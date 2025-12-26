Livres retirés des bibliothèques : la Cour suprême laisse faire

La Cour suprême des États-Unis a refusé d’examiner l’appel déposé par des habitants du comté rural de Llano, au Texas, qui contestaient le retrait de plusieurs ouvrages des bibliothèques publiques locales.

En rejetant ce recours, la haute juridiction laisse en vigueur une décision de la Cour d’appel fédérale dite du cinquième circuit autorisant les autorités locales à retirer ces livres sans enfreindre le Premier Amendement, pilier de la Constitution américaine, qui protège notamment la liberté d’expression et d’accès à l’information.

L’affaire concerne le retrait de plus d’une douzaine de livres, dix-sept au total, abordant des thèmes liés à la sexualité, à la race, à l’identité de genre ou à des sujets corporels traités de manière humoristique. Parmi eux figure In the Night Kitchen (Cuisine de nuit), un livre pour enfants publié en 1970 par Maurice Sendak, mis en cause en raison de scènes où son jeune protagoniste apparaît nu...

Des juridictions divisées sur le droit à l’information

À l’origine du litige, une action en justice engagée par des habitants du comté après que la commission des bibliothèques locales a ordonné le retrait des ouvrages contestés, à la suite de plaintes de résidents. En 2023, un juge fédéral avait donné raison aux plaignants et exigé la remise en rayon des livres. Cette décision a toutefois été annulée par la Cour d’appel du cinquième circuit, par dix voix contre sept.

Dans son arrêt, la cour a estimé que les usagers des bibliothèques publiques ne disposent pas d’un droit constitutionnel à accéder à des livres spécifiques. Le juge Stuart Kyle Duncan a notamment déclaré que « personne n’interdit » des livres en les retirant d’une bibliothèque publique, rappelant que les lecteurs peuvent se procurer les ouvrages ailleurs, en ligne ou en librairie.

Cette interprétation tranche avec une décision rendue en 1982 par la Cour suprême, qui avait jugé que les conseils scolaires ne pouvaient retirer des livres en raison de leur contenu, même si les juges de l’époque n’avaient pas dégagé de doctrine unanime, laissant depuis une zone d’incertitude juridique.

Le refus de la Cour suprême d’examiner l’affaire a suscité de vives réactions parmi les organisations de défense de la liberté d’expression. L’affaire texane est observée de près par les bibliothécaires et les éditeurs, car elle pourrait servir de justification à des retraits similaires ailleurs dans le pays.

Elly Brinkley, avocate au sein de PEN America, estime que le maintien de la décision du cinquième circuit « porte atteinte aux principes les plus fondamentaux de la liberté d’expression » et ouvre la voie à un contrôle idéologique exercé par les autorités étatiques et locales. « L’État n’a pas à dicter aux citoyens ce qu’ils peuvent ou ne peuvent pas lire », a-t-elle déclaré.

La portée juridique de la décision reste formellement limitée aux États couverts par le cinquième circuit, le Texas, la Louisiane et le Mississippi, et ne crée pas de précédent national. Mais ses implications symboliques sont jugées importantes par les acteurs du secteur.

Un phénomène qui dépasse largement le cas du Texas

L’affaire du comté de Llano s’inscrit dans une dynamique plus large de restrictions d’accès aux livres dans les écoles et bibliothèques publiques américaines. Depuis 2021, PEN America recense des milliers de cas d’interdictions ou de limitations d’accès à des ouvrages dans les établissements scolaires publics, dans 45 États et plus de 450 districts scolaires.

Selon l’organisation, près de 23.000 cas d’interdictions ou de restrictions ont été enregistrés sur cette période, un chiffre inédit dans l’histoire récente du pays. Les livres concernés vont de romans contemporains destinés aux adolescents à des œuvres classiques, souvent ciblés pour leurs thématiques plutôt que pour des violations clairement établies de la loi.

Des motivations idéologiques plus que juridiques

Si les promoteurs de ces interdictions invoquent régulièrement la protection des enfants contre des contenus jugés « inappropriés », les ouvrages visés contiennent rarement des descriptions explicites. Les objections portent plus fréquemment sur des thèmes liés à l’identité LGBTQ+, au racisme, à l’histoire de l’esclavage ou aux violences sociales.

Des titres comme Looking for Alaska (Qui es-tu Alaska ?) de John Green, The Bluest Eye (L'Œil le plus bleu) de Toni Morrison ou Gender Queer (Genre queer) de Maia Kobabe figurent parmi les livres les plus souvent contestés. Des chercheurs et défenseurs de la liberté de lire soulignent que ces décisions résultent souvent de pressions idéologiques exercées par des groupes organisés, dans un cadre réglementaire flou qui complique les recours juridiques.

Dans de nombreux cas, les choix de retirer ou de restreindre l’accès à certains livres sont pris par des comités locaux composés de parents ou d’administrateurs scolaires, à l’échelle des districts. Cette organisation entraîne une grande disparité territoriale : un même ouvrage peut être librement accessible dans une ville et interdit dans une autre, voire soumis à des restrictions d’âge ou à une autorisation parentale.

Ce morcellement contribue à la normalisation progressive des interdictions de livres dans certaines juridictions, tout en alimentant un climat de confrontation politique autour du rôle de la littérature dans l’éducation et l’espace public.

