiers, n’ont pas hésité à franchir les portes embuées de fumée, maniant avec savoir-faire les extincteurs en dotation pour contenir le foyer initial — avant l’arrivée des sapeurs-pompiers de Frosinone.

Ce geste, à la fois courageux et méthodique, a permis d’empêcher la propagation du feu à l’ensemble du bâtiment et d’éviter des dégâts structurels majeurs. Aucun blessé n’est à déplorer, même si l’émoi reste palpable parmi les artisans du livre de Ceprano et les riverains.

Les librairies, ces sanctuaires de papier et de savoir, ne sont pas à l’abri des risques que présentent des bâtiments anciens ou des installations électriques vieillissantes. L’accident de Ceprano rappelle que des lieux culturels modestes, souvent exploités comme « micro-chaînes du livre » avec des stocks importants, peuvent se retrouver exposés à de graves dangers — parfois pour des raisons purement mécaniques.

Ce n’est pas la première fois que des flammes ravagent un lieu dédié à la lecture en Italie. En 2022, une célèbre librairie pour enfants à Bologne, la Giannino Stoppani, avait été partiellement touchée par un incendie qui avait endommagé près de 28 000 volumes, suscitant une réponse de soutien international de la Sharjah World Book Capital.

Et plus dramatiquement encore, une autre librairie bien-aimée de Rome, se revendiquant comme anti-fasciste, « La Pecora Elettrica », avait été détruite par un incendie en 2019. Les conclusions de l’époque avait jugéà un incendie criminel — plongeant la communauté culturelle dans la douleur et la colère, rappelle l'agence Ansa.

Entre fragilité et solidarité

L’incident de Ceprano ouvre une réflexion plus large sur la sécurité des librairies, souvent installées dans des bâtiments historiques sans les moyens de moderniser leurs systèmes électriques ou anti-incendie. Ce n’est pas seulement une question de stocks ou d’équipements, mais de préservation d’un patrimoine vivant — de livres, certes, mais aussi de dialogues, de rencontres, de mémoire.

Alors que les pompiers poursuivent leurs vérifications et que les commerçants évaluent les pertes, la librairie de Ceprano — déjà partiellement remise sur pied — se redresse lentement, soutenue par une communauté qui a vu, l’espace d’un instant, ses rayonnages menacés. Et qui aujourd’hui, plus que jamais, mesure combien ces havres de culture méritent protection et vigilance.

Crédits photo : Ceprano

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com