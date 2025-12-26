Pont-à-Mousson : une librairie ferme après 24 ans, deux nouvelles naissent

Pour Rémy Manginois, la décision de baisser le rideau n’a rien d’un choix de confort. Installé depuis vingt-quatre ans comme libraire-papetier, d’abord sous les arcades de la place Duroc puis place Saint-Antoine depuis 2017, il met un terme à son activité à l’approche de la fin de son bail, prévue pour fin janvier 2026.

En cause : une conjoncture économique difficile, mais aussi des problèmes de santé qui rendent la poursuite de l’activité trop lourde à assumer.

Une librairie de proximité

Le libraire constate une forte réduction de la demande en fournitures, agendas et manuels. Il observe également un recul de la lecture chez les plus jeunes, tandis que les habitudes d’achat se déplacent vers d’autres circuits.

Un déstockage est actuellement en cours, révèle l'Est Républicain, avec des remises importantes sur la papeterie et une partie des ouvrages. Les livres récents, eux, seront retournés aux éditeurs, selon les pratiques habituelles de la profession.

Au-delà des chiffres, la fermeture marque la disparition d’un commerce de proximité auquel une partie de la population était attachée. Rémy Manginois travaillait aux côtés de sa mère et entretenait une relation directe avec sa clientèle, notamment des personnes âgées, pour lesquelles la librairie représentait bien plus qu’un simple point de vente.

S’il confie avoir encore du mal à réaliser que l’aventure s’achève, il souligne surtout ce qui va lui manquer : les échanges quotidiens, les habitudes, les visages familiers. Après une période de repos nécessaire, il envisage de rester dans l’univers du livre, peut-être au sein d’une médiathèque ou d’une bibliothèque.

Un territoire qui continue pourtant d’attirer des libraires

Paradoxalement, cette fermeture intervient au moment où de nouveaux projets autour du livre voient le jour à Pont-à-Mousson - une coïncidence sans lien direct entre les situations, tient à préciser Rémy Manginois. Depuis la disparition de la FNAC locale à l’automne dernier, le centre-ville a perdu un acteur culturel important, mais ce vide a aussi suscité des vocations.

Au 42, place Duroc, deux anciens salariés de l’enseigne culturelle, Cyril Becuwe et Nicolas Szafranski, ont décidé de s’associer pour ouvrir leur propre librairie. Tous deux ont travaillé plusieurs années au rayon littérature de la FNAC et souhaitaient rester dans le domaine du livre après la fermeture du magasin.

Les deux libraires revendiquent une relation directe avec les lecteurs, fondée sur le conseil et l’échange. Une dimension humaine qu’ils considèrent comme essentielle face aux plateformes de vente en ligne. « On ne pense pas que les gens lisent moins, mais qu’ils lisent autrement. À nous de recréer l’envie de pousser la porte d’une librairie », partagent-ils.

À LIRE - À Strasbourg, la librairie Le Tigre a un nouveau propriétaire

Dans un autre secteur du centre-ville, un projet plus individuel est également en passe de voir le jour. Émeline Dony, 27 ans, s’apprête à ouvrir sa propre librairie rue Gambetta, dans l’ancien local du magasin de chaussures Chauss’Mod, fermé quelques mois plus tôt après le départ à la retraite de son propriétaire historique.

Graphiste de formation, encore en activité pour quelques semaines au moment de lancer les travaux, la jeune entrepreneuse a choisi d’opérer un virage professionnel radical. « C’est l’aventure d’une vie », résume-t-elle. Si la ligne éditoriale précise reste à affiner à l’approche de l’ouverture, l’objectif affiché est clair : proposer une librairie indépendante, ancrée localement, capable de dialoguer avec son quartier.

Crédits photo : Pont-à-Mousson (CC BY-SA 3.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com